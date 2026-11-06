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Er lijkt geen uitweg meer voor de handige technicus Murphy in The Weight. Murphy is in de gevangenis beland. Zijn dochtertje is bij hem weggehaald, hij heeft geen geld, geen werk, geen dak boven het hoofd. Als hem in gevangenschap een deal wordt aangeboden die zijn kansen moet keren, neemt hij die als laatste redmiddel aan.

1933, het dieptepunt van de Grote Depressie in de VS. Weduwnaar Samuel Murphy (Ethan Hawke) is ten einde de raad. De razendslimme technicus is werkloos, terwijl hij een dochtertje heeft voor wie hij moet zorgen. In zijn wanhoop belandt hij in een vechtpartij met een politieagent. Het akkefietje bezorgt hem in het louche Amerika van de Grote Depressie dwangarbeid, in een werkkamp in de noordwestelijke staat Oregon. Met weinig meer dan een pikhouweel, een schop en hun blote handen moeten de gevangenen in de wildernis een weg bouwen. Het dochtertje van Murphy, Penny, is naar kostschool gestuurd. Dat kan hij niet verkroppen. Daarom is hij bereid tot alles om zijn dochtertje terug te krijgen.

Goud

Dan biedt de opzichter van het wegwerkerskamp, Clancy (Russel Crowe), de kalme ingenieur een uitweg, opdat hij naar zijn dochtertje kan. In Oregon wordt goud gewonnen dat door de Amerikaanse overheid in beslag wordt genomen om de zieltogende economie overeind te houden.

Opzichter Clancy en een stel companen hebben een partij goud geritseld, maar weten niet hoe ze die onopgemerkt uit de wildernis van Oregon kunnen smokkelen. Dus bedenkt Clancy een deal: als Murphy met nog drie gevangen het loodzware goud dwars door de wildernis naar een afgesproken plek brengt, worden ze vervroegd vrijgelaten.

Survivaltocht

Wat volgt, is een spectaculaire, zeer fraai gefilmde, gewelddadige en lompe survivaltocht door de wildernis, met bossen, bergen, kloven en rivieren. Om te voorkomen dat ze weglopen, worden de zwoegende gevangenen onder schot gehouden door twee louche bewakers.

En onderweg pikken ze ook nog een verdoolde vrouw van Indiaanse bloede (Julia Jones) op, die haar weg zoekt naar de bewoonde wereld.

Een aardig element in de vertelling is dat een van de sjouwende gevangenen een Indiase socialist is (Avi Nash). Die is opgepakt omdat hij in het kapitalistische Amerika een socialistische demonstratie heeft georganiseerd.

Dreunende score

Regisseur Padraic McKinley laat Ethan Hawke de zwijgzame ingenieur Murphy spelen met een combinatie van frustratie en ergernis. De camera zit zowel Hawke als Russell Crowe extreem dicht op de huid, wat niet echt iets toevoegt aan de boodschap van de film. Crowe is tamelijk vlak als de corrupte opzichter Clancy. weinig te doen

Grote stukken van de film hebben als geluids-onderstroom een wel erg zware, dreunende score. Ook dat is niet echt zinnig: zowel het acteerwerk als de belichting zijn geregeld al heel duister.

Een opvallend weetje over The Weight: de film is niet gedraaid Oregon in Amerika, maar in Duitsland.

Rechtvaardig

The Weight is een fijne, rauwe film over ruwe bolsters met blanke pitten, over de Amerikaanse klassenmaatschappij, over de plaag die een onbetrouwbare overheid vormt. Het woord ‘rechtvaardig’ kennen ze blijkbaar niet; helaas staat die constatering vandaag de dag nog steeds overeind.

The Weight draait vanaf donderdag 22 oktober in de bioscopen.