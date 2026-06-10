Spinoza - de Mokum Musical - NITE + Club Guy & Roni, HIIIT & Het Muziek

Theater / Voorstelling

Elke mens is vrij te denken wat die zelf wil, zonder te worden gedwarsboomd of gestraft door de wetten van enigerlei godsdienst, of die van de staat. Spinoza – de Mokum Musical zet deze stellingname neer als de basis van de filosofie van de zeventiende-eeuwse Amsterdamse denker Spinoza.

Spinoza staat te boek als de belangrijkste filosoof die Nederland ooit heeft voortgebracht. Een samenwerkingsverband van NITE + Club Guy & Roni, HIIIT & Het Muziek maakt over Spinoza en zijn gedachtegoed deze zomer de grote jaarlijkse openluchtvoorstelling in het Amsterdamse Bostheater. Een combinatie van theater, zang, dans en muziek. Deze musical staat vanaf het eerste moment als een huis.

Vluchteling

Amsterdam, de zeventiende eeuw. Het openingsbeeld van Spinoza – de Mokum Musical laat een sekswerker zien, gehuld in (koninklijk) oranje, en rabbijnen in witte gewaden. ‘Gewone’ Amsterdamse Joden kruipen in vieze kleren vanaf alle kanten de speelvloer op: deze mensen zijn als vluchteling naar de stad gekomen, op een gegeven moment. De Amsterdamse Joden beginnen een heftige groepsdans op swingende live-muziek.

Bekeren tot het christendom

We zien een vrouw met haar drie kinderen, temidden van de sluipende Joodse mensen. Die vrouw stelt de moeder voor van Baruch Spinoza (Amsterdam, 1632- Den Haag, 1677). Zij is een nakomeling van Portugese Joden die uit het zuiden vluchtten omdat ze onder druk werden gezet zich te bekeren tot het christendom.

Met het gegeven dat het hier gaat om vluchtelingen, is de toon voor de voorstelling gezet: met de situatie tijdens de zeventiende eeuw wordt expliciet verwezen naar die van vandaag.

Deze muziektheatervoorstelling gaat over vluchtelingen die moeilijk een plek kunnen vinden. Over conflicten en oorlogen. Over machtsmisbruik door godsdienstige en wereldlijke leiders. Over het teloorgaan van de democratie. Zelfs de Verenigde Staten van Donald Trump komen voorbij, voor de goede verstaander.

Vrijheid

Het levensverhaal en het gedachtegoed van Spinoza fungeren daarmee vooral als kapstok om het in het theater te hebben over verdraagzaamheid en tolerantie. Over de vrijheid te mogen zijn wie je bent, te mogen denken, te geloven en te zeggen wat je zelf wilt. En Spinoza – de Mokum Musical bevraagt hedendaagse slagvelden. Daarmee is dit geen exacte biografie van de filosoof.

Gay

Met het werkelijke levensverhaal van Spinoza nemen de tekstschrijvers het niet zo heel nauw. Zo kwam hij niet met zijn moeder en zussen per schip aan in Nederland: hij is in Amsterdam geboren. In het Bostheater is Spinoza expliciet gay. Feit is dat de historische figuur Spinoza niet getrouwd was en geen nakomelingen had. Over eventuele relaties is niets bekend. Er is inderdaad een biograaf die suggereert dat hij mogelijk gay was, maar dat is allesbehalve zeker.

Niettemin: In een voorstelling die het accent legt op mogen zijn wie je bent, op vrijheid van denken en doen, is het charmant de filosoof queer te laten zijn.

Bento

De echte Baruch Spinoza was van Joods-Portugese komaf. De Latijnse versie van zijn naam was Benedictus de Spinoza, in het dagelijks gebruik ingekort tot ‘Bento’ en zo heet Spinoza in het Amsterdamse Bos ook.

Spinoza krijgt het aan de stok met de Joodse hoogwaardigheidsbekleders van Amsterdam omdat hij al als adolescent stelt dat de geschriften in de Thora, het heilige boek van de Joden, nooit afkomstig kunnen zijn van een god, maar gewoon zijn bedacht door mensen. Spinoza zet zich daarnaast af tegen de Joodse voorschriften rondom eten en drinken. Hij ontwikkelt gaandeweg zijn eigen filosofie, die we kennen als het rationalisme. Daarmee is hij een van de eerste filosofen van de Verlichting. Die gaat uit van de rede, van het menselijk verstand, van de kennis die we opdoen met behulp van wetenschappelijk onderzoek.

Op een goed moment wordt deze godslasterlijke filosoof door de Amsterdamse Joodse gemeenschap in de ban gedaan. Daarna verlaat Baruch Spinoza Amsterdam en zwerft van stad naar stad. De kost verdient hij niet met zijn filosofische geschriften, maar met het slijpen van lenzen. Doordat het stof dat daarbij vrijkomt in zijn longen terechtkomt, wordt hij ziek. Hij sterft daaraan in 1677 in Den Haag. Zijn belangrijkste werk, de Ethica, wordt pas na zijn dood gepubliceerd.

Verstrooid

De makers van Spinoza – de Mokum Musical maken van de filosoof een rechtlijnig man die met iedereen ruzie krijgt omdat hij niet van zijn standpunten wil afwijken. Olaf Ait Tami zet Bento enerzijds gepassioneerd, anderzijds nogal verstrooid neer, als een boekenwurm die niet helemaal door heeft wat er in zijn dagelijkse omgeving gebeurt.

Zijn naaste verwanten zijn zijn zussen Rebecca en Miriam. Terwijl Rebecca (Sarah Janneh) trouwt met rabbijn Samuel de Casseres, en dus steil is in de Joodse leer, is Miriam (Nimuë Walraven) het eigenlijk eens met broer Bento. (Nota bene: in de echte geschiedenis trouwt Samuel de Casseres met Miriam – maar vooruit).

Omdat de diepgelovige rabbijn door dat huwelijk zijn zwager is geworden, vervreemdt Bento ook nog van zijn familie.

Nachtvlinder

De enige gemeenschap die hem echt omarmt, is die van de vrouwen en mannen van lichte zeden en die van de achterkamertjes. Die gemeenschap wordt hier vooral vertegenwoordigd door de flamboyante nachtvlinder Madame X (een geestige, scherpe en sarcastische Malou Gorter). Madame X is gehuld in een oranje kimono, met er omheen een lap met een vlinder erop geprint. De vlinder staat hier voor vrijheid, voor kunnen wegvliegen.

In die tolerante wereld wordt Bento verliefd op Simon (Joes Brauers). Maar zelfs Simon moet het afleggen tegen het werk aan zijn filosofische geschriften.

Wat Spinoza’s gedachten en filosofieën over vrijheid, godsdienst en tolerantie in grote lijnen inhouden, wordt in fragmenten door verschillende spelers uitgesproken. Die teksten zijn soms wat cryptisch, breedvoerig en bovendien worden sommige herhaald. Dat is jammer, want daardoor wordt deze oogstrelende voorstelling onvermijdelijk een lange zit.

Spectrum

In het Amsterdamse Bostheater zetten NITE + Club Guy & Roni, HIIIT & Het Muziek dit verhaal neer in een decor dat opgebouwd is uit talloze steigerbuizen, die voornamelijk schuin zijn geplaatst. In de achterwand is een verhoogd podium gebouwd voor de musici van HIIIT & Het Muziek. Zij hebben een enorm spectrum aan muziekstijlen in petto, waaronder op Joodse klezmer geïnspireerde melodieën.

In het midden van de speelvloer staat een groot zwart decorblok, waarop sleutelscènes zich afspelen. Aan weerszijden van de speelvloer hangen tussen de steigerbuizen plateautjes waarop individuele spelers en zangers staan, zingen en dansen.

Ballon

De dansers van NITE + Club Guy & Roni vormen een soort Grieks koor, dat voortdurend commentaar levert op de handeling. Zij voeren solo’s en groepsballetten uit (choreografie: Roni Haver) en ze nemen veel liedjes voor hun rekening.

Een opvallend element in een aantal van de kostuums (kostuums: Benji Nijenhuis) is een soort dekbedhoes dat in de breedte wordt gedragen. Zo’n hoes bolt tijdens het lopen onvermijdelijk op tot een enorme ballon. Extra fraai is wanneer die ballonnen ook nog zijn bedrukt met grote vlinders, die de vrijheid benadrukken.

De uitgekiende ensembleregie van Guy Weizman smelt deze mengelmoes van spelers, dansers en musici samen tot een zinvolle en meeslepende belevenis.

Tekst: Rik van den Bos, Marieke van Veen, Lev Avitan

Liedteksten: Guy Weizman

Choreografie: Roni Haver

Compositie: David Dramm, Pink Oculus

Muzikanten: Angelo Ursini (klarinet/saxofoon/fluiten), Giordano Mor (trombone), Karima El Fillali (zang), Al Mutasim Billah Hasan (ney/oud/toetsen), Niels Meliefste (slagwerk), Noa Eyl (viool), Zofia Sofinka Imiela (toetsen/zangcoach)

Decor: Ascon de Nijs

Kostuums: Benji Nijenhuis

Licht: Maarten van Rossem