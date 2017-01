De 8WEEKLY-kunstredactie selecteert de beste tentoonstellingen van het afgelopen jaar

Kunst / Achtergrond

Traditiegetrouw heeft de kunstredactie zich gebogen over de bijna onmogelijke vraag: wat waren de beste tentoonstellingen van 2016? Het resultaat is een gevarieerd lijstje met stuk voor stuk imponerende tentoonstellingen die gezamenlijk een representatie vormen van het afgelopen jaar op gebied van kunst. De volgende tien tentoonstellingen zetten wij graag nog een keer in het zonnetje.

1. Ai Weiwei – #SafePassage, Foam

Het Foam fotografiemuseum toonde afgelopen jaar een nieuwe reeks foto’s van de controversiële Chinese kunstenaar en activist Ai Weiwei (1957), bekend om zijn sociale projecten, objecten en interventies in de publieke ruimte. In deze fotoserie verbindt hij vluchtelingenkampen in Europa overtuigend aan zijn eigen ervaringen van gevangenschap in China. Ai Weiwei is altijd op zoek naar maatschappelijk kwesties die hij aan kan kaarten, en wat is nu actueler dan de vluchtelingenproblematiek? Met zijn kunst spreekt hij vooral jongeren aan, door gebruik te maken van vluchtige foto’s en het gebruik van de #, wat een directe verwijzing is naar Instagram. Een indrukwekkende tentoonstelling die aan het denken heeft gezet.

Lees hier de recensie: Het systeem versus het individu

2. Toon Michiels – American Neon Signs by Day & Night, Nederlands Fotomuseum

Ontwerper en fotograaf Toon Michiels (1950-2015) reisde in de jaren zeventig van de vorige eeuw langs Amerikaanse autowegen en fotografeerde systematisch de neon signs die zijn pad kruisten. Zijn prachtige serie ‘tweeluiken van vergane glorie’ was te zien in het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam.

Lees hier de recensie: Magie in licht en donker

3. Craigie Horsfield – How the world occurs, Centraal Museum

De eerste solotentoonstelling – bestaande uit zo’n veertig werken – van de Engelse kunstenaar Craigie Horsfield (1949), in de voormalige negentiende eeuwse stallen van het Centraal Museum in Utrecht, kwam ongenadig hard binnen. Een relevante tentoonstelling, nog te zien tot en met zondag 5 februari 2017 in het Centraal Museum.

Lees de recensie: Kunst als grenservaring

4. Robin de Puy – If this is true… 10.000 km door Amerika op een motor, Fotomuseum Den Haag

Fotografe Robin de Puy (1986) trok 10.000 kilometer door Amerika. Alleen, op een motor, met de camera paraat en op zoek naar nieuwe beelden. Fotomuseum Den Haag toonde de uitkomst van deze opzienbarende reis: veel weirdo’s met bijzondere uitdrukkingen en in ontwapenend zwart-wit.

Lees hier de recensie: Beeldmaker op de vlucht

5. Jheronimus Bosch – Visioenen van een genie, Het Noordbrabants Museum

Het leeuwendeel van de schilderijen en – minder bekende – tekeningen van Jheronimus Bosch waren te zien in een publiekstrekker in de plaats waar hij geboren werd en werkte: ’s-Hertogenbosch. Mooi vormgegeven tentoonstelling die uitnodigde om je in Bosch’ werk en tijd te verdiepen én er met volle teugen van te genieten.

Lees de recensie: Hemel en hel

6. Fra Bartolommeo – De goddelijke renaissance, Museum Boijmans Van Beuningen

Fra Bartolommeo (1473-1517) werd aan het begin van de 16e eeuw geroemd om zijn fenomenale schilderkunst. Hij ging daarbij niet over één nacht ijs, maar maakte uitgebreide voorstudies van zijn personages en composities. Prachtige, soms zelfs wat onbeholpen tekeningen en enkele schilderijen van de Italiaanse tijdgenoot van de grote Leonardo da Vinci, Michelangelo en Rafaël in een fraaie overzichtstentoonstelling in Rotterdam. Museum Boijmans van Beuningen heeft een indrukwekkende tentoonstelling in huis, welke nog te zien is tot zondag 15 januari 2017. Neem er de tijd voor om alles te bekijken, en de uitgebreide tekstbijschriften te lezen.

Lees de recensie: Een monnik met talent

7. Parademuseum: Eye Love You – Ed van der Elsken, Theaterfestival de Parade

Theaterfestival De Parade was afgelopen editie een nieuwe attractie rijker: het Parademuseum. Geen statische tentoonstelling van beelden uit de oude doos, maar een korte, hevige ervaring die de zintuigen prettig overrompelde. In 2016 verzorgde het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam de aftrap met een dynamische presentatie van het werk van fotograaf en filmer Ed van der Elsken (1925-1990).

Lees hier de recensie: Lust for life

8. Jan Toorop, Gemeentemuseum Den Haag

Jan Toorop (1858-1928) is in Nederland vooral bekend geworden door zijn affiche voor de Delftsche slaolie. Wie denkt dat dit zijn werk zo’n beetje omvat, vergist zich schromelijk. De overzichtstentoonstelling in het Gemeentemuseum Den Haag opende vele ogen. De werken die het museum bijeen had weten te brengen waren indrukwekkend.

Lees hier de recensie: Balancerend tussen werkelijkheid en symboliek

9. Wilden. Expressionisme van ‘Brücke’ & ‘Der Blaue Reiter’, Museum de Fundatie

Museum de Fundatie kreeg het voor elkaar de aandacht van de bezoeker steeds te verleggen en toch vast te houden. Expressionisme, de kunsthistorische canon, maar ook de achtergrond van WO I en een combinatie met verrassend tegengesteld werk maakte van Wilden een imponerende tentoonstelling. De tentoonstelling was inhoudelijk sterk, met prachtige en belangrijke stukken van de Duitse expressionisten en een maatschappelijke en ideologische lading.

Lees de recensie: Idealisme verandert van kleur

10. Amy Winehouse – A Family Portrait, Joods Historisch Museum

Geen glitter en glamour, geen ode aan de dode, maar een gewone familiegeschiedenis. Dat is wat de tentoonstelling over Amy Winehouse in het Joods Historisch Museum wilde laten zien. De bezoeker kreeg een kijkje in haar privéleven en zag haar als tiener en jonge vrouw die nog niet is beïnvloed door de enorme media-aandacht en sensatiezucht die haar later fataal werden. Een ontroerende tentoonstelling, veroorzaakt door haar eenvoud.

Lees hier de recensie: Een doodgewoon joods meisje