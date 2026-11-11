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De middelbare Harry Lehman is al vele decennia zakkenroller en kruimeldief in New York City. Maar New York is inmiddels veranderd van een analoge in een digitale wereld, de stad gaat langzaam over van contant naar virtueel geld. Tijd voor de zakkenroller om zich aan die nieuwe realiteit aan te passen.

In The Only Living Pickpocket in New York zorgt de ouder wordende Harry Lehman (oudgediende John Turturro) in de volksbuurt The Bronx voor zijn volledig verlamde echtgenote Rosie (Karina Arroyave). Ooit was zij een levenslustige vrouw, maar inmiddels is ze een zwijgende zieke, gekluisterd aan bed, infusen en stekkers. Alles, heeft Harry over voor de beminde vrouw die niks meer kan en niks meer zegt.

Straatroof

Harry voorziet in hun beider levensonderhoud als zakkenroller en kruimeldief. Dankzij het uitstekende metronetwerk in The Big Apple beslaat zijn werkterrein heel New York City. Op een kwade dag besteelt Harry echter zogezegd ‘de verkeerde’: een aalgladde, doorgesnoven, rijke twintiger. Deze Dylan besluit alles op alles te zetten om zijn gestolen eigendommen terug te krijgen. De gedoodverfde loser Harry weigert deze keer te verliezen en bijt zich half-wanhopig vast in alle onvoorziene gevolgen van zijn onverstandige straatroof.

Digibeet

Wat volgt is een vlijmscherp, slim kat-en-muisspel tussen de digitaal behendige Dylan en zijn gewelddadige makkers enerzijds, en anderzijds digibeet Harry, met een vriendenkring van ouderen die het woord ‘internet’ nauwelijks kunnen spellen. Dit alles met hedendaags NYC als voornaamste decor. Harry wandelt veel, reist met de metro: New York-kenners zien heel wat bekende locaties langskomen.

Subtiel

The Only Living Pickpocket in New York is een uitstekende film, vooral dankzij het scherpzinnige, subtiele script dat werd geschreven door Noah Segan, die de film ook regisseerde. Heel langzaam sijpelt in dit script informatie door de hoofdplot heen over wie de personages eigenlijk zijn, en waarom ze doen wat ze doen. Met een heel fijn penseel tekent Segan zo complexe personages. Het levert een vertelling op die zowel dramatisch als geestig is.

Doodsangst

Regisseur Segan heeft met John Turturro een acteur tot zijn beschikking die meer dan geknipt is voor deze rol. Met niet veel meer dan zijn gelaatsuitdrukkingen zet Turturro niet alleen emoties neer, maar ook de omgeving waarin hij zich staande moet zien te houden. Karina Arroyave, die zijn verlamde echtgenote Rosie speelt, heeft aan minieme veranderingen in haar mimiek voldoende om geamuseerdheid, blijdschap en doodsangst uit te drukken.

Steve Buscemi zet nauwgezet en overtuigend de klunzige heler Ben neer, bij wie Harry de oogst van zijn diefstallen aanbiedt. Giancarlo Esposito (bekend als de kippenkoning uit Breaking Bad) speelt een empathische politieagent. Will Price is angstaanjagend als het doorgesnoven etterbakje Dylan. En voor de liefhebber passeert de onvolprezen Jamie Lee Curtis ook nog de revue in een klein bijrolletje.

Miniatuur

The Only Living Pickpocket in New York is een zeer charmante ‘kleine’ film over een kruimeldief, maar in de kern is het een film over jong versus oud, klein versus groot, maar vooral: over digitaal versus analoog. En al leven de personages in deze film in dezelfde wereld, toch liggen hun universa mijlenver uit elkaar. Zo schetst Segan een verfijnde miniatuur van het markantste hedendaagse generatieconflict, fraai en zorgvuldig gefilmd in wereldstad New York.

The Only Living Pickpocket in New York draait vanaf 12 november 2026 in de bioscopen.