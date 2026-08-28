Boeken / Fictie

Als Nanoah uit de kast komt, roept diens vader: ‘In Afrika bestaat dat niet.’ Na lang diens Nigeriaanse roots te hebben genegeerd, gaat de Drentse Nanoah uiteindelijk toch op zoek naar diens Afrikaanse afkomst, familie en identiteit. Benin Boi is het verslag van deze zoektocht.

Nanoah is een non-binair persoon, dat roept in Nederland regelmatig al vragen op, maar diens Nigeriaanse vader ontkent het bestaan ervan. Voor de in Assen geboren en getogen Nanoah een van de redenen om zich niet te verdiepen in diens Afrikaanse afkomst. Hen groeit op in Drenthe en komt eerst uit de kast als lesbisch en later als non-binair. Voor diens moeder geen probleem, maar de vader vindt dit een westerse uitvinding. Na de Black Lives Matter-protesten kan Nanoah niet langer om diens Nigeriaanse roots heen en besluit om naar Benin City te reizen met hun vader.

Benin Boi is Nanoahs debuut, maar dat is niet te merken. Diens schrijfstijl is vlot en het boek is naast informatief ook nog eens leuk om te lezen. Nanoah is ook echt expert op dit onderwerp, want die is podcastmaker en queer activist. Die is de tweede volwassen Nederlander met een X in het paspoort als gendermarkering. Met diens podcast In Afrika besta ik niet, over hetzelfde onderwerp als dit boek, won hen in 2024 de Dutch Podcast Award Jong Talent.

Grote vragen

In Benin Boi neemt Nanoah ons niet alleen mee op diens zoektocht naar diens Nigeriaanse afkomst, maar ook op een innerlijke zoektocht. Een deel van diens jeugd wordt beschreven en hoe hen toen naar diens Afrikaanse roots keek. De angst om niet geaccepteerd te worden door dat deel van diens familie blijkt er ook al van jongs af aan te zijn. Maar is die angst gegrond?

Nanoahs vader lijkt er dubbel in te staan, hij houdt van zijn kind, maar dat ‘queer gedoe’ daar heeft hij niets mee. Als hij samen met Nanoah naar hun familie in Benin City gaat, maakt Nanoah zich dan ook zorgen. Wat heeft diens vader aan hun familie verteld? Zal die geaccepteerd worden? Belangrijke en ingewikkelde vragen, die er soms ook minder toe lijken te doen als blijkt dat Nanoah hartelijk ontvangen wordt door familie.

Naast deze grote vragen zijn het juist de details die het boek mooi maken. Bepaalde herinneringen of gewoontes die Nanoah leert. Of bijvoorbeeld diens verzoek om ook een symbolische Afrikaanse naam te krijgen. Bovendien blijkt er ook een ondergrondse queer scene in Nigeria te bestaan en gaat Nanoah deze natuurlijk verder verkennen.

Universele zoektocht

Als non-binair persoon met Nigeriaanse roots lijkt Nanoahs zoektocht naar diens identiteit, afkomst en familie vrij specifiek, maar uiteindelijk probeert hen diens plek op te eisen. Een zoektocht en proces waar iedereen in het leven, op verschillende manieren, mee te maken krijgt. Bovendien zet het boek ook aan tot nadenken over diverse vragen, bijvoorbeeld: moet je elkaar echt begrijpen om van elkaar te houden?

Kortom, Benin Boi is een indrukwekkend, mooi en leerzaam boek dat je meeneemt op een bijzondere reis en jezelf ook aan het denken zet.