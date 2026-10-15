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Moeder Dashwood en haar drie dochters zijn lelijk de klos wanneer vader overlijdt. De man bezat eigenlijk alleen het huis waarin ze wonen, en dat gaat volgens het heersende erfrecht naar de zoon die vader Dashwood had uit een eerder huwelijk. In de nieuwe verfilming van Jane Austens Sense and Sensibility moeten de twee huwbare oudste dochters onvermijdelijk en onmiddellijk op zoek naar een echtgenoot die kan zorgen voor bad, bed en brood.

Als vrouw van een zekere stand (lees: een persoon die niet hoeft te werken voor de kost) in negentiende-eeuws Engeland is de belangrijkste opgaaf: trouwen. En dan niet noodzakelijk met iemand van wie je houdt; eerste vereiste is: kan hij een gezin onderhouden?

In de nieuwe verfilming van Sense and Sensibility, de debuutroman (1811) van Jane Austen (1775-1817) door regisseur Georgia Oakley, keuren de verstandige Elinor en de emotionele Marianne Dashwood met een mengelmoes van hoop en wanhoop elke man die langskomt op geschiktheid als levenspartner.

Ang Lee

Oakley en haar team hebben grote schoenen te vullen: ze moeten zich meten met de Sense and Sensibility-verfilming van Ang Lee uit 1995. Een film met sterke acteurs zoals Emma Thompson, Kate Winslet, Hugh Grant en Alan Rickman. Maar die film is dus al 31 jaar oud, een nieuwe verfilming van dit werk uit de Britse literaire canon is niet zo vreemd.

Elinor (Daisy Edgar-Jones) staat voor de ratio, de ‘sense’, al is ze in deze versie knap gevoelig. Ze is bijvoorbeeld creatief en artistiek, kan goed tekenen. Marianne’s (Esme Creed-Miles) ‘sensibility’ wordt vanaf de eerste shot fraai verbeeld door haar voortdurend buitenshuis, in veld en bos te plaatsen. Beide acteurs leveren een fijne prestatie, al liggen de karakters van de zussen in deze versie lang niet zo ver van elkaar af als in de 1995-verfilming van Ang Lee.

Schoonzus

Tijdens hun zoektocht naar een geschikte echtgenoot lopen Elinor en Marianne, heel voorspelbaar, aanvankelijk om mannen heen te draaien bij wie je vraagtekens kunt plaatsen. Hoofd en hart laten zich daarbij maar moeilijk verenigen. Je gunt deze vrouwen de liefde, maar zo zit de wereld niet in elkaar. De nadruk in negentiende-eeuws Engeland ligt voortdurend op geld, en het al dan niet bezitten ervan.

Zo is de krenterige schoonzus Fanny, de echtgenote van broer Dashwood die het ouderlijk huis heeft geërfd, louter bezig de overige Dashwoods financieel af te knijpen. Dat ze daarmee hun kansen in de maatschappij serieus verkleint, is bijzaak. En de zussen zijn slechter ‘verkoopbaar’ omdat ze geen bruidsschat meebrengen. Je kunt Jane Austens debuutroman een ouderwetse draak vinden, dat dit klassenprobleem op dat moment dagelijkse praktijk was, lijkt me reëel.

Souplesse

Regisseur Georgia Oakley laat haar personages zich behoorlijk stijfjes en rationeel gedragen; dat geldt zelfs voor de ‘emotionele’ Marianne. Het scenario van Diana Reid ligt dicht bij het taalgebruik van Austen, terwijl de auteur zich vermoedelijk veelal bediende van de schrijftaal van begin negentiende eeuw. Daar had de keuze voor enige souplesse de film toegankelijker kunnen maken.

Styling

Oakley gaat er vol in, de styling is extreem goed gedaan. Met oogverblindende cinematografie, met beeldschone locaties, met handgemaakte kostuums. Omgeving en kostuums wekken een authentieke indruk. Dat helpt enorm om de gedateerde afwegingen van de personages te begrijpen. Want waarom zou je je dochters meegeven aan een vage tante? En waarom zou je die vage tante (een ijzersterke, geestige Fiona Shaw) de ruimte geven je kinderen te koppelen aan mannen die ze niet leuk vinden?

Pastoraal

Sense and Sensibility is op film gedraaid en niet digitaal, wat heilzaam is voor beeldscherpte en wat de fraaie plaatjes ten goede komt. De prachtige beelden van cinematograaf Arnaud Potier wekken negentiende-eeuws Engeland tot leven. Veel fraaie pastorale plaatjes van personages op het platteland, in natuurgebieden en op stranden in het zuidoosten en zuidwesten van Engeland. Mooie locaties in grote en kleine landhuizen. Zo is Sense and Sensibility een lust voor het oog; maar ondanks de goede hoofdrolspelers had de vertelling meer schwung kunnen gebruiken.

Sense and Sensibility draait vanaf donderdag 15 oktober 2026 in de bioscopen.