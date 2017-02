Muziek / Interview

Meindert Talma zingt op zijn laatste cd over Jannes van der Wal, de excentrieke dammer die in de jaren 80 (met name door zijn media-optredens) een soort cultheld werd. 8WEEKLY sprak met Talma vlak voor zijn optreden in TivoliVredenburg. “Je bent iets of je bent het niet hè.”

Wat maakt Jannes van der Wal zo interessant?

“Hij was een onaangepast figuur en maakte veel gekke dingen mee. Als Jannes ergens was, gebeurde er altijd wel iets. En hij is natuurlijk tragisch aan zijn einde gekomen. Overal waar ik optrad, kwamen mensen naar me toe om verhalen over Jannes te vertellen. Ik had er nog wel een paar coupletten bij kunnen schrijven.” (‘De Ballade van Jannes van der Wal’ duurt 22 minuten, MC)

Vertel nog eens een aardige anekdote …

“In Suurhuisterveen vertelde een kroegeigenaar me dat Jannes ooit -na een damsimultaan- in het café was blijven plakken tot het laatst. Hij vroeg toen of hij er mocht blijven slapen, maar dat vond de eigenaar geen goed idee. Toen is hij maar bij een andere bezoeker blijven slapen die dat wel goed vond. Het tekent een beetje de persoon Jannes. Hij liet alles maar gebeuren en had gewoon geen zin om de bus terug te nemen.”

Heb je hem ooit ontmoet?

“Net als ik kwam hij vaak in de Vera in Groningen, waar je goedkoop kon eten. Maar ik heb hem nooit gesproken: ik was geen type om op hem af te stappen. Daar ben ik toch te teruggetrokken voor.”

Zijn er overeenkomsten tussen Jannes en jij?

“We zijn allebei afkomstig van het Friese platteland en verhuisd naar Groningen. Daarnaast onttrek ik me, net als hij deed, ook een beetje van de maatschappij. Bovendien verdien ik ook niet veel en heb ik, net als Janne, een bepaalde bezetenheid om door te gaan. Het verschil tussen ons? Ik ben geen bekende Nederlander geworden.”

Wanneer is bij jou de interesse voor de damsport gewekt?

“Midden jaren tachtig was dammen erg populair in Nederland. Je had toen ook veel goede dammers, zoals Harm Wiersma, Ton Sijbrands en Jannes natuurlijk. Dammen was toen ook veel op tv te zien. De WK-match tussen Wiersma en Jannes in 1984 was wekelijks op de buis, met Dieuwertje Blok als presentatrice.”

Ben je zelf eigenlijk een goede dammer?

“Als jongetje damde ik veel met een vriendje en met mijn familie, maar ik ben nooit bij een damclub gegaan. Ja, ik had best wereldkampioen dammen willen zijn, maar je bent iets of je bent het niet hè. Overigens hou ik ook erg van schaken.”

Veel van je liedjes gaan over sport …

“Ja, ik ben een liefhebber, ook van tennis en voetbal. Het mooie van sport is dat er veel dramatiek in zit. Een sportleven is kort, maar daarna gebeuren vaak nog allerlei dingen. In 2018 verschijnt er een nieuwe voetbal-cd van mij, met o.a. liedjes over Arjen Robben die als kind van Bedum naar Groningen fietste, Stijn Vreven die wegkwijnde in Cyprus en Abe Lenstra.”

Waar ben je verder nog mee bezig?

“Ik ga een Friestalig album maken over gewone Friezen. En er komt een vervolg op ‘Kelderkoorts’, mijn autobiografische roman. Daar zit ook een muziek-cd bij die ik, in combinatie met Super 8 filmpjes, live zal gaan presenteren.”

Sander Pleij van de VN noemde je ooit: “Nederlands onbekendste popster” …

“Ja, dat vond ik een mooi thema en dat is ook het uitgangspunt geworden van mijn roman ‘Kelderkoorts’. Het dekt wel beetje de lading: ik doe wel een belletje rinkelen bij de mensen, maar ze kennen me niet echt. Toch heb ik al dertien albums gemaakt. Maar ik ben niet voor de massa weggelegd, denk ik.”