Tijdens een oudejaarsavond met een hechte vriendengroep zorgt de komst van een nieuweling voor een reeks ongelukkige gesprekken, die even pijnlijk als herkenbaar zijn. To New Beginnings (Det nye år in het Deens) is een verrassende zwarte komedie over rouw, ongemak en alles wat onuitgesproken blijft tussen jarenlange vrienden. Regisseur Paprika Steen maakte eerder naam als actrice (Kristine Steen) in de eerste Dogma 95-films, waarin groepsdynamiek en onderdrukte conflicten centraal stonden. In deze komedie keert zij als regisseur terug naar dit thematische terrein.

De oude vrienden Nomi (Tuva Novotny), Jens (Anders W. Berthelsen), Charlotte (Birgitte Hjort Sørensen) en Kris (Christian Tafdrup) komen traditiegetrouw samen op oudejaarsavond voor een avond vol gezelligheid. Maar er ontbreekt iemand: Martin. Hij overleed een aantal jaar geleden bij een tragisch ongeluk. Zijn beste vriend Jens heeft het er zichtbaar moeilijk mee. De rouw drukt zwaar op hem tijdens dit etentje. Maar voor Nomi, Martins ex-vriendin, is het anders. Zij neemt dit jaar voor het eerst haar nieuwe vriend Finn (Lars Brygmann) mee. En dat zorgt voor onenigheid.

Oude tradities versus de nieuwe realiteit

De film legt de verhoudingen bloot binnen langdurige vriendschappen en toont hoe mensen anders omgaan met verlies en verandering. Finn is een nuchtere en onbeholpen radioloog. Terwijl Jens probeert vast te houden aan tradities, heeft Finn een andere avondplanning voor ogen. De nieuwkomer probeert allesbehalve likable te zijn. Hij stelt ongemakkelijke vragen en kaart gevoelige onderwerpen aan. Dit alles leidt tot confrontaties met uitbarstingen van lang onderdrukte gevoelens en spanningen.

Imperfecte volwassenen

Wat Steen sterk in beeld brengt, zijn de kwetsbaarheden van mensen. Lastige thema’s behandelt ze met humor en het nodige ongemak, zoals het eeuwenoude onderwerp de vermogenskloof. Zo deelt Finn graag zijn ideeën over wat Jens met zijn geld kan doen. Ook het contrast tussen de imperfecte volwassenen en de kinderen wordt mooi belicht. Volwassenen horen evenwichtiger te zijn dan kinderen, maar hier zijn het juist de kinderen die open en volwassen gesprekken voeren met elkaar.

Warme film over echte onderwerpen

De vrienden zijn aandoenlijk om naar te kijken. Wel is een kritiekpunt dat de personages meer uitgediept kunnen worden. Als kijker raak je niet écht overtuigd dat je kijkt naar jarenlange vriendschappen. Een gelaagdere dialoog had daaraan kunnen bijdragen. Zo is het verleden tussen Martin en Jens evident, maar hoe zit dat met de rest van de groep? De laatste dertig minuten zijn onderhoudend, maar Steen had deze niet nodig om een sterke film neer te zetten. Toch verdoe je, ondanks de langere zit, geen tijd met dit Deense stuk. Met humor en veel menselijkheid toont To New Beginnings hoe moeilijk het is om samen verder te gaan wanneer alles verandert.

Gezien in Filmkoepel, Haarlem. ‘To New Beginnings’ is vanaf 25 maart te zien op Picl.