Paaspop 2018: dé start van het festivalseizoen

Muziek / Reportage

Het festivalleven is goed in het Brabantse land!

special: Het festivalleven is goed in het Brabantse land!

Traditiegetrouw is Paaspop de opener van het Nederlandse festivalseizoen. Na de wintermaanden kunnen de festivalgangers, muziekliefhebbers en artiesten hun hart weer ophalen in de buitenlucht, ook al vinden alle optredens plaats in tenten. 8WEEKLY bezocht het festival op eerste paasdag. Een impressie van editie 2018 in een eierschalendop.

Na twee natte dagen is het omliggende terrein veranderd in een grote modderpoel. Auto’s zakken spontaan weg in het weiland van boer Anton en moeten met de trekker uit de modder getrokken worden. Gelukkig is de organisatie zoals gewoonlijk goed voorbereid. Juist omdat Paaspop vroeg in het jaar valt, wordt er rekening gehouden met de weersomstandigheden. De looppaden zijn verhard en alle tenten zijn voorzien van vlonders, waarmee de voeten gewoon droog blijven.

Brabantse gezelligheid

De organisatie heeft weer alles uit de kast getrokken voor een fantastische line-up. Zo waren op Goede Vrijdag headliners als BlØf, Kensington en DeWolff, gevolgd door Miss Montreal, The Wombats, Maan en Jett Rebel op de zaterdag. Vandaag zijn de tenten wederom afgeladen, met name voor volksheld Guus Meeuwis. Hoofdtent Apollo staat hier op een gegeven moment zo vol dat er van de organisatie niemand meer bij mag, terwijl de hele tent luidkeels mee lalt. Meer Brabantse gezelligheid is te vinden bij het podium Loco Royale met het Brabants Sterrenparade Gala later op de avond en de feestgangers worden nog gunstiger gestemd met Wipneus & Pim en de Vengaboys. Andere dikke headliners zijn Triggerfinger en Nothing But Thieves die hun eerste optredens van het festivalseizoen weer draaien en maar wat graag hun kunsten aan het publiek willen tonen.

Het festival biedt een gevarieerd programma, waarin de meeste tenten soortgelijke muziek gespeeld of gedraaid wordt. Colin Benders vinden we met zijn modulaire synthesizer tussen andere electro-acts in de Stardusttent, terwijl de coverbands van Guns ’N Roses, Led Zeppelin en Fleetwood Mac rocken bij Thunderbolt en de Thunder Alley. Tot slot biedt podium Phoenix een plek voor diverse acts met daarbij de afrobeat van Jungle By Night, Singer-songwriter James TW en heavy metal van Black Label Society.

Voor de hele familie

Even geen muziek naar jouw smaak? Geen probleem; op Paaspop zijn genoeg andere dingen te doen! Naast muziek is er een theater met stand-up comedy en cabaret, en is er op het terrein divers ander vermaak te vinden. Voor wie even iets ander wil, is er de rollerdisco of de minigolf. Op een draaiende plaat is er de gelegenheid om een uitdagend potje Twister te spelen (hoewel dat later op de dag wel onmogelijk gemaakt wordt door het vertier van kinderen en in de avond door aangeschoten lui met een slappe lach). Voor wat extra beweging is er een silent disco met opdrachten, wat een hilarisch aanzicht is. Bijtanken kan bij het café voor speciaal bier, de diverse eettenten en de vele foodtrucks die op het terrein gestald staan, zelfs indoor bij een aantal podia zoals de Restolounge waar nog verschillende coverbands spelen.

Fantastische start

Ondanks het onstuimige weer is de sfeer er niet minder om. Vanwege de opzet van het festival in behaaglijke tenten en de gevarieerde line-up is de gezelligheid niet weg te slaan van het terrein. Men rookt er ook op los in de tenten, hoewel overal staat aangegeven dat het niet mag. Vrij weinig mensen lijken zich daaraan te storen. De beruchte camping hebben we niet gecheckt, maar als zelfs mensen uit de omgeving er blijven slapen zal het feest ongetwijfeld net zo groot zijn geweest. Een fantastische start van het festivalseizoen.