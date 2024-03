Muziek / Concert

Fotograaf Willem Moret bezocht afgelopen woensdagavond het concert van Jason Derulo als onderdeel van zijn Nu King Tour in Ahoy Rotterdam. In het onderstaande verslag met beelden is een indruk weergegeven van de sfeer en het concert.

De Nu King Tour vond zijn start op 28 februari 2024 in de Ahoy Arena te Rotterdam. Het was voor het eerst dat Derulo zijn optreden verzorgde vanuit het grotere Ahoy; de oorspronkelijke RTM stage was binnen de kortst mogelijke tijd uitverkocht en de belangstelling was groter dan het aantal plaatsen.

De show in Ahoy bestond niet alleen uit een hoofdact maar ook uit een verrassende supportact. Duizenden fans kwamen op het optreden af, waar ze levendig meedansten op de veelal bekende muziek.

Indrukwekkend voorprogramma

Zoals gezegd was er een indrukwekkend voorprogramma te beluisteren en evenredig te aanschouwen voor de menigte. De supportact werd tot in de puntjes verzorgd door Afro B Sincere Show. Deze Ivoriaanse-Britse artiest bracht een spetterende mix van afrobeat dancehall en reggae naar het enthousiaste publiek. De DJ en entertainer wist de bezoekers met gemak voor zich te winnen en op te zwepen naar een hogere sfeer. Het was dan ook een geslaagde keuze om deze artiest te introduceren, die daarna het ‘stokje’ overgaf aan de naar Nederland teruggekeerde Derulo.

Jason Derulo: een wereldwijd fenomeen

De Amerikaanse artiest Jason Derulo heeft een muzikaal repertoire weten op te bouwen dat veel artiesten vandaag de dag niet weten te evenaren.

De zanger en performer is dan ook druk bezig met het produceren van zijn alweer vijfde studioalbum, zodat die toegevoegd kan worden aan zijn indrukwekkende muzikale carrière. Hij mocht zijn debuut in 2009 beleven met ‘Watcha Say’, dat zelfs vijf keer platina haalde. Het is niet verwonderlijk dat hij daarom beschouwd wordt als een wereldwijd fenomeen. Dat komt ook doordat er nog vele kunststukjes aan muziek volgden na zijn debuut. Wat te denken van recente hits zoals ‘Take you dancing’, ‘Savage Love’ en ‘Hands on me’. De Nu King Tour show werd met een goede overdaad aan passie en inzet gebracht door Derulo en zijn crew aan muzikanten, zangers en dansers.

Enthousiast publiek

Het publiek had ook door dat er een artiest aan het ‘werk’ was die alles op alles wilde zetten om zijn fans te overdonderen. Die fans beloonden hem door feilloos mee te zingen, zichtbaar te genieten en op even gepassioneerde wijze te dansen. Derulo wist het publiek in het grootse te bedienen. De fans konden de zeer sfeervolle Ahoy Arena aan het einde van de avond dan ook vol positieve indrukken verlaten. Jason Derulo kon niet anders dan tevreden zijn; het publiek had hem de lof gegeven die hij als een geweldige prijs mee mag nemen naar zijn volgende concert.

En zo kon Ahoy weer een geweldig optreden in hun archief archiveren.

Als laatste moet er aandacht besteed worden aan Greenhouse Talent, de internationale concert- en comedypromotor uit Gent (België) en Breda (Nederland). Het concert was namelijk perfect georganiseerd, het optreden van zowel de supportact alsook de hoofdact.