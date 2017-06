Boeken / Fictie

Tegenslag of verdriet drijft veel mensen weer terug naar hun geboortegrond, om hun leven te overzien en hun wonden te likken. In het geval van Charles Wang is dit het faillissement van zijn zorgvuldig opgebouwde miljoenenimperium.

Als jongeman stapt hij alleen op het vliegtuig vanuit Taiwan, om er vervolgens nooit meer naar terug te keren. In Amerika trouwt hij met een Chinees fotomodel, met wie hij drie kinderen krijgt. Door een tragisch ongeluk komt zijn vrouw echter om het leven, en worden de kinderen overdag opgevoed door Ama, de nanny van Charles en later door zijn tweede vrouw Barbra, eveneens een Taiwanese. Wat volgt is een intrigerend inkijkje in een Chinees-Amerikaans gezin dat uiteen dreigt te vallen.

Nooit meer zes nullen op je bankrekening

Als lezer verkeer je voornamelijk in de belevingswereld van de kinderen. Hoe gaan zij verder met hun leven, wanneer blijkt dat de ooit beloofde miljoenen nooit op hun bankrekening zullen verschijnen? De jongste twee kinderen worden direct van school en college gehaald en Charles, Barbra, Andrew en Grace leggen met z’n vieren per auto de enorme afstand van Los Angeles naar New York af, met als eindbestemming het huis van de oudste dochter Saina. We lezen mee met de zestienjarige puberende Grace, haar oudere broer Andrew die nog maar een paar maanden heeft kunnen studeren en de oudste dochter Saina, die haar leven weer op de rails probeert te krijgen na een verbroken verloving en een mislukte carrière als kunstenares in New York.

Nieuw land, nieuwe kansen

Het hoofd van het gezin, Charles, besluit terug te keren naar het land van zijn voorouders, China, waar de familie Wang ooit grootgrondbezitters waren. Is er nog iets over van deze voormalige weelde, en zou Charles daarmee zijn faillissement kunnen vergeten en zichzelf en zijn gezin weer een toekomst kunnen bieden? Is zijn huwelijk met Barbra nog te redden, nu hij haar niets meer te bieden heeft? En hoe moeten de twee schoolgaande kinderen verder, nu er geen geld meer is om te studeren?

De botsing tussen westerse en oosterse normen en waarden

De totaal verwesterde kinderen botsen regelmatig met de traditionele Aziatische normen en waarden waarmee Charles en Barbra zijn opgevoed. Zo moet Charles niets hebben van de gevoeligheid van zijn zoon; een man moet volgens hem trots zijn en de broek aan hebben, en dan niet zo’n strak geval waar hij de vrienden van zijn zoon in ziet lopen. Toch is hij gek op zijn kinderen, en op alle drie even trots. Deze botsing tussen twee generaties wordt op grappige en soms ontroerende manier verteld. Veel kinderen van migrantenouders, maar ook kinderen wiens ouders in hetzelfde land zijn opgegroeid, zullen zich herkennen in de generatie- en/ of cultuurkloof die wordt omschreven.

Veel psychologie, weinig historie

Het is mooi om te lezen hoe het karakter van de personages meegroeit met hun levenslessen en ervaringen. De auteur schiet echter af en toe door in het spuien van kennis, wat ervoor zorgt dat het verhaal soms stottert. Zo zal niet iedere lezer geïnteresseerd zijn in de achterliggende theorieën over de internetbubbel waar Charles het slachtoffer van is, en zal het ook niet iedereen iets kunnen schelen hoe de kunstwereld in New York precies in elkaar zit. Een gedetailleerdere beschrijving van de vroegere relatie tussen China, Japan en Amerika was daarentegen op zijn plek geweest, maar juist daar kiest de auteur ervoor het bij een zijsprong te laten. Voor de lezer die ervan houdt meer over de rijke belevingswereld van en de dynamiek tussen de personages te weten te komen, is dit boek echter een aanrader.