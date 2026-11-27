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Een slechte leider kan een heel volk ongelukkig maken, is de boodschap van de jongste Disney-film, Hexed. De zelfzuchtige leider in deze film is een boosaardige heksenkoningin, onder wier vloek het heksenvolk zucht. Voor de goede verstaander verwijst Disney met dit personage naar een batterij disfunctionele hedendaagse leiders in de wereld. Op kinderniveau wacht het heksenland op een ‘verlosser’, in de vorm van een nieuwe, jeugdige heksenkoningin, in deze matig geslaagde animatiefilm.

Billie is een gewone doorsnee rotpuber in een gezin met een alleenstaande ouder: haar moeder. Die moeder is overbezorgd, het meisje heeft permanent huisarrest. Billie loopt aldoor grensoverschrijdend te klieren, waardoor ze telkens van school wordt gestuurd. Moeder Alice verhuist daarom voortdurend met lastige dochter en al naar een volgende stad, naar een volgende school.

Vonkjes

Dat er met het meisje iets wonderlijks aan de hand is, weten we al vanaf het begin van de film omdat Baby Billie het raam open tovert met handjes waarvan elektrische vonkjes spatten. In diezelfde scène moet moeder bloeddorstige, reusachtige kraaien die het op Baby Billie hebben voorzien, de deur uit werken.

Billie is een heksje, en haar moeder wéét dat, maar heeft het niet aan haar dochter verteld. Dat gaat uiteraard een keer fout. Billie besluit haar onverwachte magische krachten uit te proberen, waardoor ze belandt in Hexe, de wereld van heksen en tovenaars.

Harry Potter

Wat J.K. Rowling kan, kunnen wij ook, moeten ze bij Disney hebben gedacht. Schiep Rowling met Harry Potter een toverend mannelijk mensenkind, Disney brengt met Hexed een meisje dat tot haar eigen verbazing blijkt te kunnen toveren. Ook dit kind krijgt te maken met een behulpzame uil, ook dit kind belandt in een toverwereld, met toverles en al.

De toverwereld uit Hexed is een soort Zweinstein on steroids. Of – beter gezegd – heksje Billie goes Mission Impossible: in een razend tempo schiet de plot van locatie naar locatie naar locatie. Daarbij loopt Billie bijvoorbeeld op tegen Beef, een kater met drie ogen. De kater blijkt te weten hoe Billie aan haar magische gaven komt. Billie moet het gaan opnemen tegen de valse Koningin Celeste, de opperheks die kan vliegen en die haar volk van toverwezens onder de knoet houdt. Gelukkig komt Billie’s moeder Alice vanuit de mensenwereld ook naar Hexe om haar kind te helpen.

Eclectisch

Wat volgt is een rare mengelmoes van elementen die herkenbaar zijn uit minstens een dozijn eerdere films. De reis van Billie naar Hexe, plus kater Beef, doen onvermijdelijk denken aan Alice in Wonderland. Het landschap in toverwereld Hexe is verwant aan dat uit Horton. De vliegende hulpheksen van de koningin, Morphlings, lijken op de heks uit The Wizard of Oz, en op Elphaba uit Wicked. Enzovoort. Het resultaat is een eclectisch geheel van bij elkaar geraapte verhaalelementen.

Het resultaat is zo chaotisch dat het soms zelfs lastig is je te realiseren wat ook alweer het doel is van alle commotie. Oh ja: Billie moet de vloek proberen te doorbreken waarmee Koningin Celeste het tovervolk onder de duim houdt. Opvallend is dat deze queeste beslist een verwijzing inhoudt naar de joods-christelijke traditie waarin een verlosser de mensheid zal komen redden. In de toverwereld van Hexed is het doel dat uiteindelijk iedereen zichzelf kan zijn.

Jodie Foster

De film wordt in de markt gezet als ‘Van de makers van Frozen’, maar mist de charme, de lieflijkheid en de humor die van Frozen zo’n fijne film maken. Het verhaal van Hexed is rommelig, net als alle bij elkaar gefantaseerde personages. Er zijn gekke beesten en maffe mensen en valse vogels en toverwezens. Niet verstandig is dat de getekende moeder van Billie, Alice, er eigenlijk niet ouder uitziet dan haar dochter.

Fijn is wel dat de stem van Koningin Celeste is ingesproken door Jodie Foster. De getekende heksenkoningin zelf heeft het scheve lachje dat zo kenmerkend is voor Jodie Foster meegekregen, wat een mooie knipoog is naar deze gewaardeerde actrice.

Hexed is best een gezellige film, en de afdeling computeranimatie van Walt Disney Studios Motion Pictures is zichtbaar uit haar plaat gegaan. Maar een warmharige opvolger van de goedgelukte Frozen is dit niet.

Hexed draait vanaf donderdag 26 november 2026 in de bioscopen.

Stemmen o.a.: Hailee Steinfeld, Rashida Jones, Jodie Foster

Script: Jared Bush, Dana Ledoux Miller, Josie Trinidad

Duur: 109 minuten