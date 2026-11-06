Cabaret de musical

Theater / Voorstelling

Is een vaak opgevoerde musicalklassieker als Cabaret nog actueel te maken? Regisseur Daria Buckoviç bewijst dat deze show juist heel actueel is en goed in deze tijd past. Wie naar Cabaret gaat komt namelijk met een beklemmend gevoel thuis.

Cabaret is een musicalklassieker uit 1966 van Joe Masteroff en werd bij het grote publiek bekend door de film van Bob Fosse uit 1972 met Liza Minelli in de hoofdrol. De musical is ook al diverse keren in Nederland opgevoerd, voor het laatst in 2008/2009. Al een aantal jaar zijn de producties van Cabaret in Londen en New York erg populair, vooral ook online. Het theater is daar omgebouwd tot nachtclub en alles is heel sexy, queer en genderless in de Kit kat Club met de beetje vreemde Emcee (master of ceremonies) als aanvoerder. Regisseur Daria Buckoviç pakt het echter totaal anders aan bij deze nieuwe Nederlandse productie van Cabaret die in niets lijkt op die populaire internationale versie.

Cabaret vertelt het verhaal van de Amerikaanse schrijver Cliffard Bradshaw die begin jaren ’30 naar Berlijn verhuist om zijn schrijfambities waar te maken. Hij komt daar nachtclubdanseres Sally Bowles tegen, die aan lagerwal raakt en uit noodzaak bij hem moet intrekken. Ze werkt in de Kit kat Club, waar de Emcee haar optredens aankondigt, en waar Clifford ook regelmatig komt. Het leven is al moeilijk genoeg voor wie weinig geld heeft, maar ook het opkomende fascisme en antisemitisme maken het leven steeds moeilijker. Zeker voor mensen die politiek gezien eigenlijk geen kant willen kiezen.

Actuele show

Van meet af aan is de show beklemmend en dat gevoel van onheilspellendheid wordt steeds erger naarmate de musical vordert. De Emcee (Milan Sekiris) is vanaf het begin een sinister personage, dat als kameleon voor het fascisme lijkt te werken: van treinconducteur tot de aankondiger in de Kit kat Club. Deze rol wordt fantastisch gespeeld door Sekiris, met heel goed acteerwerk, maar zeker ook goede dans en zang. Die continue verandering in de rol, maakt de Emcee onbetrouwbaar en zorgt voor een aldoor beklemmend gevoel.

In de show slaat de sfeer pas echt voor de personages helemaal om bij het verlovingsfeest van Herr Schultz (Marisa van Eyle) en Fraulein Schneider (Hajo Bruins). Het oudere verliefde echtpaar heeft een hoog schattigheidsgehalte en wordt vertederend gespeeld. Pas als op het feest blijkt dat Herr Schultz Joods is en een van de gasten, Ernst Ludwig, dit niet accepteert, slaat de sfeer om.

Voor Clifford Bradshaw (Freek Bartels) wordt de politieke situatie dan pas helemaal duidelijk: ‘Als je niet tegen bent ben je voor, of zo goed als voor.’ En hij trekt hier zijn conclusies uit. Sally Bowles blijft naïef en achteloos: ‘Het komt goed. Het is maar politiek. Wat heeft dat met ons te maken?’ Beide staan ogenschijnlijk aan dezelfde kant, tegen het oprukkende fascisme en antisemitisme, maar handelen anders. Deze uitspraken raken en blijken ook verrassend actueel in de hedendaagse samenleving vol polarisatie en politieke dreigingen.

Naast uitspraken en situaties die heel actueel aanvoelen, wordt er ook met de aankleding gespeeld. Waarin de (leger)kostuums in het begin prima passen in het Duitsland van de jaren ’30, lijken ze aan het einde van de show meer weg te hebben van het moderne ICE in de VS. En ook de Emcee heeft in zijn transformaties niet alleen fascistische trekjes, maar heeft soms ook een treffende gelijkenis met president Trump. In deze show is, ook qua kostuums en decor, over alles nagedacht en alles klopt. Allemaal om je dat sinistere gevoel te geven.

Comeback

Chantal Janzens comeback, na 10 jaar, in de musicalwereld werd groots aangekondigd. Janzen heeft in haar ‘musicalpauze’ niet stil gezeten en veel presentatie- en acteerklussen op tv gedaan, maar nu staat ze weer op het podium. En hoe. In het begin zie je in de flirtende en grappen makende Sally Bowles nog wat trekken van Chantal zelf, maar hoe verder ze de afgrond in gaat, hoe meer je haar gelooft. Chantal zet geloofwaardig een wat oudere Sally Bowles neer met wie je te doen hebt, maar die je ook een schop onder de kont wilt geven. Ze denkt dat de politiek niets met haar te maken heeft, eerst voelt die uitspraak wat naïef en heb je met haar te doen. Maar hoe vaker ze dit zegt, hoe minder je begrip voor haar krijgt. ‘Life’s a Cabaret’ is haar absolute hoogtepunt (of dieptepunt, net hoe je het bekijkt).

Naast Chantal Janzen en Milan Sekiris zet ook Freek Bartels als Cliff Bradshaw een topprestatie neer. In het begin valt de schuchtere schrijver wat in het niet bij de extraverte overrompelende Sally Bowles, maar het personage maakt een duidelijke ontwikkeling door. Hoe groter de rol van de politiek wordt, hoe meer Cliff op zijn strepen gaat staan. Freek laat het personage echt groeien.

Kortom, Cabaret is niet de zoveelste musicalklassieker die weer wordt opgevoerd en de comeback van Chantal Janzen is niet voor niets zo opgehypet. Deze show klopt helemaal. Dans, zang en acteerwerk zijn perfect. De show geeft je een beklemmend gevoel en zet je aan tot nadenken.