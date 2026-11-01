Kunst / Expo binnenland

Drieënhalf jaar werkte de Nederlands-Spaanse kunstenaar Lita Cabellut aan de schilderijen die nu in Museum JAN te zien zijn. Deze reeks schilderijen was aanvankelijk niet bedoeld voor een museum of tentoonstelling. ‘Ik kreeg de prenten. Het is niet voor niks dat ik die mocht hebben; ik moest er iets mee. Toen dacht ik: ik ga hier een interpretatie van maken, meer voor mezelf. Een soort commitment met mijn grootmeester’, vertelt ze over Goya.

Op 23 september opende haar tentoonstelling Lita Cabellut x Goya – De dwaasheden in Museum JAN. Een eerdere presentatie van het project was te zien bij de Real Academia de Bellas Artes de San Fernando in Madrid, onder de titel Goya x Lita Cabellut. The Nonsense. ‘Mísera humanidad, la culpa es tuya’. Museum JAN stelt 22 werken tentoon van Cabellut samen met 22 etsen die de oude meester Francisco Goya zo’n tweehonderd jaar geleden maakte. De tijden van toen lijken op die van nu: politieke omwentelingen, geweld tegen buitenstaanders en wantrouwen tegenover mensen die worden buitengesloten. Opvallend is Cabelluts kijk op de vrouwen in Goya’s werk: in hun kracht ziet zij een baken van hoop.

Ik bezocht haar op de laatste dag van de opbouw van de tentoonstelling. Wat begon als een gesprek over de dialoog met Goya en de werken die daaruit voortkwamen, werd ook een ontmoeting met Lita Cabellut en haar manier van kijken.

Dwalen

Half één. Ik kom aan bij Museum JAN. De straat is rustig en het museum lijkt verlaten. Dan gaat de deur open. Boven zit Lita Cabellut rustig koffie te drinken. Een glinstering in haar ogen, een glimlach van haar dochter en een handdruk van museumdirecteur Marieke Uildriks zorgen voor een warm onthaal.

Op de vraag of ze niet eerst rustig haar koffie wil opdrinken, zegt Cabellut: ‘Nee, nee, we gaan van start.’ We lopen naar de werken. Tijdens het gesprek dwalen we door het museum: eerst de gang door, langs allerlei glaswerk, en daarna naar beneden, bij een buitendeur. De rest van het gezelschap staat in de zaal; wij belanden bij de personeelsingang. Na een ommetje bellen we opnieuw aan bij de voordeur. We lachen erom. In onze eigen straat zouden we nog verdwalen, zeggen we. Het is bijna een verwijzing naar Cabelluts monumentale schilderijen: je kunt erin rondgaan en blijven rondgaan, tot je via een scheur of snede weer bij de uitgang komt.

Het beest

In de zalen staan schilderijen, installaties en beelden. We beginnen bij twee werken over kleine olifantjes: Goya’s ets Het Beest, gemaakt tussen 1815 en 1820, en Lita Cabelluts werk Dierlijke dwaasheid/Andere wetten voor het volk. In Goya’s ets leest Cabellut hoe politiek en macht het volk de rug toekeren en het aan zijn lot overlaten. Het olifantje oogt kwetsbaar en onbeholpen. Ook Cabelluts eigen werk, Dierlijke dwaasheid (2026), lijkt broos. Het olifantje staat als een donker silhouet omgeven door licht. Met het gezicht afgewend van de toeschouwer oogt het bijna verlegen.

Cabellut en haar dochter onderzochten waarom Goya het dier zo misvormd afbeeldde. Daarbij stuitten ze op een brief van Goya aan een goede vriend, waarin hij vertelt dat hij voor het eerst een babyolifant zag. Voor Cabellut krijgt het dier zo een extra betekenis: ‘Hij is in het donker, maar doet een poging om naar het licht te gaan.’

Het olifantje staat voor Cabellut ook symbool voor onze huidige maatschappij: kwetsbaar en onzeker, maar niet zonder beweging of hoop. Het is het kleinste werk van de tentoonstelling, zegt ze, en toch ‘het allergrootste’.

De vrouw blijft staan

De etsen van Goya zijn volgens Cabellut omstreden en raadselachtig. ‘Niemand weet wat hij met die laatste prenten echt wilde vertellen. Ze zijn enorm enigmatisch.’ Zelf ziet ze de werken als afscheidsbrief. Het zijn beelden waar je lang naar moet kijken om te ontdekken wat hij wilde zeggen. Vertelt ze.

Vooral de vrouwen in de ets Vrouwelijke dwaasheid trokken haar aandacht. Cabellut beschrijft hoe zij mannetjes de lucht in gooien, terwijl ezels en andere wezens zich in het laken mengen. Ze vertelt vol bewondering over de houding van de vrouwen: ze zijn zeker van zichzelf, vrolijk en eensgezind. Goya droomde van de bevrijding van de vrouw, gaat Cabellut verder: een wereld waarin vrouwen voluit zichzelf kunnen zijn en samen de macht opeisen. ‘Niemand solt met ons.’

Die interpretatie sijpelt ook door in haar eigen werk. Het hoogste licht in onze maatschappij is de stabiliteit van de vrouw. Als dat ontbreekt, valt de wereld om, maar de vrouw blijft staan. Dit komt duidelijk naar voren in het schilderij Punctuele dwaasheid (2026). De vrouw is in haar ogen acrobatisch sterk, een kracht die overeind blijft wanneer de wereld wankelt.

Beleven

‘Als je één wordt met het materiaal,’ zegt Cabellut, ‘is dat niet een kwestie van geven en nemen, dat is beleven en er zijn.’ Uitgesneden lichtere stukken lijken lichtstralen door haar schilderijen. Daardoor zijn de werken niet alleen afbeeldingen op doek. Ook het werk zelf, dat de kracht heeft om de ruimte in te gaan, en het licht maken deel uit van het geheel.

Ook de installaties, waaronder Dwaasheid met stoertjes (2024), zijn gemaakt van gaasachtig stof. Ze verwijzen naar de doekjes die Goya gebruikte tijdens het etsen. In Cabelluts werk wordt de materie zo een nieuw lichaam dat eerdere levens met zich meedraagt en indrukken uit de omgeving opneemt. Die indrukken blijven niet onveranderd; ze worden omgevormd tot een nieuw materiaal. Welke vervolgens de kijker, en de maker, dieper de beleefde wereld in trekken.

Na onze ronde langs de werken staan we weer bij het begin. De grote doeken met hun donkere vormen tekenen zich af tegen de witte zalen. En tussendoor, lichte strepen, zoekend naar het licht.

Misschien ligt daarin de boodschap. Goya en Cabellut vormen de materie om tot beelden die ons bewegen. Door de ruimte heen, richting de kwetsbare of verstoten ander. Het olifantje, het kind, de buitenstaander en de vrouwen in de beelden zijn niet alleen louter onderwerp, maar ze streven actief naar verbondenheid en kracht.

Even keer ik terug naar het geschilderde olifantje, het werk van Cabellut dat in een kleine nis in de tentoonstelling staat. Het dier staat in het donker, maar het lijkt zich naar het licht te bewegen. Dat kleine gebaar brengt de tentoonstelling terug tot één gedachte: kwetsbaarheid of buitengesloten zijn doet vermoeden dat het te maken heeft met zwakte, maar niets is minder waar. Het babyolifantje zal uitgroeien tot een van de grootste dieren op deze aarde.

Praktische informatie

Lita Cabellut x Goya – De dwaasheden is te zien van 23 september 2026 tot en met 14 maart 2027 in Museum JAN. Bij de tentoonstelling verschijnt de gelijknamige catalogus Lita Cabellut X Goya – De dwaasheden bij Waanders Uitgevers.