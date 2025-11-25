AFAS Theater - Doe Maar! de nederpopmusical

Theater / Voorstelling

‘Pink goes good with green’, zei Glinda in Wicked, maar wie in het Nederlandse musicallandschap neongroen en roze combineert met een vleugje geel, reist terug naar de jaren 80 onder begeleiding van de muziek van de populaire band Doe maar. Momenteel is er een gelijknamige nederpopmusical te zien met de muziek van deze band in het AFAS Theater in Leusden. Een energieke show die ook leuk is voor mensen die niet in het bijzonder fan zijn van Doe maar.

Doe maar! de nederpopmusical is een echte jukeboxmusical, een musical op basis van de muziek van een of meerdere artiesten. Het stuk is echter geen biografische musical, want het vertelt niet de ontstaansgeschiedenis van de band Doe maar, maar een geheel nieuw verhaal (zoals Mamma Mia! dit doet met de muziek van ABBA).

Lastige en grappige situaties

De musical speelt zich af in de roerige jaren 80, waarin we twee vriendinnen volgen en drie totaal verschillende huishoudens zien. De vriendinnen Janis (Isha Ferdinandus) en Alice (Maaike Franken) worden verliefd op de oudere Rits (Wolter Weulink), die worstelt met zijn eigen problemen. Janis heeft een hippie als moeder (Brigitte Heitzer) en Alice komt juist uit een heel strikt en traditioneel gezin met hardwerkende vader Rob (Han Oldigs) en ongelukkige moeder Ria (Ellen Pieters). Daarnaast moet Rits voor zijn jongere broertje (Jelmer de Groot) zorgen en staat zijn vader (Daniël Boissevain) na decennia ineens voor de deur.

Deze totaal verschillende gezinnen hebben elk hun eigen problemen en dat zorgt voor de nodige lastige en grappige situaties, die prima gevat worden in de nummers van Doe maar. Thema’s als protesteren tegen kernwapens, emancipatie, verliefdheid en drugs komen aan de orde. En dan blijken er ineens ook best veel parallellen te zijn tussen de jaren 80 en de huidige situatie in de wereld.

Groots aangepakt

In 2007 was deze musical ook al te zien, maar dit was een veel kleinere versie met weinig decor en een kleine cast (met onder anderen Jan Rot en Kim-Lian van der Meij). Deze versie van de Doe maar-musical is echt groots aangepakt: een cast met een groot ensemble, met op het podium het complete interieur van de drie huishoudens waar de musical over gaat.

Met het decor en de kleding waan je je zo in de jaren 80, en het grote kleurrijke ensemble draagt hier goed aan bij. Bovendien worden de draaischijven en lopende band goed ingezet in de choreografie, waardoor er bijvoorbeeld bedden of steps voorbijkomen op de juiste momenten.

Te midden van deze vrolijk gekleurde chaos blijft de sterke cast fier overeind staan. Wolter Weulink zingt als Rits schijnbaar moeiteloos allerlei Doe maar-hits en spat echt van het podium af. Brigitte Heitzer speelt een lieve zorgzame moeder en de hele cast is samen met de band vocaal sterk. Bovendien blijkt ook Daniël Boissevain een aardig nootje te kunnen zingen. De gehele musical is behoorlijk komisch, maar vooral Ellen Pieters en Han Oldigs hebben als het strikte echtpaar echt een goede humoristische dynamiek die voor veel gelach zorgt.

Na het slotapplaus is de finale en kan het publiek lekker meezingen met nog wat bekende hits van de band. Wie Doe maar-fan was of die tijd bewust heeft meegemaakt, kan zijn pret niet op. Maar is de musical ook leuk voor mensen die Doe maar nauwelijks kennen? Ja, want het is een goed, energiek en vrolijk verhaal met aanstekelijke muziek. Hier en daar zijn de nummers wat anders gearrangeerd waardoor ze prima in het moderne gehoor liggen. Daarnaast is de muziek van Doe maar geschikt voor iedereen en je leert ook nog eens iets over de jaren 80.