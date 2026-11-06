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Wat moet je als overheid als spionnen met pensioen gaan? Zij kennen allerlei geheimen: wat nou als ze hun mond voorbij praten en vertrouwelijke informatie zo op straat komt te liggen? Wilde Horse Nine van regisseur Martin McDonagh plaatst de Amerikaanse geheime dienst CIA in die rare positie: wat te doen met een praatgrage, hoogbejaarde spion?

We schrijven Chili, de zomer van 1973. Het is kort voor de staatsgreep door het leger onder leiding van generaal Pinochet. Daarbij komt de socialistische Chileense president Salvador Allende om het leven.

Vanuit hoofdstad Santiago vliegen Chris en Lee, twee CIA-agenten, naar Paaseiland, ten westen van Chili in de Stille Oceaan. Ze zullen daar de legendarische Moai, de prehistorische reuzen-‘hoofden’, gaan bekijken.

Geheim

Al op het vliegveld in Santiago blijkt dat er iets niet helemaal klopt aan de bejaarde CIA-agent Chris (John Malkovich) en zijn jongere compagnon Lee (Sam Rockwell). Zo schreeuwt Chris zomaar in de rondte dat hij een geheim-agent is: dan is het geen geheim meer, natuurlijk, als iedereen het mag weten.

Met deze mededeling jaagt Chris in elk geval twee jonge Chileense vrouwen op stang. Chris zegt er voor de volledigheid bij dat de Verenigde Staten een dikke in de vinger in de pap hebben in Chili. Daar zal historisch gezien beslist een kern van waarheid in zitten: zeker tijdens de Koude Oorlog beïnvloedden de VS de loop der dingen in veel landen in de wereld.

En Chris pocht tot schrik van collega Lee over de grote hoeveelheden mensen die hij tijdens zijn carrière overhoop heeft geschoten.

Flapuit

Wild Horse Nine komt wat traag op gang. Het duurt dan ook even voordat we begrijpen dat de oude flapuit Chris terminale kanker heeft. Vandaar het extensieve morfine-gebruik: Chris onderdrukt zijn pijn. John Malkovich maakt op indrukwekkende wijze van Chris een licht-lijzig pratende, doodzieke, morfineverslaafde bejaarde.

Ondertussen wordt zijn jongere collega Lee vanuit Santiago telefonisch aangestuurd door CIA-chef MJ (Steve Buscemi). Die probeert wanhopig een pink te krijgen achter de eventuele verborgen kennis die Chris nog zou kunnen hebben over de moord op John F. Kennedy, op 11 november 1963 in Dallas, Texas. De CIA faalde die dag als beschermer van de president, en chef MJ denkt dat de oude Chris daar méér van weet. Mocht dat zo zijn, dan moet de jonge Lee hem die kennis ontfutselen. En wel vóórdat de oude collega het loodje legt aan zijn kanker.

Overheersen

Over de plot van Wild Horse Nine verklap je al snel te veel, en dat zou zonde zijn. De film ontwikkelt zich in kleine stapjes van een persoonlijk verhaal naar een grotere geschiedenis waarin mensen en machten proberen elkaar te overheersen. Heel langzaam komt de kijker er achter wat er nou eigenlijk precies aan de hand is. Regisseur Martin McDonagh schreef het script zelf, en maakt er een mooi staaltje kritiek op de Amerikaanse overheid van.

Geestig

Malkovich en Rockwell spelen de twee spionnen met onwaarschijnlijke precisie. De twee zijn zeer aan elkaar gewaagd als de oudere en de jongere CIA-man. Beiden blinken uit in subliem beheerst spel. Geen blik zonder betekenis, geen woord zonder effect. Ze zetten hun personages zowel bloedserieus als zeer geestig neer.

Steve Buscemi als CIA-baas MJ draagt zijn steentje bij door zó doorzichtig onhandig te zijn, dat zijn koelbloedigheid lachwekkend wordt.

Tel daarbij op dat Paaseiland een uiterst fotogenieke locatie is om een film te draaien. De oude Chris zwerft er rond als een oud, afgedankt strijdros tussen de wilde paarden. Hoe een klein verhaal groots kan worden verteld.

Wild Horse Nine draait vanaf 5 november 2026 in de bioscopen.