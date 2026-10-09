Vaderziel alleen - Sarah-Jane Wijdenbosch/ Productiehuis Mozaïek

Theater / Voorstelling

Dat kunnen promiscue mannen met Surinaamse roots nou wel beweren: dat ‘buitenkinderen’ eraan gewend zijn op te groeien met een afwezige vader. Maar Sarah-Jane Wijdenbosch vindt dat helemaal niet normaal. Sinds ze erachter kwam dat haar vader een ander gezin heeft, en dat zij het kind is van een ‘buitenvrouw’, heeft ze last van die ontbrekende vader. Wijdenbosch maakte Vaderziel alleen over haar vaderloze leven: ‘Door wat er ontbrak, heb ik iets heel wezenlijks gemist.’ Een charmante, persoonlijke solovoorstelling, ondersteund door livemuziek.

Iets aan haar – aan wie ze was, aan haar thuissituatie – strookte niet met de dominante norm. Dat snapte Wijdenbosch al toen ze nog een kleuter was. Ze is Amsterdamse van kleur. Ze is zwaarder dan anderen. En – klap op de vuurpijl: in haar leven speelt haar vader geen rol van betekenis. Hoewel dat fenomeen veel voorkomt onder kinderen met overzeese roots, lijdt Sarah-Jane daaronder: ‘Een vader, een papa: wat is dat eigenlijk?’ Over haar zoektocht naar wie zij zelf is in deze context, maakt Wijdenbosch een kwetsbare voorstelling die het midden houdt tussen muziektheater en cabaret.

Ander gezin

Op school werd ze gepest en uitgescholden voor Miss Piggy. Raar aangekeken, omdat ze alleen een moeder heeft. Maar ze hééft wel een vader. En toen ze nog heel klein was, kwam hij haar elke week een keer halen. Maar op haar negende snapte ze dat haar vader een ander gezin had, met drie kinderen. De tripjes stopten en werden vervangen door een paar obligate telefoontjes per jaar. Haar gevoel voor eigenwaarde heeft erg geleden onder de behandeling die haar ten deel viel.

Hoewel ze het komisch brengt, is een groot deel van deze voorstelling een uiting van haar verdriet als kind, plus een reprimande aan het adres van de afwezige vaders.

Kiezen

Wijdenbosch wijst naar het slavernijverleden, een periode waarin mensen nergens echt konden wortelen. Daardoor zouden volgens haar veel zwarte mannen met roots in Suriname of de Cariben niet goed zijn in monogame relaties, en niet weten hoe je vader moet zijn. Het is, grapt Wijdenbosch, voor veel van die mannen ook heel ingewikkeld om uit het overweldigende aanbod van vrouwen er één te kiezen.

Zelf heeft ze jarenlang een vriend gehad die weigerde hun omgang een ‘relatie’ te noemen, en die haar uiteindelijk zonder veel omhaal ruilde voor een andere vrouw; wat is dat toch met die zwarte mannen, vraagt Wijdenbosch zich af.

Sranantongo

Ze bespreekt haar leven en haar situatie met veel humor en woordgrappen, maar laat ook haar pijn zien. Ze wisselt haar betoog af met liedjes die ze voornamelijk zelf schreef. Liedjes en teksten zijn doorspekt met woorden uit het Sranantongo.

Wijdenbosch is bekend als soulzangeres, ze heeft een waanzinnig goede stem. Zo blijkt ze zowaar een sterke Janet Jackson-imitatie in huis te hebben. Wijdenbosch stond op het podium met onder anderen Sabrina Starke en Berget Lewis, en ze won in 2014 de Amsterdamse Popprijs. ‘Inmiddels ben ik een ster’, zegt Wijdenbosch met een stem vol sarcasme: dat sterrendom snoert de pesters van weleer de mond.

Swingend

In de kleinschalige voorstelling Vaderziel alleen wordt ze live begeleid door Melvin Nyavor op toetsen en gitaar en door slagwerker Giovanni Essed. Vaderziel alleen is niet heel gladgeschuurd, niet netjes gepolijst. Maar Wijdenbosch en haar musici gooien hun hele ziel en zaligheid in de strijd, met een lieve, geestige, swingende voorstelling als resultaat.

Muziek: Melvin Nyavor & Giovanni Essed

Decor: Yannick Verweij & Anneke Speelman