Kopfkino – Sven Ratzke

Theater / Voorstelling

De muziek. Dat is wat er blijft hangen – bewust of onbewust – van de sfeer na het zien van een film. Dat stelt Sven Ratzke in Kopfkino, zijn nieuwe muziektheatervoorstelling. Om die stelling kracht bij te zetten, brengt Ratzke in het Nederlands, Engels en Duits een breed scala aan liedjes die in films zijn gebruikt, van de jaren 30 tot de jaren 90 van de vorige eeuw.

De Nederlands-Duitse zanger, performer en acteur Sven Ratzke mag voor de voorstellingen die hij maakt graag putten uit persoonlijke fascinaties. Zo maakte hij muziektheatervoorstellingen over bijvoorbeeld David Bowie, over Marlene Dietrich en over het Berlijn van de jaren 30 van de vorige eeuw.

Een volgende persoonlijke fascinatie die Ratzke gebruikt als uitgangspunt voor een voorstelling is filmmuziek. Vanaf de allereerste film die hij in de bioscoop zag, als achtjarig kind, was hij verknocht aan het medium, vertelt hij. Het gevolg is een altijd aanwezige ‘Kopfkino’, een filmplaatjesboek in je geheugen.

Filmset

Op het podium staat een rijtje ouderwetse bioscoopstoelen, plus een ‘regisseursstoel’, zo’n inklapbare stoel die wordt gebruikt op filmsets. ‘Rita Hayworth’ staat er op de rugleuning. Daar tussendoor dwaalt Ratzke, gehuld in een jacquet-achtig zwart galakostuum.

Ratzke bouwt met zang, afgewisseld door een soort sketches, een voorstelling op aan de hand van zo’n twintig filmsongs. Hij wordt daarbij op vleugel begeleid door de uitmuntende pianist Julian Bohn.

Verfrissend is dat Ratzke niet altijd in de eerste taal zingt waarin een liedje is geschreven. Zo zingt hij de Duitse versie die David Bowie zelf maakte van ‘Heroes’, die werd gebruikt in de film Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Heel soms zingt hij niet helemaal zuiver, maar dat vergeven we hem graag.

Filmsterren

Ratzke hangt Kopfkino op aan de historie van het ontstaan van de film, in Parijs in 1895, en de grootse ontwikkeling ervan nadien. Die geschiedenis verweeft hij met zijn eigen liefde voor film en die voor filmsterren zoals Bette Davis, Joan Crawford en Judy Garland.

Ratzke heeft een zeer sterke présence, hij is van nature theatraal, wat hem fascinerend maakt om naar te kijken. Zijn grote kracht is dat hij de gewoonte heeft in zijn voorstellingen niet alleen zijn persoonlijkheid, maar ook zijn persoonlijke verhaal vol in de strijd te werpen. Hij durft kwetsbaar te zijn, zich bloot te geven. Wanneer hij vertelt over de onhandige puber Sven Ratzke die ging werken in een filmhuis, dan zie je als toeschouwer dat joch vóór je.

Melancholiek

Ratzke zingt een hele reeks filmklassiekers. Onder andere ‘Smile’ komt langs, uit de Charlie Chaplin-film Modern Times, ‘Moon River’ uit Breakfast at Tiffany’s, ‘Somewhere over the Rainbow’ uit The Wizard of Oz. Een voorstelling waarin zulke oude films de revue passeren, is onvermijdelijk nostalgisch en melancholiek van toon.

Voeg daarbij dat Ratzke naadloos springt van schalks naar venijnig, van charmant naar cynisch, van vals naar ontroerend, en je krijgt een fijne, hartverwarmende voorstelling waarin filmmuziek de hoofdrol speelt.

Arrangementen: Christian Pabst met Sven Ratzke

Dramaturgie: Wenka von Mikulicz

Decor: Momme Röhrbein

Vleugel: Julian Bohn