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Oliemagnaat Digger Rockwell is zo machtig dat hij alles naar zijn hand kan zetten. Krijgt hij slecht nieuws over zijn enige trouwe metgezel, zijn 38 jaar oude kat? Dan huurt hij simpelweg een andere dierenarts in die hem minder tegenspreekt. Werkbesprekingen doet hij gewoon in zijn pyjama. En wanneer hij signalen krijgt dat het toch echt mis dreigt te lopen op zijn boorplatform in Groenland, dan negeert hij dat gewoon. Tot hij dit niet meer kan.

‘Digger’s got us into this mess and Digger’s gonna dig us out’, aldus de president van de Verenigde Staten (John Goodman) tijdens een spoedoverleg. De president en Digger kennen elkaar goed en bevinden zich in dezelfde, al dan niet hysterische wereld van macht en slimme dealtjes. Zijn boodschap is helder: oliemagnaat Digger Rockwell moet de crisis oplossen die hij zelf heeft helpen veroorzaken. Door de olieboringen van het bedrijf van Digger in Groenland is een ijsschots losgeraakt. IJsschots Judy stevent nu recht op Noord-Europa af en dreigt een natuurramp van ongekende omvang te veroorzaken.

Een schilderachtige, hysterische wereld

Digger pakt het groots aan. Tom Cruise ziet er als wat oudere, volle oliemagnaat met een grote cowboyhoed op zijn hoofd onherkenbaar uit. Dat hier veel werk in heeft gezeten, is op het eerste gezicht al duidelijk. Oorspronkelijk zat Cruise zes uur per dag in de make-up. Door dit strak te timen en veel te oefenen, is dit uiteindelijk teruggebracht naar één uur per dag.

Daarnaast ziet de film er prachtig uit. Regisseur en Oscarwinnaar Alejandro González Iñárritu heeft Digger in VistaVision, een bijzonder 35mm-filmformaat, gefilmd. Deze film techniek zorgt voor een scherp beeld met veel details, zowel op de voorgrond als op de achtergrond. De regisseur koos voor deze filmtechniek omdat hij wilde dat de film aanvoelde als een ‘schilderij’. Dat is goed gelukt: de kleuren op het scherm ogen bijna surrealistisch.

Digger is niet alleen groots qua cinematografie, maar ook op vlak van de dialogen. Ondanks de rampen die zich maar blijven opstapelen, valt er ook wel te lachen om wat de hoofdpersonages zeggen. Sommige dialogen zijn namelijk bijna absurd. Neem bijvoorbeeld IJsschots Judy. In plaats van een poging te doen om deze catastrofale ramp nog enigszins te beperken, wordt er gesproken over het creëren van een ‘firewall’: een systeem dat bepaalde woorden uit online communicatie filtert, zoals ‘Greenland’ en ‘climate change’. Waarom actie ondernemen als je het probleem ook kunt verdoezelen? Daarmee drijft de film de spot met grote, invloedrijke machthebbers die hun winst belangen boven alles stellen, zelfs boven een natuurramp.

Een spiegel voor de wereld van nu

Als kijker blijf je de film ook met een ongemakkelijk gevoel volgen, want wat op het scherm absurd lijkt, komt akelig dicht bij de werkelijkheid. Zo zijn de Verenigde Staten ook in de film uit het klimaatakkoord van Parijs gestapt. Digger weet als hoofdpersoon ook goed de vinger op de zere plek te leggen bij politici. Ze wijzen dan wel allemaal naar hem als boosdoener, maar profiteren zelf ook van de consumptiemaatschappij. Willen zij niet ook hun pakketjes de volgende dag thuis hebben? En gebruiken ze niet zelf ChatGPT om te bedenken hoe ze deze natuurramp kunnen oplossen, terwijl ook AI het milieu belast?

Toch weet de film niet op alle vlakken even sterk te overtuigen. Halverwege neemt Digger een wending, waarna er in de film een tweede verhaallijn oppopt. Vanaf dat moment verschuift de aandacht regelmatig weg van Digger en zijn verhaal. Die tweede verhaallijn weet af en toe wat minder te boeien en kan niet tippen aan de grootse en meeslepende hoofdverhaallijn. Iedere keer dat de film daarvan afwijkt, duurt het bijna te lang voordat Digger weer centraal staat. Daardoor voelt de film bij tijd en wijle wat langdradig.

Iñárritu weet al met al de kijker een spiegel voor te houden, vooral als het gaat om de wereld waarin we leven. De problemen die in de film te zien zijn, mogen dan wel uitvergroot zijn, maar tegelijkertijd wijken ze niet zoveel af van waar wij vandaag de dag mee te maken hebben, zoals de klimaatcrisis en internationale spanningen. De film is visueel indrukwekkend en zet aan het denken, maar de humor is af en toe iets té plat en de tweede verhaallijn weet minder te boeien. Toch loop je als kijker na het zien van Digger met vragen over de huidige wereld de zaal uit.