Een teruggetrokken maar briljante code-expert bij de CIA verliest zijn vrouw bij een terroristische aanslag in Londen. Al snel heeft hij achterhaald wie er achter de aanslag zit, maar als zijn leidinggevenden weigeren actie te ondernemen, besluit hij het heft in eigen handen te nemen en op zoek te gaan naar de daders.

Na het succes van One Life (2023) waagt regisseur James Hawes zich aan zijn tweede bioscoopfilm: een remake van The Amateur uit 1981, gebaseerd op de spionagethriller van John Littell. In deze nieuwe versie zijn alleen de grote lijnen van het boek overgebleven. Hawes had in eerste instantie Hugh Jackman (Wolverine) voor ogen als hoofdrol, maar heeft uiteindelijk gekozen voor Rami Malek.

Rami Malek is een perfecte Charlie

De Amerikaans-Egyptische Rami Malek (ook bekend van Bohemian Rapsody en No Time to Die) is de perfecte acteur om hoofdpersoon Charlie Heller te vertolken. De teruggetrokken, sociaal onhandige Charlie is hem op het lijf geschreven. Op geen enkel moment laat hij zich verleiden om zich te ontpoppen tot een actieheld, maar blijft hij op zijn eigen intelligente manier de strijd aangaan.

Rami Malek vond dat een groep mensen niet vertegenwoordigd werd in actiefilms, te weten de antiheld. In vergelijkbare spionage actiethrillers zoals The Bourne Identity (2002) en Mission Impossible (1996) ontpopt de hoofdpersoon zich tot een klassieke held die door één-op-één gevechten en bizarre stunts zegeviert. Rami Malek wil laten zien dat een gewone, over het hoofd geziene man, iets kan doen dat niemand zich kon voorstellen dat hij kon doen.

Het idee dat een alledaagse man evengoed voor gerechtigheid kan strijden is leuk. Dat hij een doelwit pas kan raken op één meter afstand en een YouTube-tutorial nodig heeft om een Parijse voordeur te openen vormt geen probleem, want hij heeft de skills om op afstand het glas van een zwevend zwembad te breken en zijn achtervolgers in de war te brengen met valse videobeelden.

De vaart zit er lekker in

Met het tempo van The Amateur zit het wel goed. De thriller mag dan de diepgang van bijvoorbeeld Memento (2000, Christopher Nolan) missen, maar Hellers tocht naar gerechtigheid gaat snel genoeg van Virginia, naar Londen, naar Parijs, enzovoort, om nooit te vervelen. Dat er op zoveel verschillende locaties is gedraaid, maakt het beeldmateriaal heel rijk. Je reist als het ware mee met Charlie.

Door al deze locaties zal het maken van de film niet goedkoop zijn geweest. Ook mede door het gebruik van grote acteurs als Laurence Fishburne (The Matrix) en Michael Stuhlbarg (The Shape of Water). Die laatste had een grotere rol verdiend. Dat had de film, die nu een beetje aan de oppervlakte blijft, meer diepgang gegeven. In de laatste scène waarin Charlie Stulbargs personage Schiller confronteert, is het Stuhlbarg die de scène naar een hoger niveau tilt en Malek die een acteerles krijgt.

The Amateur een ‘must see’?

The Amateur is een lange film met zijn 2 uur en 20 minuten, maar hij verveelt geen minuut. Er zit overal genoeg actie of achtergrond in dat het blijft boeien. Wat wel een beetje jammer is, is het einde, daar hebben ze zich iets te makkelijk vanaf gemaakt. Het is wel erg ‘Disney’: ‘Ze leefden nog lang en gelukkig’. Of is het een opmaat naar een sequel?

Vanaf donderdag 10 april 2025 in de bioscoop.