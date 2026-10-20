Liefhebben II - Laura van Dolron

Theater / Voorstelling

Laura van Dolron worstelt met verlaten-zijn. Ze heeft twee kinderen, ze heeft een moeder, een zus, een broer. Ze heeft vrienden om zich heen. Toch is eenzaamheid duidelijk een thema in Liefhebben II, een voorstelling die veel gaat over gescheiden zijn, ‘verlaten’ dus, en daarna toch doorgaan met je leven.

In haar semi-solovoorstelling Liefhebben II omringt performer Van Dolron zich met persoonlijke spullen. Of in elk geval: met huiselijke spullen die een persoonlijk leven symboliseren, zoals foto’s, kindertekeningen, knuffels, schilderijtjes. Die liggen om haar heen op de speelvloer. Zo is al bij binnenkomst in de zaal duidelijk dat dit een zeer persoonlijke voorstelling gaat worden.

Spiraal

Ze gaat ons, haar publiek, niet de put in praten door al haar ellende over ons uit te storten, stelt Van Dolron aan het begin van Liefhebben II: deze voorstelling zal een ‘positieve opwaartse spiraal’ laten zien. Je weet dan al dat Van Dolron je een kijkje zal geven in haar ingewikkelde gedachteleven en haar zielenroerselen, en dat dat natuurlijk niet alléén maar een positieve opwaartse spiraal gaat opleveren.

Filosoferen

Laura van Dolron maakt inmiddels vele jaren theatervoorstellingen, soms alleen, vaak met een tweede persoon op de speelvloer. In Liefhebben II wordt ze begeleid door de Vlaamse toetsenist Emma Demeyere op keyboard. Doorgaans filosofeert ze over het leven, de liefde, relaties.

Van Dolron dicht zichzelf een stevig ‘rugzakje’ toe: gescheiden, een burn- out gehad, adhd, bindingsangst, verlatingsangst. Zeer sterk is dat ze over al die minpunten praat met stelselmatige zelfspot. Ze relativeert voortdurend al wat haar kwetst, dwars zit, onzeker maakt.

Performer

Van Dolron noemt zich stand up-filosoof. Ik zou haar eerder een performer noemen, Liefhebben II zit tussen cabaret en een zeer persoonlijke lezing in. Ze heeft op de speelvloer haar teksten op papier in de hand. Die stapel papier roept de vraag op of en waarom ze haar tekst niet uit het hoofd kent, maar die ziet er ook uit als een zinnige geheugensteun. Elke tekst wordt begeleid door fijne mimiek en gebaren, waardoor ze alles wat ze zegt een slinger meegeeft. Soms is die geestig, soms verontwaardigd, soms verdrietig.

In Liefhebben II bouwt de performer een verhaal op over het leven als alleenstaande moeder die het co-ouderschap deelt met haar ex en diens nieuwe geliefde. Ze is daar duidelijk nog niet aan gewend. Eigenlijk wil ze de kinderen het liefste gewoon zelf verzorgen, bij haar thuis. Ze spint om haar betoog heen een web van mededelingen en beweringen over alledaagse en over diepe dingen, en sluit bijna elk fragment af met de conclusie: ‘Ook dát is liefde’.

Eenzaam

Voor het single-zijn mag ze van de buitenwacht weinig compassie ontvangen. De tandartsassistente checkt de afspraak, en reageert daarop met: ‘Jij en die twee meiden: dus dat is alles?’

Haar broer zegt: ‘Nou Lau, als ik je broer niet was, zou ik als man met een grote boog om je heen lopen.’

En haar moeder voegt eraan toe dat ze er maar eenzaam bij zit, wanneer ze met Kerstmis zonder partner komt opdagen.

Taalgrappen

Fijn is dat Van Dolron een sterke woordkunstenaar is. Zo wordt een ‘alleenstaande’ moeder een ‘alleenstruikelende’ moeder. Een ‘dakloze’ wordt een ‘straatbewoner’.

Haar betoog is doordesemd met taalgrappen: ‘Staan mijn woorden voor de deur? Of komen ze toch binnen?’ ‘Voor een positieve opwaartse spiraal is het wel een beetje verdrietig.’

Zo bouwt Van Dolron met een zaal voor toeschouwers voor haar neus een intieme, kwetsbare, persoonlijke en nu en dan ontroerende voorstelling op. Ze communiceert veel rechtstreeks met haar publiek, dat op een gegeven moment zelfs wordt gevraagd mee te zingen. Ze laat de achterkant van haar tong zien, haar publiek reageert daarop met medeleven.

Deze recensie klinkt misschien nogal treurig, maar deze voorstelling is vooral geestig. Liefhebben II een grappige, lieve, soms zelfs ontroerende performance.

Muzikale begeleiding: Emma Demeyere

Dramaturgie: Céline Buren