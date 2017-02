The Watchman @ De Cultuurboerderij te Westel-Beers

Muziek / Concert

De Cultuurboerderij is gevestigd het een kleine Noord-Brabants dorp Westel-Beers. De inrichting van de inpandige stal is huiselijk en deze locatie wordt, gezien het aantal aanwezige liefhebbers, in elk geval door een kleine tachtig man gevonden. Deze zondagmiddag staat The Watchman geprogrammeerd.

The Watchman is een van de bands waar Ad van Meurs uit Eindhoven zijn muzikale bijdrage aan levert. Voor The Watchman is hij de geestelijk vader van de muziek en teksten. Met een nieuw album getiteld Dorset Moon in de binnenzak is de band op tournee om deze nieuwe liedjes te promoten.

Een prachtmoment

Het kleine, intieme podium biedt nauwelijks ruimte aan Ad van Meurs en zijn band. Naast een drummer, Tom Maasakkers, en bassist zijn het zijn zoon Dylan Adrian en echtgenote Ankie Keultjes die The Watchman completeren. Aangezien het nieuwe album vanavond ten doop gehouden wordt, horen we horen vijf composities van dit uitstekende album voorbij komen. Persoonlijk zijn we van mening dat de overige zes liedjes van Dorset Moon ook gespeeld hadden mogen worden tijdens dit concert.

Het concert wordt geopend met het sluitstuk van het album ‘Leaves of Life’, gevolgd door het zeer sterke titelnummer ‘Dorset Moon’. Dorset is een plaatsje aan de Engelse zuidkust waar de familie Van Meurs graag vertoeft. Daar ontleent het liedje dan ook zijn titel en inhoud aan. Het tafereel speelt zich af in de maand mei. Met je geliefde naar de maan kijken, zittend op een heuvel en de rest vergeten of de boel de boel laten. Wat kan een mens zich nog meer wensen op zo’n prachtmoment in het leven?

Een verwarmende zondagmiddag

Het allermooiste liedje van het album dat het middelpunt vormt van de tour, is ongetwijfeld ‘Youngsters in Love’. Ook deze zondagmiddag speelt Van Meurs met zijn band een prachtuitvoering van dit trieste liefdesliedje. Wat maakt zo’n liedje nu zo mooi? Het is de melodie, het trieste verhaal van twee jonge geliefden en de samenzang van Ad van Meurs en Ankie Keultjes. Verder wordt het liedje ingekleurd door mooi akoestisch gitaarwerk en een fraaie ritmesectie die stuwend, maar niet overheersend zijn werk doet.

De rest van de liedjes in de twee sets die The Watchman speelt, komen onder andere van de twee Nederlandstalige albums En Soms en De weg is een vriend. Het zijn liedjes die putten uit het leven van Van Meurs dat zich rond Eindhoven afspeelt. Voor velen vormen ze een feest der herkenning. Ook oude Engelstalige liedjes van The Watchman passeren de revue, evenals een enkele cover.

The Watchman laat deze zondagmiddag op deze bijzondere, intieme locatie een onuitwisbare fijne indruk achter. De temperatuur is voelbaar gestegen door de grote groep belangstellenden. Als iedereen het besneeuwde, mistige boerenlandschap weer instapt richting huis klinkt de muziek nog een tijdje na.

