In 2011 regisseerde Frédéric Jardin de actiethriller Nuit Blanche. In Frankrijk trok de film volle zalen en in Amerika de aandacht van producenten. In 2015 werd een begin gemaakt met de remake. In het voorjaar van 2017 is Sleepless een van de actiethrillers die de mensen naar de bioscoop moet trekken.

Vincent Downs (Jamie Foxx) werkt in Sleepless als agent in Las Vegas en jaagt op de bazen van de drugkartels. Dienders gaan op jacht, maar doen dat vaak ineffectief en op eigen houtje. De samenwerking tussen politie en misdaad blijkt een betere combinatie en levert aan beide kanten geld op.

25 kilo dope

In Sleepless blijft het lang onduidelijk wat de positie van Downs is, tot hij betrokken raakt bij een achtervolging. Om collega’s te ontlopen en de gangsters te vriend te houden, is de agent prooi en jager tegelijk. Uiteindelijk is een zak van 25 kilo verdovende middelen de oorzaak en even later de opbrengst van de achtervolging. Downs weet de dodelijke dans te ontspringen, maar is zijn leven niet zeker.

De Zwitserse regisseur Baran bo Odar is een nog relatief nieuwe naam aan het filmfront. Hij debuteerde in 2010 met de Duitse thriller Das Letzte Schweigen (The Silence). Opvolger Who Am I – Kein System Ist Sicher was vier jaar later een Duitse techno-thriller en de opstap naar Hollywood. In 2015 begon Odar met de opnames van Sleepless, een miljoenenproductie met een hoofdrol voor Jamie Foxx.

Status

Eric Morlon Bishop heeft als Jamie Foxx een fraai cv opgebouwd. Rollen in films als Ray (2004) en Django Unchained (2012) hebben zijn status alleen maar vergroot. Foxx speelt meestal in grote producties, maar incidenteel participeert hij in een kleine film. Een fraai recent voorbeeld is The Soloist. Naast het acteerwerk is hij een verdienstelijk liedjesschrijver en zanger.

Terug naar Sleepless. In de thriller worden de acteerkwaliteiten van Foxx maar mondjesmaat gebruikt. Deze miljoenenproductie is vooral een vehikel voor schietpartijen en achtervolgingen. Downs zit opgescheept met een tas vol dope, een dominante en bloedmooie ex, een ontvoerde zoon en diverse corrupte collega’s. Natuurlijk is er een collega die het volledige vertrouwen van Downs heeft. Maar of dat terecht is? Verder werkt er binnen het korps een jonge, ambitieuze agente (Michelle Monaghan) en zij is mogelijk de betrouwbare pion in het schaakspel rond de vijfentwintig kilo heroïne. Daarnaast is hij al twee jaren undercover om een grote maffiabaas te pakken. Downs heeft op het werk én privé serieuze problemen.

Sleepless bevat geen ontwikkelingen die echt verrassen. Downs is uiteindelijk net iets meer ‘bulletproof’ dan zijn corrupte collega’s en de vaak mis schietende boeven. Foxx speelt met groot gemak en vooral op routine de rol van steeds verder in het nauw rakende agent. Las Vegas is als decor ongeëvenaard en een bonus voor de film. Regisseur Odar tovert aan het einde van de film nog een kaart uit zijn mouwen. Sleepless eindigt met een knipoog en daarmee lijkt Sleepless II in 2018 een zekerheid.