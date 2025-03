Boeken / Non-fictie

Coen Theelen zet alleen al met de cover alles op scherp rond God. Wat dat direct meebrengt is de vraag of we geloven of een geloofsovertuiging aanhangen. Zonder een van de twee zal God niet eens zoveel zeggen.

Mens en taal

Theelen legt bij het ontstaan van taal, zo’n 300.000 jaar geleden, ook het begin van het denken aan een hogere macht neer. We zijn die macht op een gegeven moment ‘God’ gaan noemen. Allemaal veel eerder dan het wellicht tot op heden werd gedacht. De gedaanten van een hogere macht verschillen nogal als we kijken naar de geschiedenis.

De mens kon nu eenmaal niet zonder het benoemen van een hogere macht aan alles wat er op de wereld en daarbuiten is ontstaan. Domweg het ‘de natuur’ noemen was blijkbaar absoluut onvoldoende om dit te kunnen benoemen als drijvende kracht achter het ontstaan van de mens. De (oer)mens kon al heel snel niet accepteren dat alles wat hij op onze aarde aantrof, zonder inmenging van hogere macht, zómaar was ontstaan als gevolg van evolutie en de transformaties die daarbij hoorden.

De mens had al vroeg in zijn bestaan de behoefte om daar ‘iets’ de schuld van te geven. Dit is de kern van de verhandeling die Theelen ons voorschotelt in dit zeer lezenswaardige essay dat een werkelijke page-turner is voor iedereen die open-minded is en vooral niet een rotsvast geloof aanhangt.

Denken, redeneren en feiten

Coen Theelen noemt zichzelf een ‘denkend schrijver’. Dat is ook helder als men zijn boek God leest. Hij stelt denkbeelden te boek. Op dat moment zijn ze niet meer denkbeeldig. Hij lardeert zijn denkbeelden met veel feiten en waarheden.

Het boek is zeer leerzaam als we kijken naar de feiten die te boek zijn gesteld. De ideeën die Theelen over het fenomeen God verweeft met alle feiten zorgen voor een helder ‘naslagwerk’ van de gedachten van de schrijver. Die leesbare stijl zorgt ervoor dat je graag doorleest om het beeld compleet te krijgen. De schrijver maakt zich zo deelgenoot van zijn gedachtenwereld, maar neemt zelf geen beteugelend standpunt in. Hij activeert zo ook onze eigen kritische gedachten die we zelf met de feiten kunnen vermengen.

Voor alle helderheid: het boek gaat over hoe Theelen dat hogere wezen of die God ziet en is absoluut geen feit.

Hij zet God neer als een hogere macht, misschien is dat dan de natuur in het algemeen of toch nog iets anders. Het koppelen aan een of ander geloof staat er vooral los van. Hoe Theelen er wérkelijk zelf over denkt, leren we eigenlijk pas in de laatste bladzijden van dit lezenswaardige essay.

Het beeld van God

De beeltenis van God verschilt evenzeer als zijn wezen, zijn ‘zijn’. Het oudste beeldje van een hogere macht is naar alle waarschijnlijkheid een Venus van een half miljoen jaar oud dat gesneden is uit een stuk lavasteen. Bewijs dat de oermens al trachtte om die hogere macht uit te beelden.

Theelen neemt ons mee langs alle soorten en maten van wat men God noemde/noemt. Daarnaast verweeft hij in zijn essay de huidige tijd en worden machtige mensen als Poetin, Trump en andere tijdgebonden figuren veelvuldig aangehaald. De macht die een Poetin denkt te hebben wordt afgewogen tegen de macht die God heeft. Gelukkig pakt het gunstiger uit voor de God-figuur. Door dit soort vergelijkingen is het essay natuurlijk wel een product van deze tijd en niet een roman die een langere houdbaarheidsdatum zou hebben.

De schrijfstijl van Theelen is van het makkelijke leesbare soort. Hij neemt de lezer in zijn stijl en zijn heldere gedachtegang mee en weet je te binden aan het papier dat snel tussen de lezende vingers zal glippen.

Theelen laat je na het lezen van zijn essay achter met een andere kijk op wat wij God noemen en het besef dat het veel langer bestaat dan de 2000 jaar dat bijvoorbeeld het christendom bestaat. Als lezer weet je nu dat er al honderdduizenden jaren over een god wordt gesproken. Voor iedereen die open-minded over een hogere macht durft te denken is God een heel lezenswaardig boek. Ik mag wel zeggen een aanrader.