Meeuw – Het Nationale Theater

Theater / Voorstelling

Onbegrip heerst tussen de ouderen en de jongeren in Meeuw. De ouderen zijn tevreden met de bestaande situatie; voor hen hoeft er niks te veranderen. Maar de jongere generatie vindt dat het háár beurt is en rammelt aan de poort. Zonder succes: die poort zit muurvast op slot. Het conflict tussen de generaties wordt niet opgelost in deze merkwaardige versie van Anton Tsjechovs Meeuw die regisseur Nina Spijkers brengt bij Het Nationale Theater.

In De Meeuw (1896) van Anton Tsjechov staat de getalenteerde maar kwetsbare actrice Nina aan het begin van haar carrière. Zoals regisseur Spijkers wel eerder deed, voert zij op deze tekst echter een genderswap uit: ze verwisselt de belangrijkste mannenrollen door vrouwenrollen en omgekeerd, met de intentie het stuk te actualiseren. Vrouwen worden daardoor stoerder, mannen zachtmoediger, is het idee van Spijkers.

Verschil

Tsjechovs personage Nina, een jonge actrice, wordt daardoor de jonge acteur Mika (Alex Hendrickx). De oudere gevierde actrice Irina wordt zo acteur Boris (Jaap Spijkers), met in zijn kielzog de succesvolle auteur Anna (Tamar van den Dop).

Klinkt ingewikkeld, en dat is het ook. Toeschouwers die de oorspronkelijke versie niet kennen, blijken de geslachtenruil echter niet op te merken, dus die laten we hier verder buiten beschouwing.

Niet blij

Meeuw is een toneelstuk over toneel. Over acteurs en toneelschrijvers. Uitgangspunt van het verhaal is dat een familie van toneelmakers en hun vrienden elke zomer naar een zomerhuis op het platteland komen. Tijdens zo’n traditionele samenkomst worden ze niet noodzakelijk blij van elkaars aanwezigheid.

Vrouwelijke personages

Kostya (Emma Buysse), de dochter van de ijdele, zelfingenomen acteur Boris, heeft een stuk geschreven dat haar vriend Mika hier en nu zal gaan spelen. Daartoe worden keukenstoelen aangedragen waarop de rest van de aanwezigen gaan zitten, bij wijze van publiek.

Het personage uit het stuk dat Kostya schreef en dat Mika speelt, denkt aan zelfmoord: hij verwijst naar vrouwelijke personages in toneelstukken die zelfmoord plegen, zoals Ophelia (Hamlet), Hedda (Hedda Gabler), Blanche (A Streetcar named Desire).

De tekst die Mika hier brengt, is, als ik me niet zeer ernstig vergis, een passage uit Die Hamletmaschine (1977) van de Duitse toneelschrijver Heiner Müller. Müller beschrijft daarin manieren waarop vrouwen zelfmoord plegen. Eerlijk gezegd begrijp ik niet wat dit fragment van Müller doet in een stuk van Tsjechov.

Alex Hendrickx als Mika maakt hier echter een sterke performance van door zich keer op keer op de grond te laten vallen; Hendrickx danst hier bijna.

Gareel

De toeziende familie en vrienden vinden het toneelstuk dat Kostya schreef onzinnige nieuwlichterij: zeker kunst of zo, dat het zo vreemd is. Zij nemen het werk van Kostya en Mika niet serieus.

Daarmee is de toon gezet: de oudere generaties gunnen de jongere geen ruimte. Alleen in het gareel lopen wordt gewaardeerd, zoals de jonge Semyom (Yamill Jones) doet: die wordt leraar, trouwt met Masha (Yela de Koning) en krijgt een kind. Dat Masha doodongelukkig is in dat traditionele huwelijk, en Semyon daardoor ook, doet er niet toe.

Breken

In elk geval worden de verwoede pogingen van alle jongeren hun eigen wereld vorm te geven in Meeuw weggewuifd. Het wordt zelfs nog erger: de oudere auteur Anna, de partner van Boris, heeft haar oog laten vallen op de jonge Mika. De zeer sterke Tamar van den Dop zet met haar grote talent heel precies een geloofwaardige Anna neer.

Dat haar avances de carrière van de jonge acteur kunnen breken, vindt Anna niet belangrijk.

Meeuw

In deze mêlee van gebeurtenissen wordt een meeuw uit de lucht geschoten. De gedode meeuw wordt uiteindelijk opgezet: in het gareel gedwongen, in een keurslijf geperst.

Die gebreidelde meeuw, gestopt in zijn vlucht, is het symbool voor de onmogelijkheid gewoon gelukkig te zijn, maar hij staat ook voor de jonge acteur, die in zijn vlucht wordt neergehaald.

Hoe het uiteindelijk met Mika afloopt, blijft helaas onduidelijk, omdat de teksten aan het einde van het stuk tijdens de première onverstaanbaar zijn.

Verleden-heden-toekomst

Een terugkerend motief bij Tsjechov is dat tekst en personages staan voor verleden, heden en toekomst. Zo ook hier, waar de krakkemikkige zuster van Boris het verleden vertegenwoordigt; Boris, Anna en de dokter het heden; en de jongere personages de toekomst. Zoals wel vaker bij Tsjechov, krijgt de toekomst weinig ruimte. Conclusie is dat in deze maatschappelijke orde alles bij het oude blijft. En eigenlijk is niemand écht gelukkig in de liefde, zoals we bij Tsjechov ook vaker zien.

De verstrijkende tijd wordt onder andere gesymboliseerd door twee reusachtige gewichten aan kabels, die als de slingers van een klok van links naar rechts zwaaien.

Achterkant

Spijkers kiest ervoor de omdraaiing in dit stuk over toneel-in-toneel te laten terugkomen in de vormgeving: als theater over theater. De lijst die het podium normaliter boven, links en rechts begrenst, (de manteau), en waaraan aan de achterkant lampen zijn opgehangen die de acteurs belichten, staat hier met zijn achterkant naar de toeschouwers in de zaal. We zien dus de achterkant van die lijst, en de lampen. Onvermijdelijk gevolg is dat de acteurs vrijwel continu vóór op het podium staan, wat het zicht op de spelers hindert voor toeschouwers die niet op de eerste rijen zitten.

Het echte publiek, wij, zoals we er werkelijk bij zitten, wordt gefilmd. Dat beeld van het publiek wordt geprojecteerd op de achterwand op het podium. De zaal zelf, waar de toeschouwers zitten, stelt het uitzicht voor dat de personages zien vanaf het zomerhuis. Helaas bieden vormgeving en decor zo geen houvast om locaties te begrijpen, of de gangen van de personages.

Het resultaat van dit alles is een knap ingewikkelde voorstelling, die is opgebouwd uit vele losse fragmenten. Het experiment van regisseur Spijkers levert geen fijne, heldere Meeuw op. Dat is oprecht jammer, want ze heeft voor deze voorstelling een ensemble van uitstekende acteurs tot haar beschikking.

Meeuw – Het Nationale Theater

Tekst: Anton Tsjechov

Bewerking: Casper Vandeputte

Regie: Nina Spijkers

Spel: Gustav Borreman, Emma Buysse, Tamar van den Dop, Antoinette Jelgersma, Yamill Jones, Alex Hendrickx, Yela de Koning, Anniek Pheifer, Jaap Spijkers

Scenografie: Studio Dennis Vanderbroeck

Lichtontwerp: Tim van ’t Hof

Geluidontwerp: George Dhauw

Kostuumontwerp: Wojciech Dziedzic

Dramaturgie: Remco van Rijn

Fotografie: Bart Grietens