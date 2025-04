Muziek / Concert

Na Vlaanderen is nu ook Nederland in de ban van Pommelien Thijs. De jonge Belgische zangeres en actrice is hard op weg om een vaste waarde te worden in de Nederlandse popwereld. Om mee te maken wat het zogenaamde Pommelien-effect precies inhoudt, reisden we op vrijdag 4 april 2025 af naar Tilburg – en we werden niet teleurgesteld.

Pommelien Thijs is een Belgische zangeres en actrice, bekend van populaire series als #LikeMe en Knokke Off. Muzikaal brak ze in 2023 door met het duet “Nu wij niet meer praten” met Jaap Reesema, maar haar solocarrière nam echt een vlucht met het album Per ongeluk, vol hits als “Erop of eronder” en “Ongewoon”. In 2025 scoorde ze opnieuw met “Atlas”, die op dit moment aan menig TikTok-filmpje wordt toegevoegd. De Meer Entertainment Tour markeert haar grootste liveproject tot nu toe, waarin ze niet alleen muzikaal maar ook visueel uitpakt met haar kenmerkende, vaak zelfontworpen en geüpcyclede kleding.

Een feestje voor jong en ouder

Wat bij binnenkomst meteen opviel, was hoe divers het publiek was. Dit was duidelijk geen concert voor één generatie, want Pommelien wist werkelijk iedereen aan te spreken. Kleine meisjes die misschien nét K3 waren ontgroeid (of daar nog middenin zaten) begeleid door een ouder, tieners die alle lyrics woord voor woord meezongen, jonge twintigers op een girls night out, en opvallend veel ouders en zelfs grootouders die vol bewondering toekeken. De avond werd geopend door JEN, een frisse Vlaamse artiest die qua stijl en energie deed denken aan Olivia Rodrigo – een perfecte opwarmer voor wat komen ging.

En toen kwam Pommelien zelf. Tussen het dromerige, blauwe decor had haar outfit haast iets feeërieks dat perfect paste bij de magie van de avond. Extra bijzonder: het was haar verjaardag, en dat werd gevierd door het hele publiek met versierde bordjes, vrolijke feesthoedjes en zelfs cadeautjes!

Een genre op zichzelf

In een spetterende set liet Pommelien zien dat ze zich niet in één hokje laat duwen. Soms stond ze daar als poppunk prinses met stevige gitaren en een flinke dosis attitude, dan weer als dromerige balladzangeres die haar publiek moeiteloos wist te raken. Voor het lieflijke “Kleine Tornado” haalde ze zelfs haar zus het podium op, wat zorgde voor een intiem en persoonlijk moment. Haar teksten verdienen sowieso aandacht: ze bezingt uiteenlopende thema’s, van het onzekere begin van een relatie tot de band met haar zus en mentale worstelingen. Natuurlijk zong Pommelien ook haar nieuwste single “Atlas”, die inmiddels flink rondgaat op social media. Maar ze had nóg meer in petto. In 013 liet ze haar fans kennismaken met veel nieuwe muziek, inclusief enkele nog niet uitgebrachte nummers die verrassend dansbaar en energiek waren – en ongetwijfeld net zo zullen ontploffen in de hitlijsten als haar eerdere werk.

Als we één ding zeker weten na deze avond, is het dat Pommelien Thijs een naam is om te blijven volgen. Binnenkort maakt ze de overstap naar één van Nederlands grootste podia. In februari 2026 staat Pommelien in AFAS Live in Amsterdam. Voor wie denkt dat je naar Amerika moet voor een artiest als Taylor Swift, Olivia Rodrigo of Sabrina Carpenter – think again. We hebben ons eigen popicoon van Vlaamse bodem, en ze staat nog maar aan het begin.