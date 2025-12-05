Theater / Voorstelling

Eindelijk toert er weer een grote musicalklassieker langs de Nederlandse en Vlaamse theaters: West Side Story. Dit welbekende liefdesverhaal wordt groots gebracht, met veel acteurs, een indrukwekkend decor en een mooi orkest.

Deze musical vertelt het welbekende liefdesverhaal van Tony en Maria in het New York van de jaren ’50, gebaseerd op Romeo en Julia. Hun liefde is verboden, want hun vrienden en familie behoren tot de rivaliserende bands de Sharks (de Puertoricanen) en de Jets (de Pools-Amerikanen).

Musical van hoog niveau

In West Side Story wordt van iedere artiest het uiterste gevraagd: zang, dans én acteren moeten van hoog niveau zijn wil de show indruk maken en dat is zeker gelukt. Vooral de zang en dans zijn van het hoogste niveau, klassiekers als ‘Vannacht’, ‘Maria’, ‘Een plaats voor ons’ en ‘Amerika’ maken veel indruk. Thijs Snoek als Tony en Silvana Rocha als Maria zijn vooral vocaal heel sterk en maken daardoor veel indruk. Het ensemble, de Jets en de Sharks, danst de sterren van de hemel. Alleen het acteerwerk van de gangsters komt niet altijd goed uit de verf, maar het is ook wel erg veel gevraagd om zeer goed dansende en zingende gangsters ook nog geloofwaardig als moorddadige gasten over te laten komen.

Het koppel dat daadwerkelijk van het podium afspat, omdat zang, dans, acteren én chemie helemaal samenvallen zijn Anita en Bernardo: Esmée Dekker en Joey Ferré. Dit powerkoppel steelt de show en Esmée zorgt hier en daar ook nog eens voor een komische noot.

Kleine veranderingen

De musical is gemoderniseerd en volgt hierin vooral de filmversie uit 2021, toch zijn er een paar opvallende regiekeuzes die geslaagd en minder geslaagd uitpakken. De nummers van de Jets, ‘Cool’ en ‘Wijkagent Krupke’ zijn omgedraaid, waardoor dit laatste komische nummer vrij slecht getimed voelt, omdat het pas komt nadat er al doden zijn gevallen.

Een andere opvallende keuze is om de twee doden na het gevecht te laten liggen op het toneel, ook na de pauze. Ze dansen zelfs nog even mee bij ‘Een plaats voor ons’, terwijl hun lichamen blijven liggen. Een geslaagde keuze, want het maakt hun dood nog dramatischer. Zeker ook als ze onder aan het balkon blijven liggen als Maria boven het luchtige nummer ‘Ik voel me heerlijk’ zingt. Al komt dat nummer niet helemaal lekker uit de verf, door Maria met een handmicrofoon te laten zingen als een soort popster (wat even doet denken aan de nieuwe versie van Evita op West End), in plaats van dromerig voor een spiegel of bij een kledingkast.

Daarnaast is het decor indrukwekkend en speelt het door de uitschuivende en bewegende balkons echt een goede ondersteunende rol in de musical.

Tijdloze klassieker?

West Side Story is een echte musicalklassieker gemaakt door musicalgrootheden Leonard Bernstein (componist) en Stephen Sondheim (liedteksten). Maar hoe tijdloos is deze musical uit 1957? Het liefdesverhaal is populair, zeker nadat er in 1961 een iconische filmversie wordt gemaakt met Natalie Wood als Maria en Richard Beymer als Tony. In Nederland is er in 1996 een succesvolle Nederlandse bewerking te zien met Maaike Widdershoven en Addo Kruizinga en in 2017 is er een Engelstalige internationale tourproductie in Nederland te zien. Ivo van Hove maakt in 2020 een totaal nieuwe Broadway-versie, die door de pandemie slechts een paar weken heeft gedraaid. In 2021 is er een verveling door Steven Spielberg, met Rachel Zegler als Maria, die niet erg veel afwijkt van het origineel. Deze versie van De Graaf en Cornelissen Producties lijkt op deze moderne filmversie gebaseerd te zijn.

Dit liefdesverhaal lijkt tijdloos, want onmogelijke liefde is van alle tijden. Toch voelt de klassieker hier en daar wat afstandelijk. Met ingewikkelde liefde kun je je makkelijk identificeren, maar twee vechtende New Yorkse bendes uit de jaren ’50 zijn toch een behoorlijke ver-van-je-bed-show. Maar moet elke klassieker dan helemaal gemoderniseerd worden? Denk aan de nieuwe Sunset Boulevard of Evita op West End en Broadway. Of dichterbij huis: Ivo van Hoves Jesus Christ Superstar. En diezelfde Van Hove heeft natuurlijk als die totaal andere versie van West Side Story gemaakt in 2020. Had die versie de musical dichter bij de Nederlander gebracht of blijft deze show een typisch Amerikaans liefdesverhaal?

Al met al is West Side Story zeker een aanrader om te zien. De productie pakt groot uit, is van hoog niveau en doet deze klassieker echt eer aan.