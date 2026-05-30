Beyond the Manosphere: Masculinities Today – Stedelijk Museum Amsterdam

Wie de drempel van het Stedelijk Museum overstapt voor Beyond the Manosphere: Masculinities Today wordt niet begroet door het geschreeuw van testosteron gedreven influencers, maar door de glans van verval. De tentoonstelling stelt een urgente vraag: wat betekent het om vandaag de dag een man te zijn?

Bij binnenkomst eist een overdaad aan goud direct de aandacht op. Mourning for a World of Rubbish (2020) van John Miller is een vergulde ruïne; een kitscherige obelisk en triomfboog die, in plaats van heldendaden, de rommel van alledag herbergen. Half opgegeten broodjes en weggegooide waterflesjes liggen tussen de goudglans. Het is een krachtig openingsbeeld. Klassieke architecturale elementen, traditioneel gebruikt om de glorieuze prestaties van historische mannen te vieren, liggen in duigen en zijn getransformeerd tot een podium voor het banale. Miller zet direct de toon voor een expositie die de manosphere tot op het bot ontleedt.

Lompe dominantie versus kwetsbaar kaal

De manosphere – een diffuus maar invloedrijk netwerk van online mannengemeenschappen en socialemediafiguren – draait om een hypermannelijk ideaalbeeld waarin traditionele genderrollen worden verheerlijkt en feminisme vaak als bedreiging geldt. Achter retoriek van zelfverbetering en discipline schuilt geregeld een wereldbeeld dat misogynie normaliseert en man-zijn reduceert tot dominantie, controle en status. Juist die digitale beeldvorming fileert het Stedelijk: niet door te moraliseren, maar door de kwetsbaarheden, onzekerheden en spanningen bloot te leggen die onder dit verharde oppervlak schuilgaan.

De kracht van deze tentoonstelling schuilt dan ook in de zorgvuldig gekozen contrasten. Neem de confrontatie tussen het werk van SoiL Thornton en Marlie Mul. Midden in de doorgang van de ene naar de andere tentoonstellingszaal blokkeert Thorntons The “Husband” Chair (SC) (2021) de doorgang. Deze kolossale, chocoladebruine opblaasstoel dient als knipoog naar de passieve wachtplekken voor mannen in Amerikaanse warenhuizen en verbeeldt een lomp soort aanwezigheid.

Lijnrecht daartegenover bolt de siliconen sculptuur van Marlie Mul uit de muur. Het is een kalende hoofdhuid, met chirurgische precisie voorzien van synthetische haren. Het werk is even klinisch als intiem, de kijker wordt gedwongen te staren naar een onzekerheid die mannen doorgaans angstvallig proberen te bedekken. Waar de stoel van Thornton ruimte inneemt, vraagt de hoofdhuid van Mul om tederheid.

Parfumflesjes

Dat er druk achter die mannelijke schoonheidsidealen schuilt, is te zien in de commerciële kant van hedendaagse genderconstructies. Dat laat het werk van Emirhakin zien. Met Sillage (2024) presenteert de kunstenaar een strakke rij parfumflesjes. Namen als Eternally Hot, Bold Guy en Colonial Club lezen als een parodie op het westerse manbeeld. Het werk legt bloot hoe diep de drang naar een ‘geglobaliseerde mannelijkheid’ in onze zintuigen is verankerd. Je ruikt hier niet alleen de marketing, maar ook de druk om te voldoen aan een mal die voor weinigen echt past.

Privé, maar bekeken

Hoe moeilijk het is voor mannen die niet in die mal passen, wordt voelbaar in de olieverfpanelen van Salman Toor. Met een losse toets schildert hij scènes van queer intimiteit en migrantenervaringen. In Waiting kijken we door een deuropening mee naar een privémoment. De toeschouwer van het werk blijft net buiten de grenzen van het intieme moment. Toor slaagt erin om de huiselijke sfeer te laden met een dubbel gevoel. Het is een veilige haven, maar de buitenwereld – en daarmee het oordeel – loert altijd om de hoek.

Wat Beyond the Manosphere zo geslaagd maakt, is de helderheid waarmee dit complexe web is geweven. De begeleidende zaalteksten vermijden onnodig jargon en gidsen de bezoeker kundig langs begrippen die in het publieke debat vaak verzanden in abstracties. De tentoonstelling durft een radicale stelling in te nemen: de ‘echte’ man is misschien wel de man die de angst om zijn mannelijkheid te verliezen, durft los te laten. Het Stedelijk Museum toont een landschap dat even bedreigend als begeerlijk is, maar bovenal menselijk. Zelden voelt een tentoonstelling over een zo beladen onderwerp tegelijk zo scherp, gelaagd en toegankelijk. Beyond the Manosphere is daarmee niet alleen urgent, maar ook verrassend overtuigend: een krachtig pleidooi voor dappere kwetsbaarheid.