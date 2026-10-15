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Wat je hardhandig breekt, kun je niet zomaar weer eventjes lijmen. Dat ondervindt filmregisseur Esteban Martinéz. Hij probeert de jongvolwassen dochter te paaien die hij lang geleden plompverloren in de steek liet. Dochter Emilia bekijkt haar vader met argwaan, maar ook met nieuwsgierigheid in de intrigerende film The Beloved van regisseur Rodrigo Sorogoyen.

Esteban Martinéz (Javier Bardem) is na vele jaren in de Verenigde Staten terug in Spanje, hij heeft zelfs weer een huis in Madrid. Martinéz is de succesvolste filmregisseur van het land. Sterker: de geniale regisseur won eens de Oscar voor de beste niet-Engelstalige film. Maar dat succes eiste zijn tol. De roem steeg Martinéz naar het hoofd, waardoor hij feitelijk onmogelijk werd om mee te werken. Zijn huwelijk liep op de klippen, en zijn jonge dochter Emilia (Victoria Luengo) verdween uit zijn leven. De regisseur vertrok naar New York, waar hij een nieuwe carrière begon en een nieuw gezin stichtte.

Sahara

Maar Esteban is terug in zijn vaderland. Hij gaat een grote, dure film draaien over de koloniale houding van Spanje in de Westelijke Sahara, in de jaren dertig van de vorige eeuw. Desierto, gaat de film heten: ‘woestijn’, en die titel is een echo van de uitgedroogde emoties die Esteban aan de dag legt voor zowel zijn dochter als voor zijn filmcrew.

Sukkelende carrière

In die film, Desierto, heeft Esteban een bescheiden bijrol gereserveerd voor zijn dochter. Hoewel Emilia graag wil acteren, komt ze niet verder dan flutrollen in flutseries. Haar brood verdient ze achter de bar in een café. Vader, de grote Oscar-winnaar, zal de sukkelende carrière van zijn acterende dochter wel eens even een duwtje in de rug geven. Alleen: vader en dochter hebben elkaar al dertien jaar niet gezien. Daarom ontvangt Emilia het – op zich – aantrekkelijke aanbod van pa niet onmiddellijk met gejuich.

Maar een rolletje in een film van de grote Martinéz zou haar loopbaan inderdaad goed kunnen doen. Temeer daar eigenlijk toch niemand weet dat ze zijn dochter is: ze gebruikt de achternaam van haar moeder.

Hereniging

The Beloved begint met de uiterst ongemakkelijke ontmoeting tussen de vader en de dochter die elkaar al zeer lang niet hebben gezien. De toon is van de plot is daarmee direct gezet: de verlaten dochter zal het deze boetvaardige vader niet makkelijk maken een plekje in haar leven en in haar hart te veroveren. Emilia neemt Estebans aanbod aan – een bijrol in zijn film – maar daarmee is de vrede nog lang niet getekend. Het is het begin van pijnlijke, ongemakkelijke hereniging. Al is het maar dat Esteban een bullebak van een regisseur is, ook zijn dochter kan zich op de set niet aan zijn tirades onttrekken.

Filmset

The Beloved (Spaanse titel: El ser querido) is niet alleen een film over de ingewikkelde relatie tussen een vader en een dochter. Het is ook een film over het maken van een film. Mooi is dat regisseur Rodrigo Sorogoyen de kijker meeneemt in de reële situatie op een filmset op een onmogelijke plek, namelijk in de woestijn. Een plek waar zowel regisseur, acteurs als crew uit hun normale doen raken. De barre omstandigheden maken zo’n filmset tot een hel, zeker wanneer takes in de zinderende hitte onvermijdelijk over moeten.

Geloofwaardig

Regisseur Sorogoyen filmt zijn personages geregeld van zeer dichtbij, de kijker zit zo met de neus bovenop hun emoties.

De fenomenale Bardem zet een geloofwaardige, getormenteerde, bokkige filmregisseur en vader neer met veelal niet meer dan een verandering van zijn oogopslag, een trekje met zijn mond, of door zijn timing; door net wat langer of korter te wachten met een handeling, speelt Bardem boetvaardigheid, geïrriteerdheid, autoritair-zijn, onhandig-zijn. Heel subtiel speelt de Spanjaard de nauw-verholen ergernis van de regisseur over alles en iedereen, vaak op het randje van kwaad, soms tegen agressief aan.

Met de naar de liefde van zijn dochter hunkerende vader krijg je bijna medelijden; hij bespiedt de jonge vrouw zelfs uit frustratie dat hij niet dichterbij mag komen. Op haar beurt is zijn gegluur voor haar heel onbehaaglijk.

Victoria Luengo als de dochter is een acteur van kleine gebaren. Ze zet Emilia kaal, sober, zonder omhaal neer. De chemie tussen Bardem en Luengo is vlijmscherp. Je zou de personages bijna serieus toenadering gunnen.

The Beloved draait vanaf 15 oktober 2026 in de bioscopen.