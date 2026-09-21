Titanique de musical

Theater / Voorstelling

Iedereen kent het nummer ‘My heart will go on’ van Celine Dion wel: de iconische soundtrack van de filmhit Titanic. Maar wat heeft deze zangeres verder met de scheepsramp van de Titanic te maken? Veel meer dan je denkt, volgens de nep Céline Dion in Titanique. In deze absurde parodiemusical vertelt de zangeres dit zelf aan de hand van haar grootste hits.

Zondag 20 september ging de musical Titanique, geproduceerd door De Graaf en Cornelissen producties, in première in Breda. Deze Amerikaanse campy jukeboxmusical vaart nu in Nederlandse wateren. En hoe.

Net als de film uit de jaren ´90 vertelt Titanique het bekende liefdesverhaal van Jack en Rose tijdens de scheepsramp van de Titanic, maar dan met een twist. Diva Céline Dion is namelijk van mening dat zíj de hoofdrol in dit verhaal speelt, daarom vertelt zij aan de hand van haar eigen (vooral) Engelstalige hits haar hysterische versie van de Titanic. Daar spelen inderdaad gewoon Jack, Rose, Roses moeder, de kapitein en anderen een rol in maar de redder in nood is Céline Dion.

Hoge grapdichtheid

Geen enkele zin in deze musical is serieus bedoeld, écht geen enkele. Alles is een grap en vrijwel alle grappen slaan goed aan. De humor is actueel, verwijst veel naar de Nederlandse showbizz en er zijn natuurlijk ook de nodige poep-plas-piemel-grappen. Veel BN’ers krijgen er van langs, denk aan de losse handjes van Lil’ Klein en de muziekcarrière van Marco Borsato.

Bovendien benoemt de musical ook diverse recente gebeurtenissen, zo verwijst nep Céline bijvoorbeeld naar de concertreeks die de echte Céline Dion momenteel geeft in Parijs. De humor is zeer divers voor jong én oud en van alle achtergronden, denk aan alleen al het taalgebruik: van platte boeren- en Amsterdamse accenten tot GenZ-woordenschat als delulu en boomer. Ook Tina Tuner komt voorbij als de IJsberg (Tina Turner de IJsberg Bitch gespeeld door Naidjim Severina), die veel doet denken aan RuPaul en de passagiers in een Lip Sync For Your Life laat battelen voor een plek in een reddingsboot. Naidjims timing valt op, met kleine bewegingen en non-verbale communicatie wekt hij veel gelach op.

Zingende/zinkende topcast

Humor is waar deze musical om draait en dat komt door het scherpe script van Jeremy Baker en het improvisatietalent van de cast. Baker heeft dus in elke zin een grap geschreven, maar er is ook ruimte voor improvisatie vooral voor Renée Wegberg als Céline Dion en Robbert van den Bergh als de moeder van Rose.

Zo betrekt Renée regelmatig het publiek bij de show en weet daar ook weer scherp op in te spelen, bij de première kreeg ene Patrick het zwaar te verduren. Moeder Robbert heeft ook de lachers aan haar kont hangen en steelt echt de show tijdens haar lange meltdown richting het einde van de eerste akte die vol improvisatie zit.

Titanique vaart op humor, maar ook de zangkunsten stelen de show. Vocaal zijn de cast en het ensemble sterk en knallen de verschillende hits er echt uit. Renée Wegberg zingt, zoals altijd, de sterren van de hemel, net als Naidjim Severina. Vocaal vallen ook Dana van der Geer als Rose en Cathalijne de Sonnaville als Molly Brown op. Bovendien zijn de zangkunsten van de ensembleleden die de achtergrondzangers van Céline spelen ook ijzersterk.

Deze topcast zorgt ervoor dat deze knettergekke wervelwind van een show, een fantastische feestelijke ervaring is. Kortom, in tijden met veel ellende in de wereld, zorgt Titanique voor een zorgeloze en hilarische avond uit. Lachen gegarandeerd.