White Bird

Film / Films

We volgen een tienerjongen op zijn eerste dag op een nieuwe school. Altijd moeilijk zo’n eerste dag. Als hij thuiskomt, is zijn Franse oma er. Terwijl ze samen eten wordt duidelijk waarom de jongen op een nieuwe school zit. Hij is namelijk weggestuurd op zijn vorige. Zijn oma vertelt hem haar levensverhaal om hem te inspireren over hoe empathie een leven kan veranderen.

Dit verhaal is zowel een prequel als een sequel van de film Wonder uit 2017. Die film gaat over een jongen met het syndroom van Treacher Collins, waardoor zijn gezicht misvormd is. In deze film komen we erachter waarom de jongen van school gestuurd is: namelijk door het pesten van August Pullman, de jongen met het syndroom. Hij wordt in beide films gespeeld door Bryce Gheisar.

Het verhaal van Sara en Julien

De oma van de jongen (gespeeld door Oscarwinnares Helen Mirren) vertelt haar kleinzoon wat er is gebeurd tijdens de oorlogsjaren. Dan ontvouwt zich een verhaal van een joods meisje in een Frans dorpje dat gered en opgevangen wordt door een jongen uit haar klas. Deze jongen, Julien (Orlando Schwerdt), wordt gepest en ‘torteau’ (krab) genoemd omdat hij mank loopt door de gevolgen van polio.

Eigenlijk heeft Sara (Ariella Glaser), het joodse meisje, nooit omgekeken naar Julien, maar als ze ondergedoken zit in zijn schuur vinden ze in hun kleine wereld liefde voor elkaar. Samen ontsnappen ze aan de realiteit door een andere wereld te creëren en samen in hun verbeelding te reizen.

Ontroerend verhaal ontsierd door rare keuzes

Het gedeelte waarin oma vertelt over de Tweede Wereldoorlog is heel mooi gemaakt en ontroerend. Helaas hebben de makers enkele keuzes gemaakt die afdoen aan de film. Gillian Anderson, een grote naam in de filmwereld en onder andere bekend van de serie Sex Education en The Crown, speelt de moeder van Julien, Vivienne Beaumier. Haar rol in het verhaal is eigenlijk niet belangrijk, maar is duidelijk groter gemaakt. Helaas resulteert het in onnodig extra scènes. Daarnaast wilde Gillian Anderson duidelijk het meeste uit haar rol halen en overacteert dan ook met verve.

Sara wordt op een gegeven moment achternagezeten door klasgenoot-turned-nazi Vincent en met de dood bedreigd. Ze overleeft de aanval doordat wolven haar redden en Vincent vermoorden. Deze scène is opeens heel raar binnen het verhaal en laat de kijker in verwarring achter. Naast deze dingen zijn er nog een paar wonderlijke zijstappen: wat gebeurt er met de motor waarop Vincent bij de boerderij aankomt? En waarom offert de lerares van Sara zich opeens op om mee te gaan met de joodse kinderen tijdens de razzia op school?

Moralistische boodschap

De film zou oorspronkelijk uitkomen in 2022. Na uitstel tot 2023 werd de film opnieuw uitgesteld door de acteursstaking. In januari 2025 heeft de studio besloten de film stiekem uit te brengen op de streamingdienst Amazon Prime. En nu komt hij alsnog officieel uit in de bioscoop.

Het verhaal is ontroerend, maar doordat het verhaal van Sara een ‘les’ voor haar kleinzoon is, wordt het wel wat moralistisch. Op het einde heeft hij natuurlijk zijn les geleerd en is hij opeens de empathie zelve. Helen Mirren is perfect voor haar rol als oma. En de actrice, de 14-jarige Ariella Glaser, die Sara speelt als een 13-jarig meisje in het afgelegen Franse dorp, zal je hart stelen. Daarnaast zijn er passende locaties gevonden en mooie beelden gedraaid. White Bird is een mooi verhaal op zich, zonde van de rare zijstappen en het moralistische karakter. Onnodig.