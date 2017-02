Theater / Voorstelling

Musicals in concert - Live on tour

recensie: Musicals in concert - Live on tour

Musicals in concert- Live on tour gaat ook dit jaar weer langs verschillende Nederlandse theaters De zes solisten, Simone Kleinsma, Stanley Burleson, Tony Neef, Carolina Dijkhuizen, Jim Bakkum en Vajèn van den Bosch zingen en spelen de sterren van de hemel.

De avond wordt op een originele manier geopend met een speciaal geschreven nummer over musicals, waarin de artiesten elkaar voorstellen en de humoristische toon meteen wordt gezet. De show duurt inclusief pauze maar liefst drie uur, maar verveelt geen moment. De goede en ervaren cast en het diverse repertoire maken het een origineel concert dat anders is dan de voorgaande edities in de Ziggodome.

Goede cast

De cast bestaat uit een aantal artiesten die hun sporen in de musicalwereld al ruimschoots verdiend hebben: Simone Kleinsma, Stanley Burleson en Tony Neef. Alle drie zouden ze afzonderlijk al een hele solovoorstelling kunnen dragen. Met Stanley en Tony heeft de voorstelling de beste en meest ervaren mannelijke musicalartiesten van Nederland op de planken staan en het is dan ook bijzonder het drietal eens samen op het podium te zien.

Voor menig theaterbezoeker is Vajèn van den Bosch een onbekende naam en daar wordt gedurende de avond ook leuk op ingespeeld door de andere artiesten met diverse grapjes. Vajèn laat tijdens het concert zien dat zij haar plekje echt verdient tussen de andere grote musicalsterren. Ze zingt de sterren van de hemel, kan elk nummer aan, danst daar ook nog eens goed bij en laat zien nog wel meer in huis te hebben dan collega’s Jim Bakkum en Carolina Dijkhuizen. Voor Vajèn lijkt een mooie toekomst te zijn weggelegd in het musicalvak.

Diverse avond

Het repertoire van de avond is zeker niet standaard: er is gekozen om bekende met minder bekende musicalnummers af te wisselen en sommige liedjes worden op een totaal andere manier vertolkt dan het origineel. Zo valt ‘De Celbloktango’ (Chicago) op, waarin het zestal zingt en hun verhalen over de liefde vertelt aan de hand van liedjes uit andere musical als Tanz der Vampire en Kiss of a Spiderwoman. Bijzondere vertolkingen zijn ook de nummers ‘Grease lightning’ in een gospel versie en een soulversie van ‘Climb every mountain’. Opvallend is de acapella Disneymedley van Carolina met de achtergrondzangers en Jims vertolking van ‘Sweet Transvestite’ waarin het publiek hem van een hele andere kant leert kennen.

De liedjes worden voornamelijk in het Nederlands gezongen en er komt een breed scala van musicals aan bod: van Ramses tot Sweet Charity en van Hair tot Aïda. De repertoirekeuze en de invulling van de liedjes is origineel, maar ook de klassiekers die onlosmakelijk verbonden zijn aan de musicalsterren worden niet vergeten: Natuurlijk zingt Simone Kleinsma ‘De Winnaar Krijgt de Macht’ uit Mamma Mia en zingt Tony Neef ‘Waarom God?’ uit Miss Saigon en danst Stanley Burleson ‘Mister Bojangles’ uit Fosse.

Musicals in concert – Live on tour is echt wat anders dan de voorgaande twee edities van Musicals in concert live in Ziggodome. Dat waren meezingspektakels met bekende musicalnummers die iedere liefhebber uit volle borst meezingt. Nu is het repertoire origineler, wordt er ook uit kleinere en minder bekende musicals gezongen en slechts een enkele keer wordt het publiek uitgenodigd om mee te zingen. Er waren themablokken van liedjes uit dansmusicals of bijvoorbeeld Disneymusicals. Al had er ook wel een blokje met meezingers mogen zijn, maar een groot gemis is het niet.

Het is een prestatie dat een avond vol met musicalnummers zo origineel is ingevuld en niet het standaardrepertoire behandeld, hierdoor verveelt het geen moment. Het is een mooie muzikale avond met ook veel dans en een goede dosis humor. Stage Entertainment heeft zichzelf overtroffen met deze originele musical, dit mag wel een jaarlijks terugkomend fenomeen worden.