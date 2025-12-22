Tick, Tick… BOOM! – OpusOne

Theater / Voorstelling

Bijna dertig en nog steeds niet succesvol: de ambitieuze musicalcomponist Jon voelt de tijd dringen en wil graag doorbreken. Deze semi-autobiografische musical van Jonathan Larson over zijn dertigers-dilemma is nu voor korte tijd in de Amstelveense schouwburg De Landing.

De dertig naderen en nog niet aan de verwachtingen voldoen die je als tiener had. Nog geen huisje, boompje, beestje of succesvolle carrière. De quarterlifecrisis is van alle tijden en staat centraal in de musical Tick, Tick… BOOM! uit de jaren ’90. Bij een jongere generatie is de musical waarschijnlijk bekend van de Netflix-verfilming uit 2021.

Dertigers-dilemma

De musical is gemaakt door Jonathan Larson (script, liedteksten en muziek), die een paar jaar later doorbrak met de musical RENT. Deze musical heeft zijn stempelgedrukt op het musicallandschap en is wereldwijd zeer succesvol. Larson heeft dit succes nooit meegemaakt, want hij stierf plotseling op 35-jarige leeftijd een paar dagen voor de première van RENT. Met dit gegeven kijk je toch nét even anders naar de semi-autobiografische musical Tick, Tick… BOOM!

In de vroege jaren ’90 in New York werkt de musicalcomponist hard aan zijn musical Superbia. Binnenkort viert hij zijn dertigste verjaardag, maar zijn succes als musicalcomponist blijft uit en dat zit hem dwars. Hij hoopt dat Superbia succesvol gaat worden en dat de show na de workshop een producent gaat vinden. Jon twijfelt veel en zijn omgeving oefent druk op hem uit. Zijn vriendin Susan wil graag haar eigen dromen na jagen en zijn beste vriend Michael denkt dat zijn goedbetaalde marketingbaan ook iets voor Jon is. Jon voelt het tikken van de klok nu zijn dertigste verjaardag nadert, welke keuzes moet hij maken?

OpusOne brengt nu voor slechts drie weken de Engelstalige versie van Tick, Tick… BOOM! naar Nederland met Milan van Waardenburg, Liss Walravens en Paul Morris. Het is een kleine show met drie acteurs, een kleine band, weinig decor in een intiem theater. Het podium is een klein speelvlak en aan de zijkanten zit publiek, dat soms ook even onderdeel is van de musical.

Een goed trio

Je hangt 1,5 uur lang aan de lippen van Milan van Waardenburg als Jon. Een moeilijke rol die hij moeiteloos speelt, want hij vertelt Jons levensverhaal aan een publiek (als hij de handmicrofoon vast heeft) terwijl hij het tegelijkertijd beleeft. Van Waardenburg laat ziet waarom hij één van de beste Nederlandse musicalacteurs van zijn generatie is, want deze rockmusical zingt hij met gemak en ook blijkt hij goede komische timing te hebben. Hij was eerder onder andere te zien als Valjean in Les Misérables (ook op West End) en als De Dood in Elisabeth, maar de rol van Jon is dus echt wat anders en ook dit doet hij met verve.

Liss Walravens speelt Jons vriendin Susan en wat andere rollen, Paul Morris is Jons beste vriend Michael en neemt ook wat andere rollen op zich. Beiden spelen goed en laten vooral Van Waardenburg schitteren. Morris is voor het eerste te zien in een Nederlandse musical (hij deed ooit mee aan Op zoek naar Danny & Sandy en speelde in een aantal Duitse musicals) en laat met zijn vertolking van Michael zien dat hij wel vaker in Nederlandse musicals mag staan.

Engelstalige versie

De musical wordt helemaal opgevoerd in het Engels, dus zowel de liedjes als de dialogen. Dan is er de eeuwige discussie in musicalland: is een Nederlandse vertaling niet beter? In de liedjes is het Engels prima te volgen en verstaan, maar in de gesprekken niet altijd. Geen van de drie acteurs heeft een overtuigend Amerikaans accent, toch zit dat de voorstelling niet echt in de weg door het goede spel. Toch zitten er hier en daar grapjes of Amerikaanse referenties in, die voor het Nederlandse publiek niet helemaal te volgen zijn. Zou in dit geval een show met Nederlandse teksten en Engelse nummers niet beter op zijn plek zijn geweest?

Tick, Tick… BOOM! maakt indruk door met weinig materiaal en spelers een show neer te zetten waarin je wordt opgezogen. Op de valreep van 2025 is deze musical toch echt wel een must-see voor musicalliefhebbers. Al is het alleen maar om van zo dichtbij het ijzersterke optreden van musicalster Milan van Waardenburg te zien.

Opgelet, korte looptijd: slechts te zien tot en met 10 januari 2026!