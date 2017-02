Film / Films

Fences is de derde regieklus van een van de grootste acteurs van deze tijd: Denzel Washington. In 2002 debuteerde hij met Antwone Fisher en in 2007 regisseerde hij The Great Debaters. In beide films is de ongelijkheid tussen zwart en blank het belangrijkste thema. Ook in zijn nieuwste film Fences, staat dit thema centraal. Een pijnlijk actueel thema in Amerika, waar gekleurde jongeren nog altijd minder kansen krijgen, dat uiteraard is door te trekken naar ieder ander land, inclusief Nederland. De film is gebaseerd op het gelijknamige boek en toneelstuk van de Amerikaanse schrijver August Wilson, die een tiental theaterstukken op zijn naam heeft staan.

Troy is vijftiger, voormalig honkballer, in zijn tweede huwelijk en werkzaam bij de vuilnisdienst. De directie van deze dienst is van mening dat “een zwarte niet in aanmerking kan komen voor de plek van chauffeur”, terwijl Troy ervan droomt achter het stuur te kruipen. Samen met vriend Bono leegt Troy de bakken. Op vrijdag koopt hij een fles gin en drinkt deze samen met Bono leeg, waarna Troy en zijn vrouw aan tafel gaan. Regelmatig komt zijn oudste zoon; kind uit een eerdere relatie, muzikant en losbol (volgens Troy), langs om wat geld te lenen. Uit zijn tweede huwelijk heeft hij een tweede zoon. Op verzoek van zijn vrouw bouwt Troy een hek rond het huis. In een van de laatste scènes vertelt ze in een emotioneel betoog: “some people build fences to keep people out, other people build fences to keep people in”.

Tijdloos

Fences vertelt het verhaal van een gezin dat uit elkaar dreigt te vallen. Naast de emotionele sociale gezinsproblemen speelt de raciale problematiek van het Amerika na de Eerste Wereldoorlog een grote rol. Washington speelt de rol van vader Troy, die zijn zwarte zonen wil behoeden voor teleurstellingen. Hij verliest zichzelf in waarschuwingen en de restanten van zijn eigen droom over vrijheid. De relaties tussen de gezinsleden in een wereld die discrimineert en maar langzaam verandert, zijn ingewikkeld. Ze vormen in Fences de basis voor een tijdloos verhaal in een sterk gespeelde film.

Viola Davis

HBO en Denzel Washington maakten in 2010 een start met de verfilming van de stukken van August Wilson voor een tiendelige serie. Het verhaal van Fences was al snel meer dan een deel in een serie en werd opgeschaald naar de bioscoop. Denzel Washington speelde enkele maanden de rol van Troy op het toneel in Broadway. Ook op het toneel werd de moederrol sterk gespeeld door Viola Davis. Voor regisseur Washington was de keuze voor Davis voor de hand liggend. De Oscarnominatie voor haar fenomenale vertolking is meer dan terecht.