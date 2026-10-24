Material Memories - Marie-Claire Messouma Manlanbien

Kunst / Expo binnenland

Material Memories, de titel van de eerste museale tentoonstelling in Nederland van Marie-Claire Messouma Manlanbien (1990) in Museum van Bommel van Dam in Venlo zou je zomaar op het verkeerde been kunnen zetten.

Laten we het werk om te beginnen vergelijken met dat van twee andere zwarte kunstenaars. Zoals met de van groene zeep gemaakte sculptuur iSikhumbuzo van de Zuid-Afrikaanse kunstenares Buhlebezwe Siwani die op de solotentoonstelling Ntu in Museum de Fundatie in Zwolle was te zien. Of aan de dertig uit cacao, palmolie en suiker opgetrokken sculpturen van het kunstenaarscollectief CATPC uit Kongo in het H’art Museum in Amsterdam.

De overeenkomst is niet alleen dat het om zwarte kunstenaars gaat, maar ook dat de materie en de geur ervan centraal staan, zoals je ook kruiden, specerijen en planten bij Manlanbien kunt ruiken. Maar de insteek van de kunstenaars is totaal verschillend.

Siwani en CATPC kun je scharen onder de noemer dekoloniaal conceptualisme, het werk van Manlanbien niet. In het eerste geval wordt het westerse, dominante koloniale verleden en de materialen die werden meegenomen aan de kaak gesteld, terwijl je in . Zelf gebruikt Manlanbien het woord rizoom (wortel) ook.

Marie-Claire Messouma Manlanbien

Dat van die wortels klopt in haar geval ook op een andere manier. Ze groeide op tussen verschillende culturen: Parijs (waar ze werd geboren), Guadeloupe en Abidjan (Ivoorkust). Manlanbien verbindt tijden, culturen en tradities zoals de Akan-traditie uit Ghana en Ivoorkust, zonder zich tegen het westen af te zetten of werelddelen tegenover elkaar te stellen.

Voor haar zijn ook dag en nacht, licht en donker, rust en beweging geen tegenpolen, maar twee kanten van dezelfde medaille.

Voor haar werk maakt de kunstenares gebruik van bijvoorbeeld textiel, koper, aardewerk, organische materialen en kristallen. Maar ook van geluiden en eigen gedichten. Een daarvan geeft duidelijk haar uitgangspunt weer. Een gedeelte daaruit (in vertaling) luidt

Eenheid, zegt het universum

Eenheid, zegt de natuur

Eenheid, zegt de wereld, want

Wij zijn allen betrokken.

Performance

Haar gedichten droeg ze volgens een bijschrift als een ‘griotte’ (verhalenverteller) voor tijdens onder meer een performance uit 2023 in Parijs. Een opname daarvan wordt aan het begin van de tentoonstelling vertoond: L’ệtre, l’autre et l’entre (het zijn, de ander en het ertussen). Een ontroerend moment is wanneer ze raffia betast en (on)bewust in de vorm van een hoofd formeert. Alsof ze zich het lichaam van een bepaald iemand herinnert.

Installatie

Indrukwekkend is de installatie Mémoires des corps (2025) over vrouwelijke seksualiteit en vruchtbaarheid. Je kunt er doorheen lopen, tussen ‘gordijnen’ met steentjes als knopen zoals de bijzondere carneool, tussen wandtapijten, aardewerken kommen gevuld met kruiden, pauwen- en andere veren, meditatiekussens en gesproken gedichten die er onderdeel van uitmaken.

Deze door Sjors Bindels gecureerde expositie is een veelbelovende aftrap van een nieuwe reeks tentoonstellingen in Museum van Bommel van Dam, waarin internationale talenten hun eerste museale solotentoonstelling in Nederland zullen krijgen. De volgende expositie (voorjaar 2028) wordt van de Spaanse Eva Fàbregas (1988). Om naar uit te kijken!