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Een mix tussen Charlie Chaplin-esque slapstick en horror met hoofdletter H: schrijver-regisseur Zach Cregger weet als geen ander dat horror en comedy hand in hand gaan en bewijst dit wederom met zijn verfilming van de bekende gamereeks Resident Evil.

Superheldenfilms zijn dood, lang leve videogameverfilmingen! Na het megasucces van verfilmingen als Super Mario, A Minecraft Movie en Sonic the Hedgehog lijkt het erop dat het gat dat is achtergelaten door Marvel en DC officieel is opgevuld. Ondanks het kaskrakersucces van recente verfilmingen valt er echter op de kwaliteit van de films nog genoeg aan te merken; er is te veel aandacht voor fanservice ten koste van een goed verhaal, een gebrek aan creatieve risico’s en een overduidelijke focus op één ding: zoveel mogelijk geld verdienen.

Ziedaar Zach Cregger, die na zijn debuut Barbarian en het daaropvolgende, uitstekend ontvangen Weapons een indrukwekkende streak te pakken heeft en een pad bewandelt dat voor maar weinig filmmakers is weggelegd. Er was dan ook enige verontwaardiging toen bekend werd dat hij de bekende zombiefranchise Resident Evil ging verfilmen, en de angst kwam naar boven borrelen dat wederom een veelbelovende maker zijn ziel had verkocht voor de verfilming van de zoveelste franchise.

Slijmerige stoofpot

Maar niet getreurd: de wereld van Resident Evil is een speeltuin voor Cregger. Waar de film namelijk in slaagt, waarin eerdere gameverfilmingen faalden, is dat die niet verzeild raakt in het uitdiepen van een wereld die of verhaal dat al bekend is uit de games, maar volledig inspeelt op het gevoel dat je krijgt tijdens het spelen ervan. Denk aan het vastzitten in een kamer waarvan je de sleutel moet vinden, het constante zoeken naar kogels voor je geweer, het verplaatsen van locatie naar locatie, en het volgen van het verhaal volledig vanuit het perspectief van één personage. Hij heeft het verhaal dan ook zo simpel mogelijk gemaakt, vergelijkbaar met een missie uit een game: we volgen de medische koerier Bryan, briljant gespeeld door Austin Abrams (Weapons), die een pakket moet afleveren in Raccoon City. Simpel gezegd: het hoofdpersonage moet van punt A naar punt B (met natuurlijk de nodige obstakels). That’s it.

Een slimme keuze, aangezien je dan razendsnel van plek naar plek kunt gaan zonder dat je constant rekening hoeft te houden met verschillende personages, karakterontwikkelingen en andere conventies. Dit geeft Cregger alle ruimte om te experimenteren en negentig minuten lang pure horroradrenaline door je strot te duwen. Resident Evil is namelijk een slijmerige stoofpot van zombies, ratten, monsters, honden, baby’s, kots en ga zo maar door. Cregger slokt je op in Bryans odyssee naar Raccoon City, schiet je genadeloos van de ene nachtmerrie naar de andere en spuugt je vervolgens net zo snel weer uit.

Geslaagd experiment

Voor liefhebbers van het genre is dit zalig, voor de gemiddelde bioscoopganger misschien even slikken. Cregger probeert het toegankelijk te houden door de nodige slapstick in de film te verwerken om je door de gruwelijkheden heen te loodsen (wat verrassend goed werkt), maar het verhaal dat verteld wordt is zodanig minimaal dat er weinig vlees op de botten zit om je op sleeptouw te nemen als je minder gediend bent van het genre. Voor en door de liefhebber dus. Het mag wel duidelijk zijn dat Cregger de conventies van de gemiddelde horrorfilm uitstekend in de vingers heeft en exact op de juiste knoppen weet te drukken om je, zelfs al ben je bekend met het genre, alsnog te verrassen, en alle ruimte neemt om te experimenteren.

Je kunt Resident Evil namelijk veel dingen noemen, maar voorspelbaar is het niet. Cregger neemt risico’s die lang niet iedere kijker zal vergeven, maar je kunt niets anders dan waardering hebben voor iemand die een studio heeft weten te overtuigen een verfilming te maken die evenzeer een liefdesbrief als een middelvinger naar het publiek is. De regisseur noemde het zelf een ‘palate cleanser’ na het zwaardere Weapons van vorig jaar, maar doet zichzelf hiermee tekort. Wat Resident Evil mist aan diepgang compenseert het volledig aan spektakel, en het bewijst wederom dat Zach Cregger een van de meest interessante genrefilmmakers van dit moment is.