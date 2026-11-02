101 Dalmatiërs - de musical

Theater / Voorstelling

Hoe krijg je 101 dalmatiërs op het toneel? In de musical 101 Dalmatiërs doen ze dat met heel veel poppen (als zijn het er geen 101) en af en toe ook nog een kat of een andere soort hond. Het poppenspel ontroert en slechterik Cruella de Vil steelt de show.

Het verhaal van 101 Dalmatiërs is bij het grote publiek bekend van de Disneyfilms: de tekenfilm uit 1961 of de live-actionfilm uit 1996 met een vervolg in 2000. Daarnaast heeft Disney diverse spin offs gemaakt met de dalmatiërs en verscheen er in 2021 de film Cruella met het achtergrondverhaal van de gelijknamige slechterik uit de film. Disney baseerde alles op het boek van Dodie Smith: 101 Dalmatians (1956). Deze nieuwe musical van MediaLane is dan ook géén Disneymusical. De musical is echter ook gebaseerd op dit boek en op de theaterbewerking van Zinnie Harris. De Engelse versie van de musical was in 2022 voor het eerste te zien in Londen en deze nieuwe Nederlandse versie is daar een vertaling van.

Deze musical mag dus niet te veel op de Disneyversies lijken en het iconische nummer ‘Cruella de Vil’ zit er dan ook niet in. Toch blijft het verhaal grotendeels hetzelfde. Hondenbaasjes Tom (Samir Hassan) en Daniëlle (Shanna Slaap) komen elkaar tegen in het park, worden verliefd op elkaar en trekken snel bij elkaar in huis. Hun dalmatiërs Perdi (Bente van den Brand) en Pongo (Joey Schalker) worden ook verliefd op elkaar en krijgen maar liefst 15 puppy’s. Mode-icoon Cruella de Vil heeft honderd dalmatiërs nodig om haar nieuwste creatie te maken en haar hulpjes Casper en Jasper moeten die voor haar gaan stelen. Ook de puppy’s van Tom en Daniëlle worden gestolen.

De dieren in deze musical worden gespeeld door acteurs, die de poppen bespelen, maar wel de hele tijd in beeld zijn. Dit werkt goed en spreekt tot de verbeelding. De honden zijn zelfs schattig en de incidentele kat is grappig.

Geweldige slechterik

Het gemene stijlicoon Cruella de Vil wordt in deze productie afwisselend gespeeld door vier leading ladies: Kim-Lian van der Meij, Anouk Maas, Cystine Carreon en Tinne Oltmans. Kim-Lian trapt geweldig af bij de première: ze zet een hysterische, hilarische én gemene Cruella neer. De grappen uit haar mond zullen over menig kinderhoofdje heen gevlogen zijn, maar zijn hilarisch voor volwassenen (bijv. ‘Nu ga ik dit hondje 8+ verantwoord villen’). Daarnaast is ze ook vol gas gemeen en dramatisch en zingt ook nog de sterren van de hemel in de nummers als ‘ruik ik nou puppy’s?!’.

Cruella is echt één van de hoogtepunten van de show, die deze musical echt draagt.

Een ander personage dat in de tweede helft de show steelt is Tabby de kat (Niek van der Deijl). Deze chagrijnige en flamboyante kat helpt de puppy’s ontsnappen, maar is een persoonlijkheid op zich die met zijn stem, wat kleine bewegingen en oneliners, veel mensen laat lachen. Bovendien is het ensemble sterk en worden de poppen goed bespeeld, maar er zijn andere spelers die er verder echt uitspringen.

Magisch sausje ontbreekt

MediaLane pakt uit met 101 Dalmatiërs, een groots decor, uitgebreide kostuums en veel spelers op het podium. Toch ontbreekt er iets in deze musical, maar het is moeilijk om de vinger erop te leggen wat dat precies is. Echte magische momenten, die je nog lang zullen bij blijven, ontbreken. De meeste musicals hebben minstens één nummer dat je bij blijft, een moment dat echt indruk maakt. Dat heeft deze show niet. Zo liggen de muziek en vertaalde liedteksten lekker in het gehoor, maar ze blijven je niet bij. Misschien mist dan toch dat magische Disney-sausje?

Na de pauze wordt het verhaal wat chaotisch en op het einde zelfs een beetje afgeraffeld. Zo wordt er groots opgebouwd naar het moment dat de puppy’s bevrijd moeten worden, maar daarna blijkt dat ze ineens de weg naar huis niet kunnen vinden. Hun huis met Tom en Daniëlle, dat we nauwelijks hebben gezien in de tweede helft. Toch vinden ze dan heel snel de weg naar huis en is alles ineens opgelost.

101 Dalmatiërs is een echte familiemusical voor jong en oud. Voor kinderen vooral heel spannend en grappig en voor volwassenen is er ook genoeg te zien en is het vooral een grappige show. Het is dus zeker een aanrader om met het gezin naar toe te gaan.