Thank You For Your Service

recensie: Thank You For Your Service

“Inspired by true events.” Zo begint de film. Een boek met beschreven gebeurtenissen is gebruikt als uitgangspunt. Filmmakers hebben de woorden verder aangekleed. Het publiek hoopt misschien meegenomen te worden in de belevenissen van een eenvoudige soldaat, maar wordt vooral getrakteerd op wat een schrijver in Hollywood heeft verzonnen.

In Thank You For Your Service keren drie militairen terug van hun missie in Irak. Bij thuiskomst wacht een gezin of een woning die leeg is achtergelaten door een verdwenen liefje. In beide gevallen is de oorlog mee naar huis genomen. Het verhaal zoomt in op Adam Schumann. Een jonge soldaat die de vooruitgeschoven post van zijn eenheid is in het oorlogsgebied. Schumann wijst de bermbommen aan en voorkomt aanslagen op zijn eenheid. Het is wachten tot het een keer fout gaat.

Regisseur Jason Hall won in 2014 een Oscar voor het scenario van American Sniper. Voor Thank You For Your Service werd het met prijzen overladen boek Thank You For Your Service als uitgangspunt gebruikt. Schrijver David Finkel interviewde hiervoor vele Amerikaanse soldaten die teruggekeerd waren na de strijd.

Miles Teller

Acteur Miles Teller is een jonge, talentvolle Amerikaanse acteur. De afgelopen jaren heeft hij indruk gemaakt met rollen in films als Whiplash en War Dogs. Teller is goed in het spelen van karakters, die op weg zijn naar volwassenheid. Dramatisch waren dit geen ingewikkelde rollen en daarmee voor de jonge Teller haalbaar. In Thank You For Your Service wordt er meer gevraagd dan een drumtalent in Whiplash of de bravoure van een jonge twintiger in War Dogs. In dit oorlogsdrama slaagt Teller er niet in de psychologisch zware strijd voor het voetlicht te brengen. Teller lijkt de diepgang en ervaring te missen om deze rol als een getormenteerde ex-soldaat geloofwaardig neer te zetten.

Weinig nieuws

Het vechten stopt niet als de soldaten in het vliegtuig naar huis zitten. Bij zijn gezin, blijven de traumatische oorlogsherinneringen Schumann achtervolgen. Daarnaast is er een schuldgevoel over verwonde soldaten en kan hij het niet opbrengen om een soldaat van zijn eenheid, die beide benen verloor, te bezoeken. Zijn vrouw en dochtertje worden ongevraagd meegetrokken in de strijd tegen het schuldgevoel en de herinneringen aan de oorlog.

Regisseur Jason Hall takelt een voorspelbaar en wat belegen verhaal het witte doek op. De gebeurtenissen zijn voorspelbaar. Het is niet moeilijk om mee te leven met de gezinsleden die allen slachtoffer zijn, maar de ellende maakt geen diepe indruk. Thank You For Your Service is daarmee geen overtuigende film. De titel is wrang. De soldaten zijn na de strijd afgedankt. De oorlog is in deze film vooral goed voor de wapenindustrie en de nazorg voor de soldaten laat te wensen over. Geen nieuws, dat weet de bioscoopbezoeker al sinds Mash, de film van Robert Altman uit 1970.