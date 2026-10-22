Cats: Het Meesterwerk de musical

Theater / Voorstelling

Wat hebben katten en het Rijksmuseum met elkaar gemeen? Ogenschijnlijk niets, maar in de musical Cats: Het Meesterwerk komen deze twee werelden samen. De Graaf & Cornelissen Entertainment brengt een geheel eigen versie van de 45-jarige musicalklassieker Cats naar de Nederlandse theaters.

In 1981 ging Andrew Lloyd Webbers musical Cats in première op West end en is sindsdien een echte musicalklassieker geworden. De musical is gebaseerd op de dichtbundel Old Possum’s Book of Practical Cats (1939) van de beroemde Engelse dichter T. S. Eliot, waarin hij per gedicht een kat voorstelt en beschrijft. Dat is ook precies het flinterdunne verhaal van de musical: de katten komen samen voor een ‘Jellicle bal’ waarin één van de katten wordt uitverkoren om naar de hemel te gaan, ondertussen stellen de katten zich voor aan het publiek. Door de jaren heen is er gespeculeerd over een diepere laag in het verhaal, maar Andrew Lloyd Webber bevestigt keer op keer: het gaat gewoon over katten.

Weinig verhaal

In 1987 ging de Nederlandse versie van Cats in première, de show werd destijds vertaald door Gerrit Komrij. Sindsdien is deze musical verschillende keren in Nederland te zien geweest, in het Nederlands, maar ook in het Engels. In deze nieuwe versie is Cats helemaal herzien met een nieuwe vertaling van Florus van Rooijen en een nieuwe setting; de vuilnisbelt is verruild voor het Rijksmuseum. Ondanks dat de setting, de vertaling en de kostuums totaal anders zijn, blijft het flinterdunne verhaal vrijwel hetzelfde (het bronmateriaal mag natuurlijk niet zomaar veranderd worden).

In de Eregalerij van het Rijksmuseum zien we een witte kat naar binnen lopen en De Nachtwacht komt tot leven: het blijken katten in de kledij van de schutters. De katten maken zich klaar voor het Jellicle bal waar de Wijze Metusalem (Richard Spijkers) een kat gaat uitkiezen die gaat hemelen. Ondertussen stellen de katten zich voor aan het publiek, zoals Vera Vlekkeloos (Melise de Winter) die in het kostuum van het Melkmeisje gaat tapdansen, Tsjoeke Tsjoek (Yannick Plugers) de treinkat in de stijl van Mondriaan of Lappendeken (Tessa Sunniva) als het Meisje met de parel. Tussen de vrolijkheid van de katten door flitst af en toe de dief McSluwerik (Pim Vergeldt) en af en toe de gevallen diva Grizabella (Nurlaila Karim).

Link tussen katten en schilderijen?

Deze musical is een feest voor het oog: de kostuums, het decor en de dans zijn een spektakel. De kostuums van Arno Bremers springen in het oog: de katten zijn gekleed in het thema van het schilderij. Al klinkt dat wat vreemd en ingewikkeld, in de show is dat in één oogopslag duidelijk. Voorbeelden zijn: Grizabella in de stijl van Klimt, Tsjoeke Tjoek in de stijl van Mondriaan, Mysterio in de stijl van Escher en McSluwerik in de stijl van Banksy.

Ook het decorontwerp van Marjolein Ettema spreekt tot de verbeelding: we bevinden ons duidelijk in de Eregalerij van het Rijksmuseum. Bovendien wordt tijdens de solonummers van de katten, de kunst die van de bijbehorende kunstwerken mooi uitgelicht. Bovendien is door de vertaling ook duidelijk dat het hele verhaal zich afspeelt in Amsterdam, want Florus van Rooijen mocht er verschillende verwijzingen naar de stad in stoppen.

Toch roept dit nieuwe concept van katten tussen de kunst ook weer nieuwe vragen op: waarom zitten de katten in het Rijksmuseum? En welke link hebben de katten met het kunstwerk? De kattennamen zijn immers wel anders vertaald dan in de oude vertaling van Komrij, maar hebben geen link met het schilderij. Waarom de kat in de stijl van het Melkmeisje geen Melkmeisje noemen maar Vera Vlekkeloos of Mysterio niet gewoon Escher? Een gemiste kans om een leuke kwinkslag naar de kunstenaars te maken, maar waarschijnlijk is dit ook een rechtenkwestie.

Toch is er af en toe wel een leuk linkje te vinden. Zoals McSluwerik, de kat die overal plotseling opduikt als dief en dan weer verdwijnt, past goed bij de stijl van Banksy (de kunstenaar wiens identiteit ook lang onbekend was en wiens kunstwerken zomaar op straat tevoorschijn komen). En ook Mysterio, de kat die illusionist is, in de stijl van de illusiekunst van Escher, is goed gevonden.

Opvallend is overigens ook de keuze voor het Rijksmuseum, want niet alle kunstwerken waarin de katten gekleed zijn, zijn hier te vinden. Zo hangt Meisje met de parel in het Mauritshuis en heeft het Rijksmuseum ook geen permanente schilderijen van Gustav Klimt.

Hoogtepunten in ensemble

Bovenal is en blijft Cats een grote ensemblemusical. In de meeste nummers danst het hele ensemble (of een groot deel) de sterren van de hemel op de nieuwe choreografie van Klevis Elmazaj, die er voor zorgt dat de dansers met elke beweging duidelijk katten zijn. Naast veel dans, ondersteunt het ensemble ook goed bij de vele zangnummers. Hoogtepunten van groepsnummers zijn onder andere ‘Uitnodiging voor het Jellicle bal’ en ‘het Jellicle bal’. Vocaal hoogtepunt is de showstopper ‘Weemoed’ (‘Memory’) gezongen door Nurlaila Karim.

Al met al ga je naar deze musical om je te laten verrassen door de showelementen: dans, zang en kostuums. De nummers van Andrew Lloyd Webber zijn niet voor niets klassiekers en zorgen voor een mooie avond. Verwacht niet te veel van het verhaal, want dat is er nauwelijks. Bovendien is de musical ook geschikt voor mensen die niet van katten of kunst houden.