The Wiz - Van Hoorne Studio's

Theater / Voorstelling

Op de gele klinkerweg volgen we een swingende Dorothy die samen met haar nieuwe vrienden op zoek is naar de Tovenaar van Oz. The Wiz staat weer in de Nederlandse theaters en is dit keer een echte familiemusical voor het hele gezin.

Deze nieuwe versie van de familiemusical The Wiz komt precies op tijd, want de wereld is natuurlijk al in de ban van het Land van Oz door de succesvolle verfilming van Wicked. De musicalversie van The Wiz was in 2006 al te zien in Nederland door producent Stage entertainment en dit Amerikaanse sprookje kun je ook kennen van de filmversie uit 1978 met Michael Jackson en Diana Ross of The Wizard of Oz uit 1939 met Judy Garland.

Het Land van Oz

Van Hoorne Studio’s richt zich met deze versie van The Wiz op het hele gezin en aan het snelle tempo van de musical is dit ook echt te merken. Wat de producent vorig jaar succesvol met de musical Shrek deed, probeert de kinderentertainmentexpert nu met The Wiz. Al lijkt hun poging om van een bekende musical, een familiemusical te maken dit keer iets minder geslaagd en voelt de show soms wat chaotisch en gehaast.

Dorothy (Mickey Vermeer) belandt in het Land van Oz en wil weer naar huis, daarom gaat ze op zoek naar de tovenaar van Oz die haar hierbij zou kunnen helpen. Onderweg raakt ze bevriend met een vogelverschrikker (Mitch Wolterink), blikkenman (Qshans Thode) en leeuw (Marcel Visser), die ieder voor hun eigen problemen hulp gaan zoeken bij de tovenaar.

Vrolijk en swingend

Deze show wordt opgevoerd door een sterke cast met veel jonge en oude musicalsterren. Het trio, vogelverschrikker, blikkenman, leeuw, zorgt echt voor een vrolijke noot en de nodige humor. Laffe Leeuw Marcel Visser valt op door zijn humoristische oneliners gericht op volwassenen. Mickey Vermeers’ zang en acteerwerk is goed, maar als Dorothy valt ze soms wat weg in de chaos van de show. Heksen Linda Wagemakers en Mariska van Kolck laten duidelijk zien dat zij niet voor niets al decennia in musicals spelen.

Vocaal is de musical sterk en als publiek kun je lekker mee swingen (zachtjes in je stoel weliswaar) op hits als ‘Nieuwe dag’ en ‘Ga nou maar gewoon’. Toch is de zang niet altijd goed te verstaan, maar dat lijkt eerder aan de techniek te liggen dan aan de articulatie van de acteurs. Bij ‘Geen gezeik’ zingt Linda Wagemakers als gemene heks werkelijk de sterren van de hemel, zo hard soms dat veel niet te verstaan is. Hetzelfde fenomeen doet zich een paar nummers later voor bij een solo van Mickey Vermeer, die ondanks goede zang en articulatie nauwelijks te verstaan is.

Wat gehaast en chaotisch

De show wordt zeer vlot verteld en duurt een uur en driekwartier (inclusief pauze), wat voor een volwassene soms wat gehaast aan voelt en voor menig kind juist vrij lang is. De musical is dus behoorlijk ingekort en de nummers volgen vrij snel achter elkaar. Hierdoor voelt het alsof er wat diepgang mist en dat het wel erg snel verteld moet worden, ondanks dat blijft de boodschap van het verhaal wel fier overeind staan: wees jezelf en de kracht komt vanuit jezelf.

Af en toe is de show wat chaotisch, zeker in het begin. Vaak op momenten waar een groot deel van het ensemble ook op het toneel staat en de ene keer de burgers van Oz speelt en een andere keer de soldaten van een heks. Door al het geschreeuw van de bange burgers, voelt het toneel dan even als een onbedoelde chaos. Terwijl de musical juist uitblinkt in mooie momenten als Dorothy en haar drie vrienden onderweg zijn of als ze één tovenaar of heks ontmoeten.

Bij The Wiz is groot uitgepakt qua acteurs, het decor daarentegen is wat eenvoudig en bijvoorbeeld totaal niet te vergelijken met Disneymusicals als Frozen. Een voordeel van een eenvoudig decor is natuurlijk dat deze musical langs verschillende Nederlandse theaters toert en voor een musical anno 2025 nog redelijk betaalbaar is.

Kortom, kinderentertainmentexpert Van Hoorne lijkt een eigen formule gevonden te hebben om bekende musicals te transformeren tot familiemusicals. Al is The Wiz niet zo goed geslaagd als Shrek, de show zorgt zeker voor een leuke middag of avond uit. Bovendien maakt het ook nieuwsgierig naar de familiemusical Aladdin, die over een jaar op de planken komt.