Film / Documentaire

In de documentaire Wishing on a Star helpt de 63-jarige astrologe Luciana haar cliënten hun diepste verlangens te verwezenlijken. De sleutel? Een verjaardagsreis – zorgvuldig berekend op basis van astrologische coördinaten – die hun sterren gunstig zou stemmen en hun wensen zal doen uitkomen.

Regisseur Peter Kerekes volgt Luciana en haar cliënten in deze bijzondere zoektocht naar betekenis, geluk en controle over het lot. Zo laat hij op speelse wijze zien hoe gewone mensen via astrologie zoeken naar richting en zingeving.

De astrologe als gids

Producer Erica Barbiani, tevens schrijfster van het scenario, leerde Luciana bijna dertig jaar geleden kennen via haar tante Viviana. Die vertrok destijds op aanraden van Luciana naar Kaapverdië om de liefde van haar leven te vinden. Barbiani beproefde haar geluk zelf ook en volgde Luciana’s raad deels op: ze reisde niet af naar Nieuw-Zeeland, zoals geadviseerd, maar koos voor een haalbare bestemming binnen Italië. Toch kwam het uiteindelijk allemaal uit, beweert ze. Ze besloot dat ze dit verhaal wilde vertellen.

Luciana opereert niet als een exotisch reisbureau, maar als spirituele routeplanner. Ze bepaalt op basis van complexe astronomische berekeningen waar iemand zich op zijn verjaardag zou moeten bevinden om gewenste veranderingen uit te lokken. Al is er wel een mouw aan te passen als de reis echt niet gemaakt kan worden: zo viert Valentina haar verjaardagsreis naar Alaska in haar eigen woonkamer, met ijsbadjes, dikke kleren en een tent.

Tussen geloof en ironie

Kerekes, bekend om zijn droge humor en subtiele vertelstijl, laat het oordeel volledig aan de kijker. De film balanceert tussen lichtvoetige verwondering over en oprechte betrokkenheid bij de levens van Luciana’s cliënten. Sommigen hopen op liefde, anderen op gezondheid, werk of simpelweg rust. De verjaardagsreizen vormen een kapstok voor persoonlijke verhalen die universeel aanvoelen.

De kracht van Wishing on a Star zit in de versmelting van documentaire en storytelling. Kerekes weet realiteit en kleine menselijke drama’s te verweven zonder de waarheid geweld aan te doen. Alles wat we zien is echt – Luciana is geen actrice, haar klanten zijn geen figuranten – maar de manier waarop hun verhalen in beeld zijn gebracht, voelt haast als fictie. Het is een slimme, tedere vorm van cinema waarin de absurditeit van het leven naadloos samengaat met oprechte hoop.

Meer dan een spiritueel grapje

Wat begint als een bijna ironisch portret van mensen die hun lot laten afhangen van sterrenstanden verandert geleidelijk in iets diepers. Kerekes toont hoe astrologie, ongeacht feitelijke houdbaarheid, mensen houvast biedt in een onzekere wereld. En dat houvast, lijkt de film te willen zeggen, is op zichzelf al waardevol.

De film stelt geen vragen over de wetenschappelijke onderbouwing van Luciana’s methodes. Dat zou ook afdoen aan het grotere punt: deze mensen verlangen niet naar concrete astrologische voorspellingen, maar naar richting en hoop. Luciana biedt een concreet ritueel, een verhaal, een daad – iets wat helpt in beweging te komen.

Teder en geestig

Visueel is de film ingetogen en doordacht. De rustige beelden, zonder haast of bombast, passen bij het intieme karakter van de verhalen. Kerekes vertrouwt op de kracht van observatie en korte dialogen, waardoor de documentaire vaak voelt als een stille overpeinzing.

Wishing on a Star is een ontroerende en geestige verkenning van moderne spiritualiteit. Zonder cynisme maar ook zonder naïviteit laat Peter Kerekes zien hoe mensen in hun zoektocht naar geluk soms het onwaarschijnlijke omarmen – en daarin misschien juist het meest menselijk zijn. Een film die je niet alleen laat glimlachen, maar je ook zachtjes aan het denken zet.