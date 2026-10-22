Aladdin De Musical - Van Hoorne Studios

Theater / Voorstelling

Van Hoorne Studios keert na een uitstapje met The Wiz terug naar de geliefde sprookjesmusicals. Ditmaal is het de beurt aan een sprookje van 1001 Nacht. Aladdin belandt in een sprookjesachtig avontuur vol magie, muziek en humor. Het bekende verhaal krijgt daarbij een eigen gezicht, met onder meer prinses Leyla, de gemene prins Rashid en olifantje Boeboe.

Wie bij Aladdin meteen denkt aan de populaire Disneyfilm, zal tijdens deze musical regelmatig iets herkennen. Tegelijkertijd geeft van Hoorne Studios dit alom bekende verhaal een eigen touch. Geen Jafar, maar de hebberige prins Rashid. Geen Sultan, maar een Sultana. En waar Disneys aapje Abu door het verhaal heen huppelt, is het hier olifantje Boeboe die Aladdin trouw bijstaat. Het resultaat is een kleurrijk en vrolijk familiespektakel dat vooral jonge bezoekers vanaf vier jaar weet te vermaken, maar ook voor volwassenen zo nu en dan een leuke knipoog in petto heeft.

De voorstelling speelt zich af op de markt van Agrabah, waar Aladdin bekend staat als een vrijgevige, maar straatarme goeddoener. Prinses Leyla staat op het punt haar eigen weg te zoeken, terwijl prins Rashid vooral geïnteresseerd is in haar geld en macht. Wanneer Aladdin en Leyla elkaar ontmoeten, ontstaat uiteraard de nodige romantiek. En met de komst van geesten Djinn en Luma komen daar ook nog een magische lamp, wensen en een vleugje chaos bij.

Een Disney-achtige Aladdin

Stijn Mac Gillavry is uitstekend gecast als Aladdin. Met zijn jongensachtige uitstraling en spel doet hij sterk denken aan het bekende Disney-evenbeeld, zonder dat hij simpelweg een kopie wordt. Hij geeft Aladdin de juiste combinatie van bravoure, goedhartigheid en onzekerheid.

Ook Natascha Molly overtuigt als prinses Leyla. Haar zangstem springt er duidelijk uit en geeft de prinses een mooie uitstraling. De leukste volwassen knipogen komen echter vooral van Djinn en Luma. Zij zorgen voor humor die soms net iets minder op de allerkleinsten is gericht en daarmee ook bij de ouders in de zaal regelmatig een glimlach ontlokt. Aladdin kan volgens de geesten toch echt geen vliegend tapijt meer wensen, want ‘Het budget is op, en dat is echt zo!’.

Meester der efficiëntie

Van Hoorne heeft in de loop der jaren een slimme formule gevonden om met relatief kleine middelen een groots effect te bereiken. De studio kiest in zijn producties niet voor complexe decorsets, maar houdt het geheel eenvoudig, kleurrijk en doeltreffend. De acteurs spelen daarnaast meerdere rollen en de lengte van het stuk is ook afgestemd op de jonge doelgroep. Het geheel is precies genoeg om kinderen mee te nemen naar een nieuwe sprookjeswereld. De vaart blijft er goed in, zonder chaotisch of rommelig te worden.

Een boodschap die verder reikt dan Agrabah

Onder alle grappen en magie zit een universele boodschap: wees jezelf. Aladdin probeert zich groter of beter voor te doen dan hij is om de prinses voor zich te winnen, maar ontdekt dat hem dat niet verder brengt. Een warme boodschap voor deze jonge doelgroep.

Toch blijft er op dat vlak ook iets liggen. Prinses Leyla maakt gedurende het verhaal weliswaar een ontwikkeling door, maar aan het einde lijkt haar belangrijkste doel te zijn om verliefd te worden en met Aladdin te trouwen. Juist omdat zij als toekomstige leider wordt neergezet, was het mooi geweest om haar ook uit te laten groeien tot de nieuwe leider van haar volk. Een klein girlboss-momentje had hier niet misstaan.

Vrolijk, maar muzikaal niet altijd even sprankelend

Muzikaal kent Aladdin sterke en minder sterke momenten. Het openingsnummer is vrolijk en zet meteen de toon voor het avontuur. De liedjes waarin Aladdin en Leyla hun wensen bezingen zijn inhoudelijk begrijpelijk, maar soms wel erg letterlijk. De melodieën voelen hier en daar wat generiek aan. Dat is jammer, want juist in een sprookjesmusical kunnen de liedjes de soms wat stereotypische karakters eigenheid geven. Hier staat echter tegenover dat de voorstelling als geheel muzikaal genoeg biedt om het jonge publiek bij de les te houden en het verhaal te kunnen laten volgen.

Een feest van kleur en herkenning

Al met al is Aladdin van Van Hoorne Studios een vrolijke, kleurrijke voorstelling die precies weet voor wie hij gemaakt is. Kinderen storten zich in een avontuur vol magie, humor, liedjes en een schattig dierenvriendje in de vorm van olifantje Boeboe. Ouders krijgen een vrolijk spektakel met een warme boodschap en een paar leuke grappen gepresenteerd.