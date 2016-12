Boeken

Van 13 tot 23 mei is de Annie M.G. Schmidtweek 2015. Wie is er niet opgegroeid met de liedjes, versjes en verhalen van een van Nederlands bekendste auteurs? Vijf passages uit het werk van Schmidt (1911-1995), waar we even stil bij moeten staan.

1. Uit: Otje, 1980

‘Maar pappa, je hebt altijd gezegd: ik kan geen andere baan krijgen want ik heb geen papieren.’

‘Dat is juist,’ zei Tos.

‘Je hebt altijd gezegd: mijn papieren zijn zoekgeraakt in de kompjoeter.’

‘Ook dat is juist,’ zei Tos. ‘Zie je dat hoge gebouw daar? Dat is het kompjoetergebouw. Daar moest ik twee jaar geleden mijn papieren afgeven aan het loket. Voor “eventjes”, zeiden ze. Ik zou ze dadelijk terugkrijgen, zeiden ze.’

‘En toen?’ vroeg Otje.

‘Toen liep de meneer van het loket ermee weg. Er kwam een andere meneer. Die wist van niets. Ik heb gewacht en gewacht en gepraat en gesmeekt en eindelijk…’

‘Eindelijk ben je driftig geworden, papa?’

Tos knikte.’

2. Uit: Ziezo, korte verhaal De diepvriesdames, 1987

‘Een van de diepvriesdames was jong. Ze heette Sorbet en ze was zo mooi dat de kapper aldoor naar haar moest kijken in de spiegel. Ook zij had wit haar en een wit gezicht, maar haar ogen waren donkere bevroren vijvertjes waar het maanlicht in speelt en haar stem klonk als arrensleebelletjes.’

3. Uit: De dader heeft het gedaan (musical), liedje ‘Het leven gaat door’, 1983

‘Alles gaat stuk grote verloedering alles mislukt nergens verbroedering één grote beestenboel straks hangt de paddenstoel boven het schoollokaal zegt het journaal straks komt de grot boem doem doem doem’

4. Uit: Ziezo, korte verhaal Pas op voor de hitte, 1987

‘Denk aan juffrouw Scholten, die is vandaag gesmolten, helemaal gesmolten, op de Dam. Dat kwam door de hitte, daar is ze in gaat zitten – als je soms wil weten hoe het kwam. Ze hebben het voorspeld: pas op, juffrouw, je smelt! Maar ze was ontzettend eigenwijs… Als een pakje boter, maar dan alleen wat groter, is ze uitgelopen, voor ’t paleis.’

5. Uit: Anna, het leven van Annie M.G. Schmidt, Annejet van der Zijl, 2011

‘Ieder verhaal eindigt gelukkig als je maar vroeg genoeg ophoudt.’

Kiezen uit het oeuvre van Schmidt is lastig, wat is jouw favoriete passage?

© Fiep Westendorp en Annie M.G. Schmidt