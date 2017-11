Aankomend weekend: New Fall Festival Düsseldorf- de zevende editie

Muziek / Achtergrond

Voor de zevende keer zal op 16 november a.s. het speciale New Fall Festival weer van start gaan. Voor de tweede keer zal het festival tegelijkertijd ook plaatsvinden in Stuttgart. Het festival kenmerkt zich opnieuw door topconcerten op toplocaties, waar de muziekliefhebber echt kan genieten.

In Düsseldorf zijn de mooiste locaties weer de trekpleister voor de muziekliefhebber die echt van de klinkende muziek willen genieten. Alle aandacht is voor de locatie en de vorming van het geluid waar de luisteraar zittend kan genieten van de muziek. Het publiek is stil als de artiesten zich laten horen. Het geluid zal daarom net als eerdere edities weer van hoge standaard zijn.

Meesterlijke line-up

De line-up van New Fall Festival is weer om te watertanden. Het rijtje namen bevat gevestigde namen, maar ook opkomend talent, dat in de gaten gehouden moet worden. De volgende artiesten zullen van zich laten horen: Glen Hansard, Kensington, Anna Ternheim, Destroyer, Sophia, Julien Baker, Little Dragon, Alice Merton, Megaloh & Rhein Brass, Mogli, Die Höchste Eisenbahn, Gurr, Isolation Berlin, Thurston Moore Group, Michael Kiwanuka, Tom Odell, Austra, tUnE-yArDs, Fil Bo Riva, Sudan Archives, Alice Phoebe Lou, Amadou & Mariam, Love A, Lasse Matthiessen, Woman, Love Machine, Xul Zolar en Suzan Köcher. Zelfs al zou je je uiterste best doen, het is onmogelijk om iedere artiest te zien en te horen. De bezoeker zal voor iedere avond slechts één concert en bij uitzondering twee concerten kunnen bezoeken. Soms liggen de locaties ook nog stevig uit elkaar. Het festival gaat er vanuit dat één hoofdschotel per dag de liefhebber voldoende muzikaal zal voeden.

8WEEKLY kiest voor Glen Hansard, Michael Kiwanuka en Tom Odell. Of wordt het toch Destroyer, Anna Ternheim, Amadou & Mariam? Kiezen blijft moeilijk. Misschien lukt ook nog om een enkele nachtelijke show mee te pakken van wat minder bekende acts.