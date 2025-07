Film / Serie

Netflix lanceert het laatste deel van de recordbrekende serie Squid Game. Het eerste seizoen van de Zuid-Koreaanse dramaserie was een wereldwijde hit, en de serie staat nu in 93 landen bovenaan in de Netflix-ranglijsten. Weet Squid Game de saga op een epische manier af te sluiten?

Wat begon als een relatief onbekende productie groeide in 2021 uit tot een internationaal fenomeen. Squid Game bracht het populaire battle royale-concept op een vernieuwende manier naar het scherm. Regisseur Hwang Dong-hyuk creëerde brute overlevingsspellen gebaseerd op herkenbare kinderspellen en combineerde deze met kleurrijke, surrealistische decors. Hij gaf de serie een diepere laag. Zijn scherpe kritiek op economische ongelijkheid en de keiharde gevolgen van schuld en wanhoop raakten wereldwijd een snaar. Met indrukwekkend acteerwerk en sterke regie wist de serie zich meteen te onderscheiden.

De aanloop naar het eindspel

Seizoen twee diende vooral als brug: nieuwe personages werden geïntroduceerd en er werd langzaam toegewerkt naar een epische climax. In het laatste seizoen komt die opgebouwde spanning eindelijk tot uitbarsting. Hoofdpersoon Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) is terug, gebroken maar vastbesloten om het systeem van binnenuit te ontmantelen. Zijn poging mislukt echter en hij wordt opnieuw meegesleurd in het dodelijke spel.

Daarnaast is agent Hwang Jun-ho (Wi Ha-joon) nog steeds op zoek naar zijn broer en probeert hij de locatie van het eiland op te sporen. Dit subplot haalt echter vaak het tempo uit de serie en biedt weinig inhoudelijke meerwaarde. Daarnaast wordt meer onthuld over Kang No-eul (Park Gyu-young), die als Noord-Koreaanse soldaat het land is ontvlucht en nu als bewaker aanwezig is tijdens het spel. De spanningsopbouw blijft boeiend, maar de verhaallijnen buiten de games voegen weinig toe aan de kern van het verhaal.

De kracht van Squid Game ligt in de morele dilemma’s en de persoonlijke worstelingen. De afwisseling tussen dodelijke spelletjes en intieme dialogen is effectief. De serie blijft benadrukken dat menselijkheid, empathie en vriendschap mogelijk zijn – zelfs onder extreme druk met levensbedreigende gevolgen. Toch voelen sommige wendingen aan als herhalingen van de eerdere seizoenen. Niet alle personages krijgen een ontknoping die past bij hun eerdere ontwikkelingen. Sommige keuzes voelen gekunsteld aan om tot een bepaald eindscenario te komen.

Intens acteerwerk en visueel spektakel

Als Koreaanse productie komt de serie het best tot zijn recht in de originele taal. De diverse spelers schitteren vooral door hun dramatische momenten en krachtige, soms poëtische, dialogen. Vooral spelers Chong Hyun-ju (Park Sung-hoon) en Jang Geum-ja (Kang Ae-sim) vullen hun bijrol indrukwekkend in. Hierdoor ontstaat een groot contrast met de scènes waarin de vips in geforceerd Engels spreken over de weddenschappen. Dit acteerwerk valt negatief op en hun motieven blijven vaag. Een gemiste kans, deze groep blijft letterlijk en figuurlijk verstopt achter maskers.

De nieuwe spelrondes in seizoen drie zijn opnieuw visueel indrukwekkend. Zo is er een reusachtig doolhof opgebouwd als een kinderopvang, waarin de deelnemers een dodelijk spel van tikkertje spelen. Ook is er een duistere versie van touwtjespringen, met gigantische poppen die een immens touw over een brug rondslingeren. De kleurrijke, absurdistische spelomgeving zorgt ervoor dat de buitenwereld compleet naar de achtergrond verdwijnt.

Herhaling zonder waardige afsluiter

Hoewel dit seizoen de afsluiter van het verhaal zou moeten zijn, eindigt het met een teaser voor een mogelijk vervolg. Cate Blanchett verschijnt in een cameo als Amerikaanse recruiter van de games. Hiermee hint Netflix duidelijk op een internationale uitbreiding van het Squid Game-universum. Is dit een commerciële zet die het originele concept verder uitperst?

Seizoen drie van Squid Game is op sommige momenten nog steeds indrukwekkend. De beelden zijn krachtig, de boodschap blijft relevant en de spanning is tot aan het eind voelbaar. Toch lukt het de serie niet om visueel en thematisch het niveau van het eerste seizoen te bereiken. Uiteindelijk blijkt de langverwachte climax minder krachtig dan gehoopt, met uitgerekte verhaallijnen en wendingen die je ziet aankomen. Net als bij veel series verbleekt het slotseizoen in vergelijking met het ijzersterke begin.