Muziek / Achtergrond

Directeur Erik de Zwart staat vol zelfvertrouwen aan een tafeltje. Zojuist heeft hij de nieuwe koers van Radio 538 bekend gemaakt voor een zaal met journalisten. Met enige trots stelt hij vast, dat dit de eerste keer is dat een radiostation op deze manier de pers benadert. Volgens hem toont dit feit, plus het punt dat er in de radio steeds meer geld omgaat aan, dat de commerciële radio volwassen is geworden.

Bezwaar

Omdat het voor Radio 538 niet mogelijk is om reclameboodschappen uit te zenden op de publieke televisie en op de zenders van RTL en Veronica, heeft De Zwart onlangs bezwaar ingediend bij de Nederlandse Mededingings Autoriteit. De zender voelt zich ernstig in haar mogelijkheden tot concurreren aangetast. De uitspraak van dit bezwaar wordt binnenkort verwacht.

Kwaad op de overheid

Verder is De Zwart is duidelijk ontstemd over de manier waarop zijn radiostation door de overheid behandeld wordt: het blijkt onmogelijk om landelijke dekking in de ether te krijgen. De Zwart ziet dit als een grote blunder van de overheid. Volgens hem is er ruimte genoeg in de ether en maakt de Nederlandse overheid gebruik van zijn macht om de publieke omroep voor te trekken. Volgens hem is dit een onjuiste manier van concurrentie – hij wil met andere zenders concurreren op inhoudelijk vlak en niet via de mogelijkheden om toegang tot infrastructuur te krijgen.

Winst!

De zender van De Zwart maakt al sinds 1995 winst, hetgeen bij de meeste televisiestations toen nog niet het geval was. Ze wil met de overstap van Edwin Evers en Jeroen van Inkel deze trend doorzetten en proberen uit te groeien naar een marktaandeel dat te vergelijken is met het aandeel dat het publieke Radio 3FM heeft.

Hoeveel is er betaald voor Evers?

Op de vraag hoeveel de overstap van Evers heeft gekost reageert hij wat geirriteerd. Hij vindt “dat iemand die goed is in zijn vak ook daarnaar betaald moet worden. Bovendien,” merkt hij fijntjes op, “verdienen mensen die bij de linkse omroep werken, zoals Sonja Barend, heus ook geen paar ton.” Voor hem is het feit dat er veel geld in de radiobusiness omgaat een teken dat de radio-industrie volwassen is geworden.

Radio met een boodschap

Radio 538 gaat nogal prat op het feit dat zij als enige station over een redactiestatuut beschikken. Daarin staat vermeldt, wat voor functie 538 voor zichzelf ziet in de maatschappij. Fijntjes merkt hij op dat dit bij de meeste publieke omroepen nog steeds niet het geval is. De Zwart zegt een broertje dood te hebben aan organisaties die met grote spelshows geld ophalen voor goede doelen, waarna vervolgens maar 40% van het bedrag echt naar het doel gaat. Hij ziet het als een functie van 538 om jongeren ook maatschappelijk bewust te maken. De radiozender begon al met deze imagoverbetering door spotjes uit te gaan zenden tegen zinloos geweld.

Digitale radio

Onlangs werd de nieuwe wereldstandaard voor digitale radio de DAB (Digital Audio Broadcast) standaard vastgesteld. Wij vragen de Zwart nog even zijn mening over dit systeem. De Zwart kan er maar weinig waardering opbrengen. Volgens hem is de kwaliteit niet veel beter dan de huidige radio en fijntjes merkt hij op, dat als je in een auto harder dan 130 kilometer per uur rijdt het systeem last krijgt van het Doppler effect. Door dit effect, wat erg herkenbaar is bij een passerende ambulance, wordt het systeem bij deze snelheid vrijwel onbruikbaar. Bovendien merkt hij op dat op DAB inmiddels ook al de publieke omroep alle zenders bezet.

Dit interview kwam tot stand i.s.m. www.radiozenders.com.