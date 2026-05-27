De situatie is herkenbaar, het probleem dat eruit voortkomt niet ondenkbaar: je ontmoet op de dansvloer een gevalletje liefde-op-het-eerste-gezicht, maar opeens moet die weg. Hoe vind je die crush dan nog óóit terug?! Met dit probleem kampt Owen in het gezellige hedendaagse Assepoester-verhaal Finding Emily.

Owen is een kansarme jongvolwassene. Hij woont met zijn broer Matt en diens vriendin in een achterstandswijk onder de spoorbrug. Owen verdient zijn schamele brood als geluidstechnicus in de club op de campus van de universiteit van Manchester. Een niet-student tussen studenten. In die studentenclub ontmoet hij een prachtig meisje. Maar haar vriendinnen trekken haar onder zijn neus vandaan: ze moet mee naar een volgend feest. Het meisje kan nog net haar naam roepen voordat ze haar vriendinnen volgt: Emily. Zonder achternaam. Owen vraagt inderhaast wel nog haar telefoonnummer en dat krijgt hij zowaar van haar. Maar de volgende dag blijkt dat telefoonnummer niet helemaal te kloppen. Wat nu?

Crush

Zijn Emily moet toch te vinden zijn, aan zo’n universiteit. Het eerste meisje dat Owen vindt dat inderdaad Emily heet, ene Emily Raine, blijkt echter niet de gezochte crush te zijn. Sterker: het wemelt aan de universiteit van Manchester van de Emily’s.

Proefkonijn

Emily Raine studeert geesteswetenschappen en zoekt voor haar afstudeerscriptie nog een onderwerp. In de obsessief verliefde Owen ziet Emily Raine opeens een vruchtbaar afstudeeronderwerp. Ze besluit hem te helpen met het zoeken naar ‘zijn’ Emily, echter zonder hem haar dubbele agenda te vertellen: Owen weet niet dat hij opeens een proefkonijn is.

Bridget Jones

Wat volgt is een gekke, lieve, bij tijd en wijle hilarische hedendaagse Assepoester-plot, waarin Owen de zoekende prins is. Dat verkeerde telefoonnummer neemt de plaats in van het glazen muiltje.

Deze romantische komedie is geproduceerd door Tim Bevan en Eric Fellner, van productiemaatschappij Working Title Films. Zij hebben ook Love Actually (2003) en Bridget Jones’s Diary (2001) op hun naam staan.

Stalken

Op zijn zoektocht naar Emily zet Owen alle digitale communicatiemiddelen in, waardoor zijn kwestie viral gaat. Gevolg is dat Owen door de halve campus wordt beticht van stalken. Er ontstaat tweestrijd tussen studenten die hem schattig vinden en mensen die hem eng vinden omdat de onvindbare Emily hem misschien wel expres het verkeerde telefoonnummer heeft gegeven. Owen zelf verandert gedurende de film van Lelijk Jong Eendje in een volwassen zwaan.

Minnie Driver

De plot (script: Rachel Hirons) is hier en daar voorspelbaar. Enorm fijn aan Finding Emily is echter dat je de personages gelóóft. Owen (Spike Fearn), zijn broer Matt (Jack Riddiford), Emily Raine (de Australische Angourie Rice), de onuitstaanbare professor Westlake (Prasanna Puwanarajah), die Emily Raine het leven zuur maakt: ze gaan allemaal vol voor het personage dat ze spelen. Regisseur Alicia MacDonald haalt het beste uit haar acteurs.

De enige die op de vlakte blijft, is Minnie Driver als de dean van de universiteit. Driver is nogal gewoontjes in deze rol.

‘Bitter Sweet Symphony’

Feestelijk is dat er een reeks klassiekers uit de Britpop langskomt, plus ‘Wordy Rappinghood’ van de Amerikaanse groep Tom Tom Club. Owen ziet er met zijn zwarte mod-kapsel uit als een kind van de jaren zestig. Als uitsmijter loopt Spike Fearn tijdens de aftiteling in Manchester over de stoepen, onverstoorbaar doorzingend wanneer hij per ongeluk een passant aantikt, zoals Richard Ashcroft van The Verve in de videoclip van ‘Bitter Sweet Symphony’.

Je gunt die jongen dat hij zijn grote liefde vindt.

Finding Emily draait vanaf donderdag 28 mei 2026 in de bioscopen.