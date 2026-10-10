&Juliet de musical

Theater / Voorstelling

Wat zou Julia doen als ze niet dood gaat aan het einde van het toneelstuk Romeo & Julia? Deze vraag stellen William Shakespeare en zijn vrouw Anne Hathaway in de musical &Juliet. De bekende toneelschrijver en zijn vrouw zijn het niet met elkaar eens. Hun discussie zorgt voor een achtbaan van een verhaal gecombineerd met pophits uit de jaren ’90 en ’00.

Een nieuwe Romeo en Julia

William Shakespeare is net klaar met het schrijven van Romeo en Julia als zijn vrouw, Anne Hathaway, kritiek heeft op het einde van het toneelstuk. Zij stelt voor het einde te herschrijven: Julia gaat niet dood en krijgt een tweede kans. Al worden Anne en William het niet eens over hoe het verhaal verder moet en dat resulteert in een vrij chaotisch verhaal. Julia vlucht samen met vriendin May en voedster Angelique naar Parijs, de stad van de liefde waar ze alle drie worstelen met hun liefdesleven.

Na de eerste twee nummers lijkt &Juliet even een jukeboxmusical van The Backstreet Boys Deze show zit vol nummers uit de jaren ’90 en ’00, liedjes die in ieder geval elke millennial en zillennial mee kan zingen. De musical zit vol popnummers van Katy Perry tot Ariana Grande en Bon Jovi tot Pink, die ogenschijnlijk niets met elkaar gemeen hebben, maar niets is minder waar. Al deze nummers zijn geschreven door de Zweedse songwriter Max Martin en &Juliet is dus een jukeboxmusical van zijn muziek. In 2019 werd de musical voor het eerste in Manchester opgevoerd en later was deze succesvol op West End en Broadway te zien. &Juliet staat nu voor het eerst in Nederland, gezongen in het Engels (op één origineel nummer na) en gesproken in het Nederlands.

In &Juliet leert Julia dat ze haar eigen keuzes moet maken en dat ze zichzelf mag zijn, een mooie boodschap natuurlijk, al blijft het verhaal vol liefdesperikelen verder flinterdun. Naar deze musical ga je vooral voor de muziek, dans en de show. Hoogtepunten zijn een aantal dansnummers, waarbij het dak eraf gezongen én gedanst wordt door hoofrolspelers en ensemble. Bijvoorbeeld bij ‘Problem’ dat Juliet zingt als ze Romeo vertelt niet nóg een keer met hem te willen trouwen, bij ‘Everybody’ dat de familieband zingt op de bruiloft en bij ‘Roar’ het nummer waarin Julia nog eens laat zien dat ze echt haar eigen weg kiest.

Mooi en chaotisch

Het is een goed vormgegeven show, met uitgebreid decor en kostuums met zowel moderne als historische elementen, die goed uitkomen in de dansnummers. Bovendien worden de sterren van de hemel gezongen, vooral door Mickey Vermeer als Julia, Bram Tahamata als May, Gitty Pregers als Angelique en Tristan van der Lingen als Romeo. De muziek knalt echt van het podium en het volume is zo hard dat jij je afvraagt of je geen oordoppen in moet doen.

Toch gaat deze musical wat moeizaam van start en komt pas echt op gang in de tweede helft, waarin het verhaal een duidelijke verhaallijn heeft en waar de drie eerder genoemde hoogtepunten van nummers in zitten. De eerste helft is wat chaotisch, bevat veel flauwe grappen en de muziek overstemd regelmatig de zang.

Bovendien bevat &Juliet wat eigenaardigheden, zo zit de show zit vol flauwe (woord)grappen, die vooral in de eerste helft van de musical totaal niet landen. Enkele woordgrappen slaan aan en zijn goed gevonden, bijvoorbeeld: de familie Du Bois die een ‘Boisband’ heeft. Andere teksten zijn minder geslaagd, zoals: ‘ik dacht dat het in de stérren stond, maar het was niet zo’n stérke zaak.’ Daarnaast heeft Lance (Eddy Zoëy) in de show als enige een verschrikkelijk Frans accent, terwijl hij niet de enige Fransman is. Bovendien valt dat accent weer weg als hij Engels gaat zingen.

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