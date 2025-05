Film / Documentaire

Kleurrijke koraalriffen, weelderige kelpwouden en ontelbare zeedieren – van minuscuul plankton tot kolossale walvissen – passeren het scherm in adembenemende beelden. Ocean is een visuele ode aan de zee, maar ook een dringende oproep tot actie.

De oceaan als hart van de aarde

‘Na bijna 100 jaar op deze planeet begrijp ik nu dat de belangrijkste plaats op aarde niet op het land is, maar in de zee’, aldus Attenborough aan het begin van de film. De oceanen produceren de helft van onze zuurstof en vormen de basis van talloze ecosystemen. Toch vissen we ze leeg met industriële methoden. De documentaire laat zien hoe trawlers (gigantische varende fabrieken) de zeebodem afschrapen en complete habitats verwoesten. Het is geen anti-visserijfilm, maar wel een krachtig pleidooi tegen de schaal en methodiek van industriële visvangst. Zelfs op de meest afgelegen plekken, zoals de wateren rond Antarctica, wordt naar krill gevist – het fundament van het voedselweb in die regio.

Van schoonheid naar schok

De overgang in Ocean is even visueel als emotioneel indringend. Van weelderige, levendige zeegezichten schakelt de film abrupt naar kleurloze, kapotgetrokken bodems waar het leven volledig is verdwenen. Alles wordt meegesleurd in de netten: schildpadden, haaien, schelpdieren – zelfs dieren die de vissers niet gebruiken. Driekwart van de vangst is bijvangst die vaak dood of stervend weer overboord gaat. De beelden zijn confronterend, maar noodzakelijk.

Het gebruik van trawlers zorgt ervoor dat de zeebodem volledig levenloos achterblijft en dat de lokale vissers niet genoeg eten meer kunnen vinden. Het is bijna niet te geloven dat het legaal is wat zij aanrichten.

Waarom er toch hoop is

Toch biedt Ocean meer dan alleen een somber toekomstbeeld. In een kleine no take zone bij de Channel Islands blijkt de natuur zich opmerkelijk snel te herstellen. Slechts vijf jaar na het instellen van visverboden zijn de kelpwouden teruggekeerd en wemelt het er opnieuw van het leven. Dit herstel beperkt zich niet tot dat beschermde gebied: vispopulaties groeien ook in omliggende zones, waar de lokale bevolking weer duurzaam kan vissen. De boodschap is helder: geef de zee even rust, en zij komt zelf weer tot leven.

Attenborough verwijst naar het verbod op walvisvangst als historisch voorbeeld van collectieve actie. Het is tijd om onze stem opnieuw te laten horen. De film roept op om minimaal een derde van de oceaan tot beschermd gebied te verklaren – een zogeheten no take area – waar vissen en andere vormen van exploitatie verboden zijn. De urgentie is hoog: in juni vindt in Frankrijk een belangrijk klimaatoverleg plaats. Ocean vraagt de kijker om zich te laten horen, luid en duidelijk, vóór het te laat is.

Ocean is geen schreeuwende aanklacht, maar een liefdevolle, indringende liefdesbrief aan onze oceanen, verteld door een man die zijn leven heeft gewijd aan de natuur. De film biedt geen gemakkelijke antwoorden, maar wel een krachtige boodschap: als we nú handelen, is herstel nog mogelijk. Attenborough laat ons zien wat er op het spel staat – en wat we kunnen redden.