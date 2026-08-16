Boeken / Non-fictie

Iedereen kent de vaste onderwerpen uit de geschiedenislessen nog: de 80-jarige Oorlog, de Grieken en de Romeinen en natuurlijk de ontdekkingsreizen. In Europese geschiedenis voor beginners neemt Jacob Field je in vogelvlucht mee door de gebeurtenissen die ons continent hebben gevormd tot hetgeen dat het nu is. Het begint in de bronstijd en eindigt in het nu. Het is alsof je weer even op de schoolbanken zit.

Vogelvlucht

Door in het kort de geschiedenis van Europa te bespreken, creëert Field een compleet overzicht. Alle hoogtepunten komen aan bod, van de rol die de Grieken en de Romeinen speelden in de ontwikkeling van het continent tot de Brexit. Voor iedereen die zoekt naar een boek dat de bekendste gebeurtenissen van het Europese vasteland bespreekt, stop vooral met zoeken. Je hebt het gevonden!

De diepte in

Wat Europese geschiedenis voor beginners extra goed maakt, is dat het onderwerpen nuanceert door extra informatie te geven in blokjes. Voor een leek geeft dit verduidelijking bij de onderwerpen, terwijl het voor de doorwinterde geschiedlezer een toevoeging biedt.

Wie het geschiedeniscurriculum op de middelbare school van meerdere landen met elkaar zou vergelijken, ziet dat in elk land ongeveer dezelfde onderwerpen worden behandeld, zoals de Franse Revolutie, de oudheid en de wereldoorlogen. Field haalt dezelfde onderwerpen aan in zijn boek, waardoor dit werk als een sterke gids kan worden gezien voor iedereen die meer wil weten over de historische vorming van het Europese continent.

Perspectief

Het is onder historici een logische vraag om te stellen wanneer er naar geschiedkundig werk wordt gekeken: tot welk perspectief moet het werk zich verhouden?

Bij een boek zoals Europese geschiedenis voor beginners kunnen er meerdere problemen ontstaan. De een zou kunnen beargumenteren dat het werk van Field te eurocentrisch is: er wordt zo veel op Europa gefocust dat de rol van andere continenten in de ontwikkeling van Europa buiten beschouwing wordt gelaten. Anderzijds zou er, voor de beste weergave van de Europese geschiedenis, gezegd kunnen worden dat deze continenten juist buiten beschouwing moeten blijven.

In dat opzicht doet dit boek precies wat het moet. Het heet niet voor niets Europese geschiedenis voor beginners. Aangezien het werk leesbaar moet zijn voor iedereen die de Europese geschiedenis wil begrijpen, focust Field zich enkel op Europese gebeurtenissen. Hij doet dit niet op een eurocentrische manier. Soms legt hij een link naar andere gebeurtenissen op andere continenten, maar hij behoudt de focus op Europa. Zo kan het gezien worden als een neutraal boek, waarbij de focus op het Europese perspectief ligt. Field heeft zijn werk ontzettend goed gedaan.